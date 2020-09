Chuyên gia: Nga nên dùng “ngoại giao khoa học” để dấn thân vào Biển Đông

NGA- BIỂN ĐÔNG

Chuyên gia: Nga nên dùng “ngoại giao khoa học” để dấn thân vào Biển Đông

Ảnh minh hoa : Nga có thể hợp tác trong việc bảo vệ san hô. Ảnh rạn san hô đảo Palawan, Philippines.. © AFP/Roméo Gacad

Mai Vân 8 phút

Trong số các cường quốc trên thế giới hiện nay, có lẽ Nga là nước có biểu hiện kín đáo nhất trên vấn đề Biển Đông, ít ra là so với Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Trong một bài phân tích đăng ngày 18/09/2020 trên trang mạng của hội nghiên cứu Chính Sách Châu Á và Thái Bình Dương (Asia and the Pacific Policy Society) tại Úc, một chuyên gia Nga đã cho rằng Matxcơva có một số ưu thế có thể khai thác để dấn thân tích cực hơn vào hồ sơ Biển Đông.