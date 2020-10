Quảng cáo Đọc tiếp

( AFP ) – Tổng thống Trump có tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc. Đó là tiết lộ của tờ New York Times hôm qua, 21/10/2020. Theo tờ nhật báo Mỹ, trong suốt nhiệm kỳ của ông, tổng thống Donald Trump vẫn duy trì văn phòng mà ông đã mở tại Trung Quốc trước khi đắc cử và ông đã tìm cách lập quan hệ đối tác với một công ty Trung Quốc do Nhà nước kiểm soát. Tổng thống Trump, vốn vẫn xem Bắc Kinh là đối thủ, còn giữ một tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc, do một trong những công ty của ông kiểm soát.

(Reuters) – Bắc Kinh phản đối Washington sau khi một lãnh đạo Tây Tạng lưu vong thăm bộ Ngoại Giao Mỹ. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc ngày hôm qua 20/10/2020 đã kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt ngay lập tức việc xen vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi ông Lobsang Sangay, lãnh đạo chính phủ lưu vong Tây Tạng tiếp xúc tân điều phối viên Mỹ về Tây Tạng vào tuần trước ngay tại bộ Ngoại Giao Mỹ. Theo ông Sangay, đây là lần đầu tiên người đứng đầu cơ chế tương đương với chính phủ Tây Tạng lưu vong được đón tiếp tại bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

(Hindustan Times) - Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ về ý định giao thương với Đài Loan. Bắc Kinh vào hôm qua 20/10/2020 đã cảnh cáo New Delhi là nên thận trọng trên vấn đề Đài Loan. Lời cảnh cáo được đưa ra sau thông tin được hãng tin Mỹ Bloomberg loan tải, theo đó Ấn Độ có thể mở các cuộc đàm phán thương mại với Đài Loan.

(AFP) - Pháp bắn tên lửa hành trình đầu tiên từ tàu ngầm. Bộ Quân Lực Pháp hôm qua 20/10/2020 cho biết là Pháp đã thử nghiệm « thành công » tên lửa hành trình bắn đi từ tàu ngầm Suffren, một thế hệ tàu ngầm tấn công hạt nhân mới, ngoài khơi Biscarrosse (vùng Landes). Theo bà Florence Parly, bộ trưởng bộ Quân Lực Pháp, « Thành công này mang lại cho Hải Quân Pháp một năng lực chiến lược mới, và lực lượng tàu ngầm Pháp từ nay có thể phá hủy từ xa cả các cơ sở hạ tầng hạng nặng trên đất liền ».

(AFP) - Cathay Pacific thông báo cắt giảm gần 6.000 việc làm. Trong thông báo ngày hôm nay, 21/10/2020, hãng hàng không Hồng Kông cho biết sẽ cắt giảm đến 5.900 việc làm và đóng cửa chi nhánh Cathay Dragon. Doanh thu của công ty giảm 80% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm 2020. Đợt cắt giảm việc làm này chiếm 17% tổng số nhân viên.

( AFP ) - Thái Lan đón du khách đầu tiên từ 7 tháng qua. Tối qua, 20/10/2020, một nhóm 39 du khách Trung Quốc từ Thượng Hải đã đáp xuống sân bay Suvarnabhumi của Bangkok. Đây là những du khách ngoại quốc đầu tiên được tiếp đón ở Thái Lan kể từ 7 tháng qua. Những du khách này được kiểm tra sức khỏe, hành lý của họ được tẩy trùng, trước khi được cho mặc đồ bảo hộ và đưa đi cách ly 2 tuần. Chính phủ Bangkok hiện đang thử nghiệm để xem có thể đón tiếp du khách nhiều hơn hay không, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã làm kiệt quệ nền kinh tế Thái Lan, với 8 triệu người theo dự đoán sẽ bị mất việc từ đây đến cuối năm.

