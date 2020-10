Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Lãnh đạo đối lập Malaysia cố lập chính phủ mới. Hôm nay, 13/10/2020, lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim đã hội kiến quốc vương Malaysia Abdullah Shah nhằm chứng minh rằng ông có sự ủng hộ của đa số dân biểu Quốc Hội để lên làm thủ tướng, thay thế lãnh đạo chính phủ đương nhiệm Muhyiddin Yassin. Tuy nhiên, trong thông cáo được công bố sau cuộc gặp này, Hoàng gia Malaysia có vẻ không tin vào vị thế của ông Anwar, khi cho biết là lãnh đạo đối lập đã không cung cấp danh sách các nghị sĩ ủng hộ ông.

(AFP) – Đài Loan bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc về gián điệp. Hôm nay, 13/10/2020, Đài Bắc đã bác bỏ các cáo buộc của Bắc Kinh sau khi đài truyền hình nNhà nước Trung Quốc trong hai ngày qua chiếu các phóng sự về những vụ gián điệp, trong đó hai người Đài Loan đang bị giam ở Trung Quốc đã « thú tội ». Thủ tướng Tô Trinh Xương (Su Tseng-chang) lên án Trung Quốc tiến hành một chiến dịch vu khống Đài Loan.

(AFP) – Trung Quốc : Thặng dư thương mại với Hoa Kỳ tiếp tục tăng. Số liệu do hải quan Trung Quốc công bố ngày 13/10/2020 cho biết trong tháng 9/2020, xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ tăng 18,8% đạt mức 30,75 tỷ đô la. Tuy thấp hơn so với tháng Tám (34,24 tỷ đô la), mức thâm hụt này quả là một vố đau cho nguyên thủ Mỹ, hiện đang vận động tái tranh cử cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Thặng dư mậu dịch của Trung Quốc với Hoa Kỳ chính là một trong những lý do đầu tiên mà Trump đưa ra để phát động « thương chiến » mại với Trung Quốc.

(AFP) – Covid-19 : 244 người tử vong trong vòng 24 giờ tại Nga. Một con số kỷ lục từ đầu mùa dịch bệnh đến nay. Theo Matxcơva, hôm nay 13/10/2020, là ngày thứ ba liên tiếp Nga có số ca nhiễm bệnh mới thường nhật trên 13.000 người. Tổng cộng tính từ tháng Ba đến nay, Nga có 1,32 triệu người nhiễm bệnh và 22.966 người chết vì Covid-19.

(AFP) – Bồ Đào Nha dự báo tăng trưởng giảm 8,5% trong năm 2020. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với mức dự báo trước đây là giảm 6,9%. Dự luật tài chính cho năm 2021 được trình lên chính phủ hôm nay 13/10/2020 hy vọng rằng trong năm 2021 tăng trưởng sẽ trở lại ở mức 5,4%, một mức dự báo lạc quan hơn so với lần trước chỉ có 4,3%.

(Reuters) – FBI sẽ mở văn phòng đại điện tại Cam Bốt. Phát ngôn viên cảnh sát Cam Bốt, Chhay Kim Khoeun, hôm nay 13/10/2020, thông báo, văn phòng đại diện FBI đặt tại trụ sở của lực lượng cảnh sát quốc gia Cam Bốt để giúp truy tìm tội phạm Mỹ. Tuy nhiên quan chức này nói không biết gì về lịch trình thành lập văn phòng. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng và Phnom Penh ngày càng ngả về Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký