Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Quan hệ Nga-Mỹ: Vladimir Putin đề nghị triển hạn thêm một năm vô điều kiện hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược New Start. Đề xuất được nguyên thủ Nga đưa ra ngày 16/10/2020. New Start được Nga, Mỹ ký kết năm 2010 quy định giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân của cả đôi bên. Hiệp định này sẽ hết hạn vào tháng 2/2021. Tới nay các vòng đàm phán liên tục lâm vào vế tắc. Washington và Matxcơva chưa đạt đồng thuận cho giai đoạn kế tiếp.

(AFP) – Quan hệ Canada –Trung Quốc thêm căng thẳng. Đại sứ Trung Quốc tại Ottawa ngày 15/10/2020 cảnh cáo: nếu tiếp tục đón nhận người biểu tình Hồng Kông xin tị nạn tại Canada, thì sẽ có nhiều hậu quả « cả về mặt y tế lẫn an ninh » đối với khoảng 300.000 công dân Canada đang sinh sống tại Hồng Kông và nhiều doanh nghiệp nước này đang hoạt động tại đặc khu hành chính. Bộ Ngoại Giao Canada xem tuyên bố trên đây là lời lẽ « đe dọa không thể chấp nhận được ».

(AFP) – Chống Covid-19: Thuốc Remdesivir vô dụng. Theo nghiên cứu của Tổ Chức Y Tế Thế Giới được công bố ngày 15/10/2020 thuốc Remdesivir « tác động ít hay không có tác động gì đối với những bệnh nhân Covid-19 đã phải nhập viện ». Đây là một loại thuốc từng được xem là có triển vọng nhất để điều trị các ca nhiễm siêu vi corona chủng mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng loại thuốc này.

(AP) – Trung Quốc chỉ trích Mỹ kêu gọi đóng cửa các học viện Khổng Tử. Tuần trước ngoại trưởng Pompeo đã khuyến khích các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ xét lại quan hệ với các học viện Khổng Tử và thận trọng trước các « ảnh hưởng xấu » của Trung Quốc. Một phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Trung Quốc ngày 16/10/2020 chỉ trích lời lẽ nói trên và cho rằng một số quan chức Hoa Kỳ đang « hủy hoại những nỗ lực trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa và giáo dục » giữa hai nước.

(AFP) – Mạng xã hội Twitter từng bước hoạt động lại bình thường sau một sự cố nghiêm trọng khuya ngày 15/10/2020. Vào quãng 12 giờ đêm giờ quốc tế, Twitter gần như bị tê liệt trong gần 2 giờ đồng hồ. người sử dụng tại các khu vực Mỹ và Nhật bị ảnh hưởng nhiều hơn cả. Ban giám đốc tập đoàn có trụ sở tại California này cho biết đã khắc phục được sự cố và Twitter hoạt động lại gần như bình thường vào đầu giờ sáng nay.

(UPI) - Cụm tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan trở lại Biển Đông. Theo thông báo của Đệ Thất Hạm Đội Mỹ hôm qua 15/10/2020, cụm tàu sân bay tấn công của Mỹ USS Ronald Reagan đã trở lại Biển Đông. Thông báo cho biết là cụm tàu sân bay này đã đi qua ngõ eo biển Đài Loan và vào vùng Biển Đông từ thứ hai tuần này và hiện đang « tiến hành các chiến dịch an ninh hàng hải, thao dượt tấn công trên biển và tập huấn phối hợp chiến thuật với các đơn vị trên không và trên bộ ».

(Bloomberg) – Việt Nam hủy cuộc đua Formula One. Tập đoàn Vingroup JSC hôm nay, 16/10/2020, ra thông báo cuộc đua xe Formula One Vietnam Grand Prix năm nay đã bị hủy do tình hình dịch Covid-19. Cuộc đua F1 đầu tiên ở Việt Nam theo lẽ đã diễn ra ở Hà Nội vào tháng 4/2020, nhưng đã bị hoãn đến cuối năm nay. Hiện chưa biết cuộc đua này có sẽ được tổ chức vào năm tới hay không.

(AFP) – Nhật sẽ đổ nước nhiễm phóng xạ ở Fukushima ra biển. Mặc dù có sự phản đối mạnh của người dân địa phương, sắp tới đây chính phủ Nhật sẽ chính thức hóa quyết định đổ ra biển nước nhiễm phóng xạ ở nhà máy hạt nhân Fukushima, bị tại nạn sóng thần tháng 3/2011. Gần 3 triệu mét khối nước bị nhiễm phóng xạ hiện đang được trữ trong một ngàn bồn chứa đặt gần nhà máy. Theo nhà chức trách, không bao lâu nữa, các bồn này sẽ không thể trữ thêm nước nhiễm phóng xạ.

(AFP) – Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lại bị truy tố. Viện Công Tố Tài Chính Quốc Gia hôm nay, 16/10/2020, xác nhận tin của báo chí Pháp rằng ông Sarkozy hôm 12/10 đã bị truy tố về tội « cấu kết với kẻ gian » trong cuộc điều tra về nghi án tài trợ của Libya cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông vào năm 2007. Đây là lần thứ 4 cựu tổng thống Pháp bị truy tố trong vụ án này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký