Bầu cử Mỹ 2020 : Vì sao bỏ phiếu qua bưu điện trở nên phức tạp

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 diễn ra trong bối cảnh Covid 19 hoành hành dữ dội. Để thích ứng với các quy định y tế phòng dịch, bỏ phiếu qua bưu điện có lẽ là một giải pháp hợp lý cho cử tri Mỹ. Thế nhưng hình thức này gây phản đối gay gắt trong phe Cộng Hòa trong khi phía Dân Chủ thì khuyến khích.

Hình thức bầu cử qua thư đã được triển khai ở Mỹ từ nhiều năm qua, nhưng lần này lại gây nhiều tranh cãi. Thực ra rất đông người Mỹ đã quen với hình thức bỏ phiếu qua bưu điện. Trong kỳ bầu cử tổng thống 2016, đã có 33 triệu cử tri gửi lá phiếu của mình qua đường bưu điện, tức là khoảng gần 1/4 số cử tri.

Vậy tại sao bầu cử qua thư tín lại trở thành vấn đề trong kỳ bầu cử tổng thống ngày 03/11/2020 ?

Tại Hoa Kỳ, bỏ phiếu qua đường thư tín được quy định chặt chẽ. Các phiếu bầu được in trên loại giấy đặc biệt. Phiếu phải được ký tên và niêm phong trong một bì thư riêng. Sau khi cử tri đã lựa chọn, phiếu bầu được gửi đi. Người gửi hoặc trực tiếp đến bưu điện, hoặc bỏ phong bì vào một hộp thư an toàn. Ngày bầu cử, các phiếu bầu này sẽ được tập hợp, đối chiếu với danh sách cử tri và kiểm.

Điều mà ông Donald Trump lo ngại là cử trị ồ ạt bỏ phiếu qua bưu điện. Theo ông chính điều đó sẽ khuyến khích gian lận. Ông Trump không ngừng tuyên bố : « Bầu qua bưu điện sẽ gây ra gian lận khủng khiếp. Sẽ có vô số gian lận. Quý vị không thể gửi hàng triệu, triệu lá phiếu đi tứ tung khắp nơi”.

Thế nhưng nhìn chung, gian lận trong bầu cử là một hiện tượng hãn hữu ở Hoa Kỳ. Theo cơ quan tư vấn The Heritage Fondation, một tổ chức có tiếng là bảo thủ, trong khoảng từ 1979 đến 2020, trong tất cả các cuộc bầu cử tại Mỹ, người ta chỉ ghi nhận chưa đầy 1300 trường hợp gian lận. Thậm chí công ty tư vấn Brenann Center for Justice còn ví von “ một người Mỹ dễ bị sét đánh hơn là gian lận bầu cử”.

Bà Julie Wise – Giám đốc cơ quan tổ chức bầu cử, hạt King, bang Washigton cho biết: “Nếu xem xét gian lận trong bỏ phiếu qua thư thì thấy tỷ lệ này rất thấp. Người ta không thấy có gian lận ồ ạt với việc bỏ phiếu qua thư ”.

Lấy trường hợp Oregon làm ví dụ. Đa số người dân của bang này từ năm 1998 bỏ phiếu qua bưu điện. Đến năm 2019, đã có hơn 15 triệu phiếu bầu theo phương thức qua đường thư và chỉ có 14 trường hợp gian lận được ghi nhận.

Có lý do thứ 2, tế nhị hơn, khiến Donald Trump cố gắng hạ thấp bầu cử qua bưu điện. Ông cho rằng hình thức bỏ phiếu này có lợi cho đối thủ đảng Dân Chủ, vốn vẫn cổ vũ nhiệt tình cho hình thức bầu cử này. “Phe Dân Chủ thích bầu qua bưu điện. Nếu ta chấp nhận sẽ không có một người bên đảng Cộng Hòa nào được bầu ở đất nước này hết”, ông Trump tuyên bố.

Bầu cử qua bưu điện không có thiên vị đảng phái

Theo một thăm dò dư luận của Monmouth University, thực hiện tháng 8/2020 thì có tới 90% phe Dân Chủ ủng hộ việc mở rộng hình thức bỏ phiếu qua thư , trong khi Cộng Hòa chỉ có 20%. Nhưng hình thức bầu cử này có thực sự là bất lợi cho phe Cộng Hòa?

Trước hết cần ghi nhận chính phe bảo thủ đã được bầu bởi hình thức bỏ phiếu này. Thí dụ như ở bang Utah, 2 thượng nghị sĩ của bang là người của đảng Cộng Hòa. Ngoài những thí dụ còn có những nghiên cứu phân tích rộng hơn. Các nghiên cứu nhằm giải đáp thắc mắc liệu việc bầu cử đại trà qua bưu điện ở một số bang có tạo lợi thế cho một đảng phái hay không?

Một nghiên cứu sàng lọc trong kết quả bầu cử ở 3 bang trong quãng thời gian 22 năm từ 1996 -2018. Một nghiên cứu khác tập trung vào 40 triệu phiếu bầu ở 2 bang trong vòng 26 năm từ 1992-2018. Kết luận của các nghiên cứu này đều giống nhau: Bầu cử qua bưu điện không tạo thuận lợi cho một phe chính trị nào.

Jake Grumbach – phó giáo sư khoa học chính trị - Đại học Washington khẳng định: “Nhìn chung các số liệu thống kê cho thấy việc bỏ phiếu qua đường thư tín không tạo lợi thế cho một đảng phái nào. Cách thức bầu cử này chỉ tạo thuận lợi cho bỏ phiếu, một việc làm tốt trong một nền dân chủ như Hoa Kỳ ”.

Quả thực người ta quan sát thấy việc phổ cập bầu cử qua đường bưu điện tạo điều kiện tăng tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu, thêm khoảng 2%, theo một nghiên cứu của Standford. Bầu cử qua đường thư tín như vậy là hình thức chắc chắn và trung lập. Nhưng nó rất khó được tiến hành rộng rãi trong kỳ bầu cử tổng thống 2020. Tại sao?

Triển khai rộng rãi bầu qua bưu điện

Bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia liên bang. Quy định về bầu cử qua bưu điện ở mỗi bang khác nhau tùy theo tiêu chí của từng nơi. Tại 9 bang, việc bỏ phiếu qua bưu điện được tạo điều kiện rất dễ dàng. Tất cả các lá phiếu bầu đều có thể gửi qua bưu điện. Tại 36 bang khác, tất cả cử tri đều có thể tham gia bầu cử qua bưu điện, với điều kiện phải có đề nghị trước. Có 5 bang ra điều kiện khá khắt khe: Việc bỏ phiếu qua bưu điện chỉ dành cho những người không thể có mặt trực tiếp đi bầu, như quân nhân đang làm nhiệm vụ hay người tàn tật.

Tổng số có 84% cử tri Mỹ có thể tham gia bỏ phiếu qua bưu điện trong kỳ bầu cử tổng thống 2020. 58% cử tri Mỹ cho rằng cần phải đơn giản hóa hơn hình thức bầu cử này. Điều này cũng chưa nói lên được rằng bầu cử qua bưu điện đã có thể dễ dàng phổ cập.

Trước hết chỉ có 23 bang gần đây vì lý do dịch bệnh mới cho phép bỏ phiếu qua bưu điện một cách rộng rãi. Nhiều người vẫn lo ngại, số lượng lớn các phiếu đổ dồn cùng lúc sẽ làm rối loạn việc kiểm phiếu. Đó là trường hợp đã xảy ra ở New York trong cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Dân Chủ 2020. Người ta đã ghi nhận có 530 nghìn phiếu bầu không hợp lệ ở cuộc bầu cử sơ bộ đó. Số phiếu như vậy có thể tạo sự khác biệt trong kỳ bầu cử tổng thống tới.

Nhìn về tổng thể, tỷ lệ phiếu bầu qua bưu điện không được công nhận hơi nhỉnh hơn so với phiếu bầu trực tiếp. Trong cuộc bầu cử tổng thống 2016, có 1% phiếu bầu qua thư tín bị loại bỏ so với tỷ lệ 0,7% ở phiếu bầu trực tiếp. Ba lý do chính là : Chữ ký không đúng, không có chữ ký hoặc phiếu bầu đến quá muộn.

Khả năng phiếu đến chậm cũng là lý do gây lo ngại. Bưu điện Mỹ đang gặp khó khăn lớn về chuyển phát từ 06/2020. Nguyên do là chính sách cắt giảm chi phí của tân tổng giám đốc Bưu điện Mỹ Louis Dejoy. Các biện pháp đó đã gây phản đối dữ dội khiến cho có thể làm tê liệt các hoạt động chuyển phát thư tín bưu kiện.

Ông Luis Dejoy là một nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump, mối quan hệ của ông với Trump cũng bị công kích. Nhiều người phe Dân Chủ tố cáo Donald Trump làm suy yếu bưu điện thông qua Dejoy.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từng tố cáo : “Có những người trong chính quyền cố gắng tìm cách làm suy yếu Bưu điện trước bầu cử để cản trở những người muốn bỏ phiếu qua thư để tránh lây nhiễm dịch.”

Bị áp lực, ông Dejoy buộc phải thông báo ngừng chương trình cải cách bưu điện cho đến sau kỳ bầu cử tổng thống. Nhưng lo ngại phiếu bầu đến chậm vẫn còn. Nhiều chuyên gia nhận định việc kiểm phiếu sẽ kéo dài hơn nhiều so với bình thường, thậm chí kết quả bầu cử sẽ không thể có ngay sau ngày bỏ phiếu chính thức 3/11 và có nhiều khả năng gây tranh cãi về kết quả kiểm phiếu.

(Tổng hợp từ Le Monde)

