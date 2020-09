Quảng cáo Đọc tiếp

(TTVN) - Việt Nam : Nhóm « Triều Đại Việt » đặt chất nổ tại trụ sở công an phường ở Tân Bình ra tòa. Sáng nay 21/09/2020 tòa án Thành phố Hồ Chí Minh xét xử nhóm 20 người đã tổ chức vụ ném chất nổ vào trụ sở công an phường 12 Tân Bình ngày 20/06/2018 làm 2 công an viên bị thương. Nhóm này là thành viên của tổ chức « Triều Đại Việt », bị truy tố vì tội « Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân » và « Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ » theo Điều 113, Điều 305 Luật Hình sự. Trong đó bị cáo Nguyễn Khanh, 56 tuổi, được cho là người cầm đầu, bị truy tố theo khung hình phạt từ 12 năm tù đến chung thân, tử hình.

(AFP) - Ấn Độ mở cửa lại đền Taj Mahal dù virus corona đang hoành hành. Ngôi đền nổi tiếng Taj Mahal của Ấn Độ hôm nay 21/09/2020 đã mở cửa trở lại sau sáu tháng phải ngưng hoạt động vì virus corona, trong bối cảnh New Delhi cố đưa sinh hoạt trở về bình thường dù dịch bệnh vẫn gia tăng. Trường học cũng mở cửa đối với các học sinh 14-17 tuổi, nhưng phụ huynh vẫn cảnh giác. Ấn Độ là nước bị ảnh hưởng thứ nhì thế giới chỉ sau Hoa Kỳ, mỗi ngày có thêm 100.000 ca nhiễm mới. Ngôi đền bằng cẩm thạch trắng xây dựng từ thế kỷ 17 tại Agra mỗi năm đón 7 triệu khách tham quan, là di sản thế giới UNESCO.

(AFP & Reuters) - Một phụ nữ bị bắt vì nghi ngờ gởi thư có chất cực độc cho tổng thống Mỹ. Theo nguồn tin cảnh sát hôm qua 20/09/2020, chính quyền Mỹ đã bắt giữ một nghi can được cho là đã gởi một lá thư đến Nhà Trắng, trong đó có chất kịch độc ricine. Chất này mạnh gấp 6.000 lần cyanure, có thể gây chết người khi hít vào hoặc nuốt phải, và không có thuốc giải độc. Lá thư được phát hiện tại một trung tâm trung chuyển thư tín, và người phụ nữ mang quốc tịch Canada được cho là bị bắt tại biên giới Mỹ-Canada trong khi mang súng trên người. Cuộc điều tra đang được FBI, tình báo Mỹ và cơ quan thanh tra bưu điện tiến hành.

(Reuters) - Tân thủ tướng Nhật hy vọng cải thiện quan hệ giữa Tokyo và Seoul. Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 21/09/2020 cho biết trong bức thư gửi đến tổng thống Moon Jae In, tân lãnh đạo Nhật Bản, Yoshihide Suga mong muốn hai quốc gia đông bắc Á này vượt qua được những khó khăn để cùng đẩy mạnh hợp tác song phương. Quá khứ chiến tranh và thời kỳ Nhật Bản đô hộ Triều Tiên là cái gai trong quan hệ Nhật-Hàn.

(AP) - Tân thủ tướng Nhật điện đàm với tổng thống Mỹ. Ông Suga chiều 20/09/2020 cho biết: Trong cuộc điện đàm 25 phút với tổng thống Donald Trump, đôi bên khẳng định « liên minh Mỹ- Nhật là nền tảng đối với hòa bình và ổn định trong khu vục ». Mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh khu vực, hợp tác phát triển vac-xin chống dịch Covid-19 là những hồ sơ lớn lãnh đạo hai nước đề cập đến trong cuộc trao đổi đầu tiên.

(AFP) - Hậu quả kinh tế Covid-19 gây nên có sức « tàn phá » đối với những tầng lớp yếu kém nhất trên thế giới. Trên đây là kết luận tổ chức phi chính phủ của Na Uy NRC đưa ra ngày 21/09/2020 trong một bản báo cáo thực hiện tại 14 quốc gia. Trong số này có Afghanistan, Venezuela, hay Mali. ¾ trong số 1.400 người được hỏi báo động tình trạng kinh tế bị sa sút nghiêm trọng do khủng hoảng dịch tễ gây nên.

(AFP) - Phim truyện nhiều tập chiếu trên đài truyền hình Watchmen thắng lớn trong lễ trao giải Emmy Awards lần thứ 72. Đây là bộ phim nói về cuộc thảm sát nhắm vào khoảng 300 người Mỹ da đen ở Tulsa, bang Oklahoma hồi năm 1921. Watchmen nhận được bốn giải thưởng trong đó có giải dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, và bộ phim hay nhất. Đặc điểm của năm nay là các giải thưởng được trao đến tận nhà cho các diễn viên hay đạo diễn…

(Reuters) – Nhiều ngân hàng lớn trên thế giới tham gia các hoạt động rửa tiền. Theo điều tra do nhóm phóng viên quốc tế ICIJ công bố hôm 20/09/2020, nhiều ngân hàng tên tuổi trên thế giới tham gia rửa ít nhất là 2.000 tỷ đô la trong thời gian từ 2000 đến 2017. Báo cáo này nêu đích danh ngân hàng Mỹ JPMorgan hay Deutsche Bank của Đức.

(RFI) - Quốc Hội Pháp xem xét dự luật đầu tư 25 tỷ euro cho ngành nghiên cứu trong giai đoạn 10 năm. Các cuộc thảo luận bắt đầu vào hôm nay 21/09/2020. Bộ trưởng đặc trách về nghiên cứu và giảng dậy ở cấp đại học, Frédérique Vidal coi đây là một khoản đầu tư « chưa từng có » và là một nỗ lực mang tính lịch sử ». Ngược lại giới nghiên cứu coi đây chỉ là một « giọt nước » để Pháp tiếp tục là một ngọn hải đăng về nghiên cứu khoa học.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký