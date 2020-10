Mỹ: Trung Quốc, Nga và các nhóm Da Trắng Thượng Đẳng là đe dọa hàng đầu

Quyền bộ trưởng bộ An Ninh Nội Địa Mỹ Chad Wolf.

Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ ra báo cáo, điểm mặt các đe dọa mà nước Mỹ phải đối mặt. Trung Quốc, Nga và các nhóm chủ trương Da Trắng Thượng Đẳng được chỉ đích danh là « các đe dọa lớn nhất ».

Nhân dịp công bố bản báo cáo, quyền bộ trưởng bộ An Ninh Nội Địa Mỹ Chad Wolf có cuộc trả lời phỏng vấn kênh CBS News, ngày hôm qua 05/10/2020. Ông nhấn mạnh là đối với an ninh nội địa của người Mỹ, Trung Quốc là « mối đe dọa chiến lược quan trọng nhất về dài hạn », « lối sống Mỹ thực sự bị Trung Quốc đe dọa ».

Trong hiện tại, gián điệp mạng và tấn công tin học là các hiểm họa đáng lo nhất, cùng với nạn hàng y tế giả mạo. Riêng trong đợt dịch Covid-19, đã có hơn 1 triệu bộ xét nghiệm Covid do Trung Quốc sản xuất bị cơ quan chức năng Hoa Kỳ cấm sử dụng, 75.000 khẩu trang giả bị tịch thu. Nhưng điều nghiêm trọng hơn, theo bộ An Ninh Nội Địa Mỹ, là Bắc Kinh lợi dụng tình trạng khan hiếm hàng y tế để gây áp lực buộc chính phủ Mỹ phải đưa ra các chính sách có lợi cho Trung Quốc.

Về phía nước Nga, báo cáo nhấn mạnh các nỗ lực của Matxcơva nhằm tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 là mối đe dọa lớn. Báo cáo không chỉ rõ chính quyền Nga muốn hậu thuẫn cho ứng cử viên nào chiến thắng, nhưng khẳng định Matxcơva đang nỗ lực phá hoại hoạt động tranh cử của ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Báo cáo cho biết : « Nước Nga sử dụng nhiều biện pháp gây chia rẽ công luận Mỹ, bao gồm việc bôi nhọ cựu tổng thống Joe Biden ».

Nhìn chung, nước Nga bị cáo buộc tiến hành nhiều hoạt động bóp méo thông tin trong giai đoạn tranh cử tổng thống Mỹ, tuy nhiên, về « cơ sở hạ tầng » của bầu cử, báo cáo của bộ An Ninh Nội Địa Mỹ khẳng định, vào thời điểm hiện tại, các cuộc tấn công tin học không gây tổn thất nào, khác hẳn với tình hình kỳ bầu cử tổng thống 2016.

Lãnh đạo bộ An Ninh Nội Địa Mỹ khẳng định cơ quan này hoạt động độc lập, không chịu sự chi phối của đảng phái hay thế lực chính trị nào. Tổng thống Donald Trump vốn bị nhiều người cáo buộc là thân Nga. Ông Chad Wolf nêu ra trường hợp nước Nga như một ví dụ cho thấy tính độc lập của bộ, xác định rằng trong bản báo cáo nói trên « nước Nga đã bị điểm mặt khoảng từ 30 đến 40 lần », hoàn toàn không có chuyện hạ thấp mối đe dọa từ Nga.

Báo cáo của Mỹ chỉ ra nguy cơ khủng bố sát sườn nhất với người dân Hoa Kỳ, đến từ « các nhóm tội phạm nhỏ, hoạt động biệt lập, có động cơ ý thức hệ », trong đó các thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan ưa dùng bạo lực là « nguy cơ khủng bố số một » của nước Mỹ. « Các nhóm cực đoan với động cơ chủng tộc, sắc tộc, đặc biệt là các nhóm Da Trắng Thượng Đẳng Cực Đoan (WSEs), là đe dọa lâu dài nhất và có nguy cơ gây nhiều tổn thất nhân mạng nhất ».

Giới quan sát ghi nhận điểm thiếu hụt đặc biệt quan trọng trong báo cáo của bộ An Ninh Nội Địa Mỹ. Báo cáo đã không hề nhắc đến biến đổi khí hậu là hiểm họa lớn hàng đầu đối với an ninh của người Mỹ, cho dù có nhắc đến các thiệt hại do cháy rừng và bão lớn « hàng ngàn tỉ đô la ». Theo giới chuyên gia, khí hậu bị hâm nóng làm gia tăng cường độ và tần suất của các hiện tượng khí hậu bất thường như bão lũ hay khô hạn. Ông Donald Trump không thừa nhận hoạt động của con người ảnh hưởng đến khí hậu, khi lên cầm quyền, tổng thống Donald Trump đã quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi Thỏa Thuận Khí Hậu Paris 2015.

