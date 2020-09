Mỹ : Donald Trump không đóng thuế trong 10 năm ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng thuế có đầy đủ hay không là nghi vấn được nói đi nói lại trong suốt 4 năm qua. New York Times, khắc tinh của chủ nhân Nhà Trắng, trong một cuộc điều tra đặc biệt tiết lộ tin chấn động : Donald Trump chỉ nộp cho sở thuế có 750 đôla, năm ông đắc cử. Trước đó 10 năm, ông không đóng một xu. Thực hư ra sao ?

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tường thuật :

"Một doanh nhân tỷ phú, nhiều xí nghiệp thành công… Đối với New York Times, hình ảnh mà tổng thống Donald Trump phô trương về cá nhân mình hoàn toàn xa với thực tế.

Nhật báo Mỹ cho biết được xem các tờ giấy khai thuế của nhân vật từng là trùm đầu tư địa ốc trong 20 năm và khẳng định là nhiều công ty của tổng thống Donald Trump gặp khó khăn, trong số khoảng một trăm công ty của ông .

Mỗi năm, Donald Trump khai thua lỗ nhiều hơn là có lãi. Do vậy mà ông chỉ đóng thuế có 750 đôla trong năm 2016 và cũng 750 đôla trong năm 2017.

Và trước khi vào Nhà Trắng, Donald Trump không nộp một đô la nào cho liên bang trong suốt 10 năm.

Tin của New York Times bị tổng thống phủ nhận toàn bộ : « Tôi đóng thuế rất nhiều, tôi trả thuế thu nhập rất nhiều kể cả ở cấp bang nữa . Bang New York đánh thuế rất nhiều. Những cáo buộc đó là tin giả. New York Times tìm cách dựng chuyện… tờ báo này thử mọi cách ».

Từ khi đắc cử , khác với các tổng thống tiền nhiệm từ 1970, Donald Trump không chịu công bố hồ sơ khai thuế của ông.

Vụ việc này cũng là trọng tâm của một trận đấu pháp lý từ ba năm nay. New York Times hứa là sẽ tiết lộ thêm các chi tiết khác về tài chính của tổng thống Donald Trump trong những ngày tới."

