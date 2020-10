Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Vatican kiểm duyệt giáo hoàng ? Báo chí Mỹ cho biết có thể Vatican đã kiểm duyệt một phần phát biểu của Giáo hoàng về quan hệ đồng tính hồi 2019. Báo New York Times hôm qua, 23/10, dẫn lời hai nhân vật thân cận với kênh truyền thông Mêhicô Televisia, tiết lộ là Vatican đã yêu cầu xem lại các hình ảnh, và rút đi một số đoạn giáo hoàng nói về quan hệ đồng tính, trước khi chuyển cho kênh truyền thông này.

(AFP) – Covid : Nhiều quốc gia đông Âu áp dụng các biện pháp siết chặt mới. Hôm nay, 24/10, toàn bộ Ba Lan được đặt trong tình trạng báo động. Trước đó, báo động đỏ chỉ liên quan đến một số thành phố lớn và vùng phụ cận. Tổng thống Ba Lan yêu cầu người hơn 70 tuổi không ra khỏi nhà. Tại Slovakia, giới nghiêm được áp dụng kể từ hôm nay, trong vòng một tuần. Cộng hòa Séc, nơi tỉ lệ tử vong cao nhất châu Âu trong hai tuần qua, cũng áp dụng phong tỏa một phần đến 03/11. Hai thành phố lớn của Hy Lạp, Athens và Thessalonique, cũng được đặt trong tình trạng giới nghiêm về ban đêm kể từ hôm nay. Đeo khẩu trang là bắt buộc, cả ở trong nhà cũng như ngoài đường.

(AFP) – Tranh cử Mỹ ngày J-10 : Donald Trump vận động tại Florida, Joe Biden tới Pennsylvania. Hôm qua, 23/10//2020, sau cuộc tranh luận lần cuối giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ, tổng thống mãn nhiệm Donald Trump tiếp tục vận động tranh cử tại bang Florida. Hôm nay, 24/10, ông Donald Trump sẽ bỏ phiếu tại West Palm Beach, Florida, tiếp tục vận động tranh cử tại North Carolina và Ohio, rồi New Hamsphire trong ngày Chủ Nhật. Cũng ngày hôm nay, ứng viên Biden sẽ tới Pennsylvania, một trong các bang chiến trường của cuộc tranh cử tổng thống Mỹ lần này.

(Reuters) – Tấn công tin học : Mỹ trừng phạt một viện nghiên cứu Nga. Hôm qua, 23/10, Mỹ áp đặt các trừng phạt nhắm vào một viện nghiên cứu Nga, có liên hệ với một chương trình tin học, có khả năng gây ra các thảm họa công nghiệp lớn. Theo bộ Tài Chính Mỹ, viện nghiên cứu hóa học và cơ học này, được chính phủ Nga hậu thuẫn, chịu trách nhiệm xây dựng các phương tiện cho phép tấn công một cơ sở hóa dầu tại Trung Đông năm 2017.

(AFP) – Pháp : Lãnh án tù treo vì coi giáo viên Paty đáng bị chết. Hôm qua, 23/10/2020, một nữ sinh viên 19 tuổi ở thành phố Besançon đã bị tòa tuyên án 4 tháng tù treo về tội « ca ngợi khủng bố ». Cô này đã viết trên Facebook là giáo viên Samuel Paty ở Conflans Sainte – Honorine, ngoại ô Paris, rất « đáng bị chết ». Cho dù sau đó hối hận và xóa câu viết trên, nữ sinh viên này vẫn bị tuyên án. Giáo viên sử-địa Samuel Paty đã bị một kẻ khủng bố Hồi Giáo cực đoan người Nga gốc Tchetchnia sát hại ngày 16/10, do đã cho học sinh xem các bức biếm họa đấng tiên tri Mohamed khi giảng bài về quyền tự do ngôn luận.

(AFP) – Pháp : Kêu án 10 năm tù trong vụ xử tin tặc Nga. Hôm qua, 23/10/2020, công tố viên Johanna Brousse đã đề nghị án tù 10 năm đối với bị cáo người Nga Alexander Vinnikn, được mô tả là « tin tặc tầm cỡ quốc tế », đang bị xử ở Paris về vụ gian lận bitcoin lên đến hàng triệu euro. Ngoài bản án nói trên, công tố viên còn đề nghị phạt tiền 750.000 euro.

(AFP) – Ba Lan : Biểu tình chống việc cấm phá thai. Tối hôm qua, 23/10/2020, hàng ngàn người đã xuống đường tại hàng chục thành phố ở Ba Lan để phản đối việc cấm phá thai gần như hoàn hoàn tại quốc gia có luật phá thai thuộc loại nghiêm ngặt nhất châu Âu. Hôm 22/10, Tòa Bảo Hiến Ba Lan đã cấm phá thai ngay cả trong trường hợp phát hiện bào thai có dị tật bẩm sinh. Phe đối lập và nhiều tổ chức bảo vệ nữ quyền ở Ba Lan đã phản đối quyết định này.

(Le Figaro) – Tesla thu hồi 30.000 xe điện trên thị trường Trung Quốc. Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc, SMIR, hôm qua 23/10/2020 thông báo các xe bị thu hồi có lỗi kỹ thuật ở bộ phận giảm xóc, có thể gây tai nạn, mất an toàn cho người sử dụng. Các mẫu xe có liên quan là Model S et Model X mà Trung Quốc nhập từ tháng 09/2013 đến tháng 01/2018. Nhà sản xuất xe hơi điện của Mỹ hồi năm 2019 đã cho xây dựng nhà máy ở Thượng Hải, nhà máy thứ ba của Tesla sau nhà máy ở New York và Nevada.

(AFP) – Pháp lao vào cuộc đua siêu máy tính thế hệ mới. Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế của Pháp hôm qua 23/10/2020 cho biết Pháp sẽ đăng cai đặt một trong hai siêu máy tính của châu Âu, những cỗ máy thế hệ mới cho phép một tỷ tỷ thao tác mỗi giây. Hai cỗ máy này đang trong quá trình chế tạo tại châu Âu. Quốc gia đặt siêu máy tính sẽ được hưởng lợi từ sự đồng tài trợ của Liên Âu, được sử dụng một phần tính toán cho nhu cầu của riêng mình. Ngân sách đầu tư tối thiểu là 350 triệu euro, được chia đều giữa Pháp và Ủy Ban Châu Âu. Theo bộ trưởng Vidal, khả năng siêu tính toán là rất cần thiết cho chủ quyền quốc gia và châu Âu, cũng như cho cuộc cạnh tranh nghiên cứu toàn cầu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký