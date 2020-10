TT Trump mở cuộc mít tinh tranh cử đầu tiên sau khi được xét nghiệm âm tính với Covid-19

Sau khi phải tạm ngưng do bị nhiễm virus corona, hôm qua, 12/10/2020, tại bang Florida, tổng thống Mỹ Donald Trump đã quay trở lại với các cuộc mít tinh tranh cử. Florida là bang mà ông Trump đang bị ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden qua mặt trong các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu. Hôm qua, bác sĩ của Nhà Trắng khẳng định tổng thống Trump đã được xét nghiệm âm tính với Covid-19 « nhiều lần liên tiếp », nhưng không nói rõ là bao nhiêu lần.

Từ Sanford, bang Florida, đặc phát viên Anne Corpet gởi về bài tường trình:

« "Thật vui sướng khi quay trở lại", ông Donald Trump nói. Không đeo khẩu trang, tổng thống Mỹ đã phát biểu trong một tiếng đồng hồ. Ông có vẻ thoải mái, giọng nói gầm gừ, ầm ầm. Rồi ông lập lại những lời chỉ trích quen thuộc nhắm vào đối thủ Joe Biden, mà ông mệnh danh là "Joe ngủ gật", ông vui đùa với công chúng của ông, khoe khoang thành tích của ông và tự khen mình là đã lấy lại phong độ, một năng lượng mà ông cho là tốt hơn bao giờ hết.

Tổng thống Trump nói : "Tôi cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Tôi sẽ có thể đi giữa quý vị, ôm hôn các chàng trai, các cô gái xinh đẹp, tôi sẽ gởi đến quý vị những nụ hôn thật kêu."

Trong bài phát biểu một tiếng đồng hồ, ông Donald Trump chê bai cách tiếp cận thận trọng của ông Joe Biden đối với đại dịch Covid-19, tuyên dương thành tích của mình, thậm chí nói quá lố, chẳng hạn như khi ông khẳng định là mỗi ngày có đến 15 km tường được xây ở biên giới Mêhicô và do Mêhicô bỏ tiền ra xây, trong khi thực tế không phải như thế.

Đám đông thì hô to : "We Love You". Có hàng ngàn người đến dự mít tinh, đứng sát vào nhau và đa số không đeo khẩu trang, mừng vì thấy tổng thống đã khỏi bệnh nhanh chóng. Phấn khởi khi gặp lại ứng cử viên của họ, tất cả đều tin vào chiến thắng theo như lời ông Trump: "Trong 22 ngày nữa, chúng ta sẽ giành được bang này. Chúng ta sẽ giành thêm bốn năm nữa ở Nhà Trắng. Chúng ta sẽ làm cho đất nước mình giàu đẹp hơn bao giờ hết".

Kết quả các cuộc thăm dò ngày càng bất lợi cho Donald Trump. Nhưng tổng thống Mỹ vẫn luôn nhắc lại: vào năm 2016, đâu có ai dự báo là ông sẽ chiến thắng. Ông khẳng định sẽ thu được tỷ lệ phiếu cao chưa từng thấy vào tháng 11 tới.

