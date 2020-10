Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Ẩu đả giữa các quan chức Trung Quốc và Đài Loan tại Fiji. Vụ việc xảy ra tại một buổi lễ tân ngoại giao ở Fiji ngày 19/10/2020 sau những lời cáo buộc qua lại lẫn nhau. Đài Loan tố cáo hai quan chức Trung Quốc hôm 08/10 đã len lỏi vào một buổi tiệc do Văn phòng phụ trách Thương mại Đài Loan tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở thủ đô Suva. Hai người này tìm cách chụp ảnh các khách mời, nhưng khi bị mời ra đã hành hung một nhân viên đại diện Đài Loan đến phải nhập viện.

(AFP) – Covid-19 : Thị phần Trung Quốc trên thế giới tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Công ty bảo hiểm tín dụng Euler-Hermes ngày 19/10/2020 cho biết thị phần các sản phẩm dùng để chống Covid-19 đạt mức 11,5% trong năm 2020, so với mức 8,8% giai đoạn 2017-2019. Dịch bệnh Covid-19 cũng làm thị trường các dòng sản phẩm dùng cho làm việc ở nhà (máy vi tính, điện thoại, tai nghe…) tăng lên mức 33% so với toàn cầu. Vẫn theo nghiên cứu, xuất khẩu của Trung Quốc tăng thị phần tại nhiều nền kinh tế lớn, đặc biệt là tại châu Âu và châu Á, bất chấp căng thẳng địa chính trị giữa Bắc Kinh và Washington.

(AFP) – Thái Lan triệu tập Quốc Hội, đường phố gia tăng áp lực. Trước những thách thức của người biểu tình, thủ tướng Thái Lan, Prayut Chan Ocha đã triệu tập một phiên họp bất thường của Quốc Hội ngày 19/10/2020 để xử lý khủng hoảng. Thủ tướng Thái Lan cảnh báo những người biểu tình nên « tụ tập ôn hòa. Chính phủ đã có một số nhượng bộ ». Hôm Chủ Nhật, 18/10/2020, khoảng gần 20 ngàn người đã biểu tình ở thủ đô đòi thủ tướng từ chức, cải tổ chế độ quân chủ cũng như là yêu cầu hủy bỏ luật khi quân. Những người phản đối tuyên bố sẽ tiếp tục những cuộc tuần hành mới cho đến khi nào các nhà đấu tranh bị bắt được trả tự do và một Hiến Pháp mới được soạn thảo.

(Reuters) – EU : 15 nước kêu gọi một chiến lược chung chống bóp méo thông tin về 5G. Những tháng gần đây nhiều thuyết âm mưu lưu hành cho rằng dịch virus corona chủng mới là có liên quan đến mạng 5G. Hệ quả là những tháp phát sóng điện thoại di động tại 10 nước châu Âu bị phá hoại, các nhân viên bảo trì bị hành hung. Lo lắng cho những hành động này có nguy cơ làm suy yếu kế hoạch hồi phục kinh tế và các mục tiêu phát triển kỹ thuật số, một nhóm 15 nước đã gởi một thư ngỏ chung đến Ủy ban châu Âu nên có một chiến lược chung chống các thuyết âm mưu.

(AFP) – Unicef muốn có hơn một tỷ kim tiêm cho vac-xin chống Covid-19 tương lai. Không thể tiêm ngừa nếu không có kim tiêm. Unicef trong một thông cáo ngày 19/10/2020 cho biết sẽ tiến hành dự trữ và đặt trước một tỷ kim tiêm từ đây đến năm 2021 để có thể nhanh chóng khởi động các chiến dịch tiêm ngừa hàng loạt ngay khi có vac-xin chống Covid-19.

(AFP) – Trung Quốc thông qua luật xuất khẩu mới. Bộ luật xuất khẩu vừa được thông qua hôm 17/10/2020 giới hạn xuất khẩu các mặt hàng nhạy cảm nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ luật mới nằm trong số các biện pháp mà Bắc Kinh triển khai để đối phó lại với Hoa Kỳ trong bối cảnh căng thẳng toàn diện giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Luật, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/12 tới đây, cho phép Bắc Kinh « ra các biện pháp tương xứng » đối với những nước kiểm soát xuất khẩu không phù hợp với Trung Quốc, điều được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc. Nhìn chung thì bộ luật mới cho phép Bắc Kinh mở rộng các phạm vi trả đũa cuộc chiến thương mại và công nghệ do tổng thống Donald Trump phát động với Trung Quốc hiện nay.

(Yonhap) – Bình nhưỡng phản đối quân sự hóa không gian. Tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Bắc Triều Tiên đã bày tỏ phản đối hành động « quân sự hóa không gian » của một vài nước, hôm qua 18/10/2020, bộ Ngoại Giao Bắc Triều Tiên cho hay. Theo Bình Nhưỡng, hôm 15/10 vừa qua, trưởng phái đoàn đại diện Bắc Triều Tiên đã tuyên bố tại một phiên họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc rằng « không có biên giới quốc gia trong không gian, mỗi quốc gia đều hoàn toàn có quyền phát triển và sử dụng không gian vì mục đích hòa bình » và Bắc Triều Tiên phản đối mọi hành động quân sự hóa không gian. Đại diện Bình Nhưỡng còn khẳng định Bắc Triều Tiên là 1 trong 10 cường quốc vũ trụ lớn nhất thế giới, đã 4 lần đưa vệ tinh lên quỹ đạo trái đất.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký