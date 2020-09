Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Việt Nam : Kinh tế kháng cự được với suy thoái do dịch bệnh gây ra. Số liệu do Tổng Cục Thống Kê công bố ngày 29/09/2020 cho thấy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý III/2020 là 2,62%. Xuất khẩu phục hồi đã thúc đẩy đất nước thoát dần khỏi tình trạng suy thoái do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Dù vậy, giới quan sát ghi nhận đây là mức tăng trưởng thấp nhất của quý III trong vòng gần một thập niên qua.

(AFP) – Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục vi phạm lệnh cấm vận. Hội Đồng Bảo An LHQ ngày 28/09/2020 khẳng định trong suốt 5 tháng đầu năm 2020, Bình Nhưỡng đã vượt quá mức cho phép nhập khẩu dầu hàng năm là 500.000 thùng. Các chuyên gia LHQ dựa vào các hình ảnh vệ tinh, các số liệu cho rằng « các tầu chở dầu của chế độ Bình Nhưỡng và các tầu dầu mang cờ hiệu nước ngoài vẫn tiếp tục luồn lách các lệnh cấm vận ». Báo cáo không nêu rõ quốc gia nào là nguồn gốc của những hàng xuất khẩu bất hợp pháp sang Bắc Triều Tiên. Ngoài dầu hỏa, các mặt hàng được giao còn có cả những sản phẩm khác như xe hơi cao cấp và rượu. Nga và Trung Quốc, hai đồng minh truyền thống của Bình Nhưỡng, ngay lập tức bác bỏ kết luận của báo cáo, cho đó chỉ là những « giả định và ước lượng ».

(RFI) – Volkswagen sẽ đầu tư 15 tỷ euro cho sản xuất xe ô tô điện ở Trung Quốc. Thông báo này của hãng xe Đức được đưa ra ngày 28/09/2020, vài ngày sau khi Trung Quốc gây bất ngờ cho thế giới khi cam kết giảm khí thải cacbon từ đây đến năm 2060. Việc phát triển xe ô tô điện là một phần trong chiến lược này.

(Reuters) – Hàn Quốc: Viên chức bị Bình Nhưỡng hạ sát muốn đào thoát qua Bắc Triều Tiên. Người công chức Hàn Quốc vừa bị lính Bắc Triều Tiên giết hại trên biển vào tuần trước đã nói với lính Bắc Triều Tiên rằng ông dự định đào thoát qua ra miền Bắc. Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc vào hôm nay, 29/09/2020 đã tuyên bố như trên, cho biết là họ đã căn cứ vào hình ảnh giám sát video quay được, cũng như các thông tin tình báo quân sự và tài liệu lưu trữ. Người đứng đầu cơ quan điều tra và tình báo của Tuần Duyên Hàn Quốc còn nói rằng nạn nhân đang mắc nợ 58 triệu won (tương đương 41.000 euro), nhưng không xác định là phải chăng người đó tìm cách bỏ trốn vì lý do nợ nần hay không.

(AFP) – Ngoại trưởng nhóm « Bộ Tứ » Mỹ sẽ gặp nhau vào tuần tới tại Tokyo. Theo bộ Ngoại Giao Nhật Bản hôm nay, 29/09/2020, ngoại trưởng bốn nước Mỹ, Úc, Ấn và Nhật sẽ gặp nhau vào ngày 06/10 tới đây tại Tokyo để thảo luận về vấn đề dịch Covid-19 và củng cố hợp tác. Đây sẽ là một cuộc gặp trực diện hiếm họi trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành hiện nay. Trong cuộc họp báo thường kỳ, ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi, cho rằng đây là "thời điểm thích hợp cho ngoại trưởng các nước cùng quan điểm họp mặt để trao đổi về cách xử lý các vấn đề xuất hiện từ lúc virus corona lan rông, và các vấn đề khu vực".

(AFP) – Ngăn chặn tàn phá thiên nhiên : Khoảng 60 lãnh đạo quốc gia ra thông cáo chung kêu gọi « hành động khẩn ». Hôm qua, 28/09/2020, một ngày trước tuần lễ Đa Dạng Sinh Học tại New York, lãnh đạo hàng chục quốc gia đã ra tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế « hành động ngay lập tức », để ngăn chặn đà tàn phá thiên nhiên, tiêu diệt các giống loài sinh vật hiện nay. Tàn phá thiên nhiên bị chỉ ra là thủ phạm làm gia tăng nghèo đói, khí hậu bị hâm nóng và điều kiện cho sự xuất hiện của các loại dịch bệnh đáng sợ như Covid-19.

(AFP) – Pháp : Nghi phạm vụ tấn công bằng dao gần, trụ sở báo Charlie Hebdo cũ, cho biết đã khai tên giả. Hôm nay, 29/09/2020, nghi phạm thừa nhận đã khai tên và tuổi giả. Nghi phạm cho biết tên thật là Zaheer Hassan Mahmoud, chứ không phải là Hassan Ali, tên giả đã sử dụng từ khi nghi phạm nhập cảnh vào Pháp năm 2018. Tuổi thật được khai là 25, chứ không phải là 18 như khai báo trước đó. Nghi phạm đưa ra thông tin mới về danh tính gần 96 giờ sau khi bị tạm giữ, tức gần hết thời hạn tạm giữ theo quy định. Cơ quan công tố quốc gia chống khủng bố yêu cầu tạm giam Zaheer Hassan Mahmoud.

