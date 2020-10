Covid-19: Brazil dùng vac-xin Trung Quốc bất chấp tranh cãi

Bộ trưởng Y Tế Brazil Eduardo Pazuello vào hôm qua, 20/10/2020, thông báo nước này sẽ dùng một loại vac-xin chống virus corona chủng mới của Trung Quốc trong khuôn khổ chiến dịch tiêm chủng, bất chấp tranh cãi bùng lên xung quanh việc điều trị này.

Vac-xin CoronaVac, do viện bào chế Sinovac phát triển, đã được thử nghiệm trên hàng nghìn tình nguyện viên ở sáu bang của Brazil, trong đó có Sao Paulo, nơi bị đại dịch nghiêm trọng nhất.

Chính phủ Brazil đã đạt được thỏa thuận với bang này về việc mua 46 triệu liều thuốc chủng, sẽ được sử dụng kể từ tháng Giêng tới đây.

Là quốc gia thứ hai chịu hậu quả nặng nề nhất sau Hoa Kỳ, với hơn 154.000 người chết, vac-xin đã trở thành vấn đề chính trị ở Brazil.

Tổng thống Jair Bolsonaro đã nhiều lần chỉ trích vac-xin Trung Quốc, chống lại thống đốc bang Sao Paulo Joao Doria, một trong những đối thủ chính trị chủ chốt của ông. Tổng thống Bolsonaro đã tuyên bố rằng tiêm vac-xin sẽ "không bắt buộc", trái với mong muốn của thống đốc Doria.

Venezuela sẽ tiêm vac-xin Covid-19 từ tháng 12

Cũng tại Nam Mỹ, tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày hôm qua 20/10/2020 cho biết là nước này sẽ tung ra một chiến dịch tiêm chủng chống virus corona từ tháng 12 đến tháng 01/2021 nhờ vac-xin do Nga và Trung Quốc cung cấp,

Tổng thống Maduro đã nêu rõ là việc tiêm chủng sẽ "ưu tiên" cho những người đã mắc các bệnh khác, giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tá. Sau đó, chiến dịch này sẽ mở rộng ra toàn dân.

Covid-19: Ca tử vong tại Mỹ lên đến 300.000 người

Tại Hoa Kỳ, một nghiên cứu của Trung Tâm Phòng Ngừa và Kiểm Soát Dịch bệnh (CDC) công bố hôm qua 20/10/2020, xác nhận rằng con số tử vong chính thức ở mức 200.000 người thấp hơn số nạn nhận thực sự rất nhiều.

Theo đánh giá của CDC, số tử vong liên quan đến đại dịch Covid-19 ở Hoa Kỳ là gần 300.000 người trong giai đoạn từ 26/01 đến 03/10 vừa qua : Ngoài số 200.000 ca tử vong được ghi nhận chính thức là chết vì Covid-19, còn có gần 100.000 người chết được ghi là do các bệnh khác, nhưng lẽ ra phải được xếp vào diện tử vong vì Covid-19.

Lý do không ghi chết vì virus corona, theo CDC có thể là do chẩn đoán sai hoặc không xét nghiệm tìm Covid-19, thậm chí những người chết ở nhà vì không thể hoặc không muốn đến bệnh viện do khủng hoảng y tế, và đã được thống kê là chết vì bệnh tim, bệnh hô hấp, bệnh Alzheimer và sa sút trí tuệ… Đây là những trường hợp chết gián tiếp vì đại dịch.

Covid-19tại Pháp: 163 người chết trong 24 giờ

Dịch Covid-19 tiếp tục lan mạnh tại Pháp. Theo dữ liệu của Bộ Y Tế Pháp công bố hôm qua 20/10, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, đã có thêm 163 người chết tại bệnh viện, nâng số ca tử vong vì dịch bệnh ở Pháp lên thành 33.885 người.

Về số ca nhiễm mới, có thêm 20.468 trường hợp được phát hiện, nâng tổng số ca xét nghiệm dương tính với virus corona lên thành 930.745 trường hợp kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Pháp.

Điều đáng lo ngại là số người nhập viện và bị đưa vào các khoa hồi sức khẩn cấp ngày càng tăng, với thêm 1.944 bệnh nhân mới trong vòng 24 giờ, trong đó có 278 người được đưa đi chăm sóc đăc biệt.

Tổng cộng trên toàn quốc, hiện có đến hơn 12 000 người đang được điều trị tại bệnh viện trong đó có 2.177 bệnh nhân trong các khoa hồi sức đặc biệt, một con số đáng ngại trong bối cảnh cả nước Pháp hiện chỉ có khoảng 6000 giường chăm sóc đặc biệt.

Trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, Quốc Hội Pháp hôm qua cho biết sẽ họp phiên đặc biệt vào thứ Bảy và Chủ Nhật này để xem xét dự luật triển hạn tình trạng khẩn cấp y tế trước làn sóng thứ hai của dịch Covid-19.

Covid-19 : Bỉ ngưng xét nghiệm người tiếp xúc với ca nhiễm

Trước tình trạng các phòng xét nghiệm bị quá tải, cơ quan y tế của Vương quốc Bỉ đã quyết định kể từ nay ngưng xét nghiệm toàn bộ những người đã tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19, mà chỉ xét nghiệm những người nào có triệu chứng.

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet gởi về bài tường trình :

Như vậy là tại Bỉ, kể từ nay, những người có tiếp xúc với một ca bệnh Covid-19 sẽ bị cách ly trong 7 ngày. Biện pháp này cũng được áp dụng đối với những người đến từ những « vùng đỏ » bên ngoài nước Bỉ, trong khi cho tới nay việc xét nghiệm là bắt buộc.

Cơ quan y tế Bỉ sẽ xét nghiệm trước hết những người đã có các triệu chứng của Covid-19, sau đó mới xét nghiệm một số người không có triệu chứng, nhưng có những lý do để tin rằng họ có thể đã bị lây nhiễm virus corona.

Từ tuần trước, một số bệnh viện đã làm như vậy, chẳng hạn như tại Liège, nơi mà phải đợi từ 3 đến 4 ngày mới có kết quả, trong khi mục tiêu đề ra trên toàn quốc là 24 giờ.

Như vậy là biện pháp này được áp dụng phổ biến và kể từ nay đây là chiến lược y tế mới của Vương quốc Bỉ. Nhưng vấn đề gay go nhất bây giờ chính là hậu cần. Kho thuốc để xét nghiệm thì có đủ, nhưng nước này thiếu khả năng phân tích, cả về nhân lực, lẫn máy móc. Chính phủ liên bang đã không muốn làm trái với các quy định về đấu thầu, cho nên việc giao máy móc phân tích bị chậm trễ.

Số ca nhiễm mới tại Bỉ đã tăng 70% so với tuần trước và số người nhập viện đã tăng 95%. Một số bệnh viện đã phải tạm hoãn một số ca mổ không cấp thiết và có bệnh viện nay sợ rằng họ sẽ phải chọn lọc bệnh nhân để cứu sống.

Bộ trưởng Y Tế liên bang Franck Vandenbroucke đánh giá tình hình y tế tại Bỉ nay còn tồi tệ hơn cả đầu đợt dịch thứ nhất. Theo ông, tình hình tại Bỉ nguy hiểm nhất châu Âu và « thật sự là chúng ta sắp gặp một trận sóng thần ».

