Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Thỏa thuận về TikTok không làm hài lòng cả TT Mỹ lẫn Trung Quốc. Sau giải pháp được loan báo là hai tập đoàn Mỹ Oracle và Walmart sẽ tham gia vào TikTok với tổng cộng 20%, giúp cho TikTok được tiếp tục hoạt động tại Mỹ, ông Donald Trump vào hôm qua 21/09/2020 đã lên tiếng đòi cho hai tập đoàn Mỹ được quyền kiểm soát hoàn toàn thực thể mới, “nếu không thì thương vụ sẽ không thành”. Về phía Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời Báo khẳng định Bắc Kinh cũng sẽ không chấp nhận thỏa thuận hiện thời giữa ByteDance, công ty mẹ của TikTok với hai tập đoàn Mỹ Oracle và Walmart.

(Reuters) – Một nhân viên cảnh sát New York bị truy tố về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Bị cáo, một người gốc Tây Tạng đã bị truy tố vào hôm qua 21/09/2020. Người này bị buộc tội giúp Trung Quốc thu thập thông tin về cộng đồng người Tây Tạng tại New York từ năm 2018 đến 2020. Bản cáo trạng công bố hôm qua xác định là bị cáo hoạt động dưới sự chỉ đạo các cán bộ lãnh sự quán Trung Quốc tại New York.

(AFP) – Trung Quốc bị tố cáo thi hành chính sách « cải tạo » với người Tây Tạng, như với người Duy Ngô Nhĩ. Theo một nghiên cứu Mỹ (Jamestown Foundation) công bố hôm nay, 22/09/2020, chính quyền Trung Quốc đã cưỡng bức khoảng 500.000 người Tây Tạng, trong 7 tháng đầu năm 2020 theo các khóa học, về mặt chính thức là để « đào tạo nghề », nhưng trên thực tế là phương thức nhằm đồng hóa sắc tộc Tây Tạng, cư dân chiếm đa số khu tự trị (90% dân số).

(AFP) – Trung Quốc : Người gọi Tập Cận Bình là « tên hề » bị án 18 năm tù. Ông Nhậm Chí Cường, biệt danh Nhậm « đại bác », vì những lời lẽ không kiêng dè nhắm vào lãnh đạo tối cao Trung Quốc, bị một tòa án Trung Quốc hôm nay 22/09/2020, phạt 18 năm tù, vì tội danh « hối lộ ». Theo phán quyết, ông Nhậm Chí Cường đã nhận tội và không khiếu nại phúc thẩm.

(AFP) – Liên Âu trừng phạt một doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm lệnh cấm vận vũ khí ở Libya. Hôm qua, 21/09/2020, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ thái độ « hết sức lấy làm tiếc », trước việc Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt một doanh nghiệp nước này vi phạm lệnh cấm vận vũ khí với Libya, do Liên Hiệp Quốc ban hành. Liên Âu trừng phạt tổng cộng ba doanh nghiệp, ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, còn có một doanh nghiệp Jordania và một của Kazakhstan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký