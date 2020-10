Covid-Mỹ : 80.000 ca nhiễm mới trong 24H, ông Trump nói ‘‘dịch sắp hết’’

National Institute of Allergy and Infectious Diseases/AFP/File

Hôm qua, 24/10/2020, nước Mỹ lại phá kỷ lục về số ca dương tính với Covid-19 trong một ngày, với 80.000 ca mới. Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump tuyên bố dịch sẽ sớm kết thúc, sau khi nhiều nhà khoa học đưa ra dự báo sẽ có thêm hơn 200 nghìn người Mỹ chết vì Covid trong bốn tháng tới.

Quảng cáo Đọc tiếp

Ngày hôm qua, 10 ngày trước cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống, 03/11, trước những người ủng hộ, ứng cử viên tổng thống Donald Trump khẳng định đại dịch sẽ sớm kết thúc, và cáo buộc ứng cử viên tổng thống Dân Chủ Joe Biden đã thổi phồng về mức độ khủng hoảng y tế. Ông Trump cho rằng đối thủ Biden làm cho người Mỹ sợ hãi để thu hút phiếu bầu.

Cũng trong ngày hôm qua, cựu phó tổng thống Joe Biden một lần nữa cực lực lên án tổng thống mãn nhiệm đã tắc trách trong việc kiểm soát đại dịch. Phát biểu của ông Biden được đưa ra sau khi một viện y tế của Đại học Washington (Institute for Health Metrics and Evaluation) công bố dự báo về đại dịch Covid-19 tại Mỹ, theo đó có thể số tử vong do Covid-19 sẽ tăng lên 500.000 người, tính đến cuối mùa đông (tức cuối tháng Hai), trong lúc tổng thống mãn nhiệm Donald Trump khẳng định giai đoạn tồi tệ nhất đã qua.

Ứng cử viên Joe Biden cam kết, nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ quyết định vac-xin sẽ được chích ngừa miễn phí cho toàn dân. Tổng thống mãn nhiệm cũng đưa ra lời hứa tương tự.

Covid-19 đã khiến ít nhất 221.000 người Mỹ thiệt mạng từ đầu năm đến nay. Mỹ đứng đầu thế giới về số nạn nhân Covid, tuy nhiên, nếu tính theo tỉ lệ dân số, Mỹ có thể đứng sau nhiều quốc gia khác. Thái độ của tổng thống mãn nhiệm Donald Trump, đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của virus gây bệnh Covid-19, không khuyến khích mang khẩu trang, đã bị rất nhiều chỉ trích. Theo một nghiên cứu, được AFP trích dẫn, nếu việc mang khẩu trang được phổ biến rộng rãi, thì có thể đã giúp cho khoảng 130.000 người tại Mỹ không bị chết vì Covid-19.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký