(AFP) - Kim Jong Un phát động chiến dịch « 80 ngày » để vực dậy kinh tế. Để chuẩn bị cho Đại hội bất thường của đảng Lao động vào đầu tháng 01/2021, lãnh đạo Bắc Triều Tiên mở chiến dịch gọi là « 80 ngày » cuối năm trên toàn quốc trước khi tổng kết thành quả kế hoạch kinh tế 5 năm của Bình Nhưỡng. Huy động dân chúng lao động thêm giờ là chuyện thường xảy ra tại Bắc Triều Tiên mỗi lần gần đến những sự kiện được xem là biểu tượng. Dịch Covid-19 và bão tố, lũ lụt làm suy yếu thêm nền kinh tế khủng hoảng.

(AFP) - Trung Quốc « huy động » 26 nước đòi chấm dứt các biện pháp trừng phạt quốc tế. Hai mươi sáu nước gồm Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên, Belarus, Iran trong một tuyên bố chung yêu cầu chấm dứt các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và các nước Tây phương khác. Bản tuyên bố, do đại diện của Bắc Kinh đọc tại phiên họp của Ủy ban đặc trách nhân quyền của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, cho rằng các lệnh trừng phạt trong bối cảnh cần nỗ lực chống đại dịch Covid, vi phạm quyền con người. Trong danh sách 26 nước ký tên vào bản tuyên bố chung có Cam Bốt và Lào, không có Việt Nam.

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu ủng hộ hai phụ nữ tranh ghế lãnh đạo WTO. Theo nguồn tin ngoại giao từ Bruxelles, trong thủ tục bầu tổng giám đốc Tổ Chức Thương Mại Thế Giới /WTO, Liên Âu quyết định ủng hộ hai ứng cử viên người Nigeria và Hàn Quốc, cả hai là phụ nữ. Ngozi Okonjo-Iweala, bộ trưởng Tài Chính kiêm ngoại trưởng Nigeria và Yoo Myung Hee, bộ trưởng Thương Mại Hàn Quốc. Cả hai có vẻ được thuần buồm xuôi gió hơn ba đối thủ còn lại gồm Liam Fox, cựu bộ trưởng Thương Mại Anh Quốc, Amina Mohamed, người Kenya và Mohamed Al-Tuwaijri, Ả Rập Xê Út.

(AP) - Cam Bốt phủ nhận tin đồn về kế hoạch lập căn cứ quân sự Trung Quốc. Tuyên bố này do Ủy Ban An Ninh Hàng Hải Quốc Gia đưa ra ngày 05/10/2020 nhằm đáp lại những thông tin do giới truyền thông loan truyền cho rằng cho việc phá hủy căn cứ Ream do Mỹ xây dựng là để trao đặc quyền sử dụng cho Trung Quốc. Chính quyền Phnom Penh khẳng định quyết định phá hủy trên là nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng như dự kiến. Những ngày gần đây nhiều hãng tin nước ngoài căn cứ vào các hình ảnh vệ tinh và dẫn các phát biểu của nhiều quan chức Cam Bốt, đã bày tỏ quan ngại về những dự án được cho là của Trung Quốc tại khu căn cứ hải quân Ream của Cam Bốt nằm trong vịnh Thái Lan.

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu : Cải cách đại học tại Hungary đi ngược với các quyền của châu Âu. Tòa án công lý Liên Âu ngày 06/10/2020 đã có phán quyết như trên về chương trình cải cách giảng dậy đại học mà chính quyền Hungary thông qua năm 2017. Chương trình này đã buộc đại học do George Soros thành lập phải di dời các hoạt động sang nước khác. Chương trình cải cách này còn là một trong những điểm gây bất đồng giữa Bruxelles và chính quyền thủ tướng Viktor Orban.

(AFP) - Đình chỉ bán vũ khí : Ankara lên án chính sách « nhất bên trọng, nhất bên khinh » của Canada. Lời tố cáo được đưa ra ngày 06/10/2020 sau khi chính quyền Ottawa một ngày trước đó thông báo đình chỉ xuất khẩu vũ khí cho Ankara vì có liên hệ đến cuộc xung đột tại Thượng Karabakh. Theo truyền thông Canada, Ottawa hồi tháng 5/2020 đã cấp phép cho hãng L3Harris Wescam xuất khẩu hệ thống chụp ảnh và tiêu cự cho một nhà sản xuất drone Thổ Nhĩ Kỳ.

(RFA) - Ba dân biểu Mỹ kêu gọi chính quyền can thiệp để Hà Nội trả tự do cho nhà tranh đấu dân chủ Nguyễn Bắc Truyển. Tuần tới Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ có cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 24. Hôm qua, 05/10/2020, truyền thông Mỹ cho hay, ba dân biểu Zoe Lofgren, Harley Rouda và Alan Lowenthal gửi thư tới ngoại trưởng Mike Pompeo, đề cập đến vụ ông Truyển. Ông Truyển bị chính quyền Việt Nam bắt năm 2017. Tháng 4/2018, ông bị khép vào tội chống chính quyền, và bị phạt tù 11 năm. Ông Truyển là thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức dân sự độc lập ở Việt Nam. Nhiều thành viên của Hội này bị chính quyền Việt Nam bắt giam. Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền Defend the Defenders, hiện có ít nhất 240 tù nhân chính trị bị giam giữ tại Việt Nam.

(AFP) - Vùng thủ đô Paris : Hơn 50% người sống trong hoàn cảnh bấp bênh bị nhiễm Covid-19. Theo một nghiên cứu được tổ chức Y sĩ Không Biên Giới (MSF) công bố hôm nay, 06/10/2020, hơn 50% người không có nơi ở ổn định tại vùng Ile-de-France bị nhiễm virus corona chủng mới (tỉ lệ chính xác là 55%). Tỉ lệ nói trên cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ trung bình 12% của thủ đô Paris. Đối với nước Pháp nói chung, tỉ lệ nhiễm virus ước tính 10%. Theo một người phụ trách của MSF, lý do chính là do tình trạng chật chội tại các khu ở tạm trú, khiến virus lây lan dễ dàng.

