Hội Đồng Bảo An họp khẩn về tình hình Thượng Karabakh

Azerbaijan và Armenia bên bờ vực chiến tranh. Đụng độ vũ trang bùng phát trong kỳ nghỉ cuối tuần tại Thượng Karabakh. Đây là vùng lãnh thổ ly khai khỏi Azerbaijan, nơi đa số dân cư là người Armenia. Hôm nay, 29/09/2020, Hội Đồng Bảo An họp khẩn.

Hãng tin AFP cho hay, Hội Đồng Bảo An quyết định họp kín vào 21 giờ, giờ quốc tế, để bàn về tình hình Thượng Kabarakh, theo yêu cầu của nhiều nước châu Âu. Estonia, quốc gia thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An, ngay từ hôm Chủ Nhật đã đưa ra đề nghị này. Sáng kiến được Pháp, Anh và Đức hậu thuẫn. Theo các nguồn tin ngoại giao, Hội Đồng Bảo An có thể sẽ ra tuyên bố chung sau cuộc họp. Trong trường hợp không đạt đồng thuận, nhóm các thành viên châu Âu của Hội Đồng Bảo An sẽ ra tuyên bố riêng.

Tính cho đến hôm nay, đụng độ vũ trang giữa quân đội Azerbaijan và lực lượng ly khai ở vùng Thượng Kabarakh, được Armenia hậu thuẫn, đã khiến ít nhất 95 người chết, trong đó có 11 thường dân, 8 người phía Azerbaijan và 2 người phía Armenia. Đụng độ hiện nay được coi là đẫm máu nhất giữa hai bên kể từ năm 2016. Hôm Chủ Nhật, 27/09, Armenia ra lệnh tổng động viên, Azerbaijan tuyên bố đặt đất nước trong tình trạng chiến tranh, và thiết quân luật tại thủ đô Bakou.

Ít giờ trước cuộc họp của Hội Đồng Bảo An, quân đội Azerbaijan tổ chức phản công. Theo bộ Quốc Phòng Azerbaijan, chiến sự diễn ra ác liệt suốt đêm hôm qua, và sáng hôm nay, 29/09, quân đội nước này đã chiếm lại được các vị trí bị mất, tiêu diệt 10 binh sĩ, phá hủy 4 xe tăng và một xe thiết giáp của đối phương.

Tình hình tại vùng Kavkaz sẽ có thể trở nên bất ổn hơn, nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Nga can thiệp. Hôm qua, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên tiếng kêu gọi Armenia chấm dứt « chiếm đóng vùng Thượng Kabarakh ». Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của Azerbaijan, quốc gia đa số dân cư theo hệ phái Hồi giáo Shia. Tiếng Azerbaijan là ngôn ngữ bà con với tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

