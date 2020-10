Quảng cáo Đọc tiếp

(Vietnamnet/Người Việt) - Việt Nam: Công An tỉnh Đắk Lắk khởi tố hai giảng viên, vì tố cáo bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Cường « đạo văn ». Hôm 02/10/2020, Công An tỉnh Đắk Lắk thông báo chính thức tạm giam hai ông Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý, giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng, với tội danh « vu khống ». Theo người phát ngôn bộ Công An, thiếu tướng Tô Ân Xô, hai bị can đã « khai nhận hành vi phạm luật ». Vụ bắt giữ hai giáo viên gây nhiều lo lắng trong dư luận người Việt trong và ngoài nước. Trang Người Việt dẫn nhận định của ông Nguyễn Đức Thành, cựu viện trưởng Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách (VEPR) ở Việt Nam, lo ngại hai giảng viên Tôn Đức Thắng bị công an ép cung. Nhiều người lên án bí thư Cường đã huy động bộ Công An « xử lý » những người dám tố cáo ông đạo văn.

(Reuters) - Tàu chiến Canada đi qua eo biển Đài Loan. Bộ Quốc Phòng Đài Loan hôm 02/10/2020, thông báo tàu chiến Canada đi vào eo biển Đài Loan qua ngả Biển Đông, và di chuyển về phía bắc. Khu vực eo biển Đài Loan đang nóng hơn trong những tuần qua với hàng loạt cuộc tập trận của Trung Quốc. Đài Bắc tuyên bố sẵn sàng tự vệ. Chính quyền Bắc Kinh hiện chưa có phản ứng gì về chuyến đi của tàu chiến Canada. Quan hệ Canada - Trung Quốc cũng xấu đi rõ rệt, đặc biệt kể từ khi tư pháp Canada ra lệnh quản thúc tại gia một lãnh đạo của tập đoàn Hoa Vi.

(AFP) - Belarus : Phong trào chống Loukachenko xuống đường ủng hộ tù chính trị. Như mỗi Chủ Nhật từ sau cuộc bầu cử gian lận vào đầu tháng 8, người dân Belarus chống chế độ chuẩn bị biểu dương lực lượng trong ngày 04/10/2020. Kênh truyền hình trực tuyến Telegram Nexta Live, điều phối một phần phong trào phản kháng, cho biết cuộc biểu tình hôm nay dành vinh danh « tù nhân chính trị ». Hàng trăm người biểu tình, hoạt động đối lập, tổ chức công đoàn và nhà báo bị giam cầm chỉ vì tham gia hay tổ chức phản kháng chế độ của tổng thống Loukachenko.

(AFP) - Bão Alex làm 8 người Pháp và 2 người Ý mất tích. Mưa giông, lũ lụt tàn phá nhiều làng mạc cả một vùng biên giới Pháp và Ý hôm thứ Sáu 02/10/2020. Hàng loạt nhà cửa, cầu đường bị sụp đổ. Tại Pháp, quân đội được huy động trợ sức với lực lượng cứu hỏa truy tìm nạn nhân và giúp đỡ dân chúng dọn dẹp sau cơn bão.

(AFP) - Chính phủ Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân nếu nhà hàng đóng cửa. Ngày 04/10/2020, bộ trưởng Nông Nghiệp Pháp Julien Denormandie trấn an lãnh vực nông phẩm vào lúc chính phủ chuẩn bị ban hành lệnh đóng cửa các quán ba kể từ tuần tới. Chỉ riêng lãnh vực trồng nho làm rượu đã được giúp 250 triệu euro trong đợt phong tỏa y tế đầu tiên, và sẽ được ưu tiên trợ giúp nếu nhà hàng phải ngưng hoạt động để chận dịch Covid, theo cam kết của bộ trưởng Pháp.

(Reuters) - Iran trả tự do tạm cho nhà nhân chủng học Iran quốc tịch Pháp sau 16 tháng giam cầm. Bà Fariba AdelKhah, 60 tuổi, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (CERI) bị bắt hồi tháng 6/2019 và bị kết án 6 năm tù giam với hai tội danh : mưu toan xâm hại an ninh quốc gia và tuyên truyền chống chế độ Hồi Giáo Iran. Vụ án này gây căng thẳng trong quan hệ giữa Paris và Teheran. Luật sư của nhà nghiên cứu từ Teheran chỉ cho biết qua « tweet » là thân chủ được tự do tạm từ ngày 03/10/2020 và phải đeo vòng điện tử kiểm soát.

(RFI) - Sudan : Chính phủ và phiến quân ký thỏa thuận hòa bình lịch sử. Thỏa thuận được chính phủ Sudan và thủ lĩnh các phiến quân ký ngày 03/10/2020 tại Juba ở Nam Sudan, cho phép chấm dứt 17 năm chiến tranh đẫm máu. Thỏa thuận gồm 8 nghị định thư liên quan đến quyền sở hữu đất đai, công lý chuyển tiếp, bồi thường hoặc đền bù hoặc chia sẻ quyền lực… Thời hạn chuyển tiếp là 3 năm để triển khai chia sẻ quyền lực. Tuy nhiên, hai lực lượng phiến quân, được cho là cực đoan hơn, đã không ký thỏa thuận trên : SPLM hoạt động ở Núi Nouba và Nil-Bleu và SLM (Quân đội giải phóng Sudan) hoạt động ở vùng Darfour.

(AFP) - Ý : Venise có đê nhân tạo ngăn ngập lụt. Lần đầu tiên kể từ khi hình thành ý tưởng trong những năm 1980 và triển khai dự án năm 2003, hệ thống « Moise » chính thức hoạt động từ ngày 03/10/2020. Hệ thống đê nhân tạo ngăn triều cường gây ngập lụt thành phố du lịch nổi tiếng Venise gồm 78 cổng cơ động khổng lồ, có thể tự trồi dậy trong vòng 30 phút để hình thành một con đê có khả năng ngăn mực nước, từ đầm phá Venetian, cao đến 3 mét so với mực nước bình thường. Hệ thống bị chậm tiến độ 4 năm do nhiều tai tiếng tham nhũng và đội giá. Thành phố Venise phải đối mặt với hiện tượng triều cường thường xuyên hơn, mà trận lụt nghiêm trọng gần đây nhất là vào tháng 11/2019 với mực nước lên đến 1,87 mét so với mực nước biển.

(AFP) - Ai Cập phát hiện 59 quan tài trong khu mộ Saqqarah, phía nam thủ đô Cairo. Tất cả số quan tài được công bố ngày 03/10/2020 đều trong tình trạng tốt, được làm bằng gỗ với nhiều hình vẽ phức tạp với mầu sắc rực rỡ. Tất cả có khoảng cách đây hơn 2.500 năm, tức là vào triều đại thứ 26 trị vì Ai Cập trong khoảng thế VI-VII trước Công Nguyên. Bộ trưởng Khảo Cổ Ai Cập cho rằng phát hiện này có thể là « bước đầu cho một khám phá mới có quy mô lớn » vì theo các nhà khảo cổ, trong những giếng mai táng khác, có thể còn nhiều quan tài khác mà chưa rõ số lượng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký