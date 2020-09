Đọ sức Mỹ-Trung: Donald Trump lại đổi ý trên hồ sơ TikTok

Ngày 19/09/2020 tổng thống Hoa Kỳ thông báo đồng ý cho phép hai tập đoàn Mỹ là Oracle và Walmart mua lại ứng dụng do tập đoàn Trung Quốc ByteDance cho ra đời. Với quyết định mới của Nhà Trắng, TikTok tiếp tục được phép hoạt động tại Mỹ.

Quảng cáo Đọc tiếp

Tổng thống Trump giải thích ông đã bật đèn xanh cho việc thành lập một công ty mới mang tên TikTok Global mà ở đó 20% vốn thuộc về các tập đoàn Mỹ Oracle và Walmart với tư cách là “đối tác về mặt kỹ thuật và thương mại”. Ông trông thấy ở thương vụ này viễn cảnh tạo thêm 25.000 công việc làm trên đất Mỹ. Công ty sẽ đặt trụ sở tại Texas.

Sự hiện diện của Oracle và Walmart hóa giải được những lo ngại của Washington về vấn đề bảo mật dữ liệu và an toàn cho người sử dụng. Trong cuộc họp báo hôm qua, tổng thống Mỹ nói rõ là trong tương lai TikTok Global không liên quan gì đến Trung Quốc, “an ninh của những người dùng ứng dụng này sẽ được bảo đảm 100%”.

Tuy nhiên thông báo của nguyên thủ Mỹ chưa cho phép khép lại cuộc đọ sức kéo dài giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên hồ sơ này. Bộ Thương Mại Hoa Kỳ ngay lập tức cho biết quyết định cấm tải ứng dụng TikTok tại Mỹ được hoãn lại tới ngày 27/09/2020 thay vì bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/09/2020 như đã thông báo ban đầu.

TikTok là ứng dụng do tập đoàn Trung Quốc ByteDance phát triển và rất được giới trẻ Mỹ ưa chuộng. Trước đây cũng chính tổng thống Trump cho rằng chính quyền Bắc Kinh lợi dụng phương tiện này để dọ thám người Mỹ. Do vậy, vì lý do “an ninh quốc gia”, Nhà Trắng thông báo ý định cấm TikTok hoạt động tại Hoa Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký