Quảng cáo Đọc tiếp

AFP- Đài Loan ủng hộ Hồng Kông. Hàng trăm người dân Đài Loan tuần hành tại thủ đô Đài Bắc kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho 12 thuyền nhân Hồng Kông bị bắt trên đường vượt biển và hiện bị giam tại Thẩm Quyến. Số học sinh và thanh niên bị bắt hôm 23/08 là những người trẻ tham gia phong trào dân chủ và chống luật an ninh Trung Quốc bị truy nã phải tìm đường lánh nạn. Chính quyền Hồng Kông cáo buộc các công dân này « tàng trữ chất nổ ». Nhiều người trong đoàn tuần hành mặc áo đen, màu của phong trào phản kháng ở Hồng Kông với khẩu hiệu : "Tự do tức khắc"

(RFI) – Tổng thống Trump bỏ phiếu sớm tại bang Florida. Ngày 24/10/2020, chủ nhân Nhà Trắng sau khi bỏ phiếu bầu tại Palm Beach, bang Florida, tuyên bố trước giới báo chí : « Tôi đã bỏ phiếu cho một kẻ được gọi là Trump ». Nhân dịp này, tổng thống Trump chỉ trích việc bỏ phiếu qua bưu điện : « Cuộc bỏ phiếu của tôi diễn ra tốt đẹp, an toàn hơn rất nhiều khi quý vị gởi phiếu bầu qua bưu điện. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, rất nghiêm ngặt, tuân thủ theo đúng các quy định. Khi gởi phiếu bầu qua bưu điện, quý vị không thể chắc là sẽ bảo đảm ». Sau cuộc bỏ phiếu, nguyên thủ Mỹ tiếp tục đi vận động tại ba bang Bắc Carolina, Ohio và Wisconsin, khi chỉ còn có 10 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu chính thức.

(AFP) – Afghanistan : IS tấn công khủng bố, 24 người thiệt mạng. Vụ nổ tự sát xảy ra tại một lối đi dẫn đến trung tâm giáo dục ở phía tây thủ đô Kabul ngày 24/10/2020 còn làm cho 57 người khác bị thương. Trên mạng xã hội, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự nhận là tác giả. Cũng trong ngày hôm qua, Cục An ninh Quốc gia (NDS) của Afghanistan, trên mạng xã hội Twitter thông báo triệt hạ Abou Muhsin al-Masri, người Ai Cập, được xem như là nhân vật số hai của Al Qaida trong khu vực.

(AFP) – Kyrgyzstan : Bầu cử tổng thống ngày 10/01/2021. Thông báo này của Ủy ban Bầu cử Trung ương đưa ra trong ngày 24/10/2020, vào lúc cảnh sát tiến hành nhiều cuộc lục soát tại ủy ban. Trước đó, hôm thứ Năm, 22/10, Nghị Viện đã đình chỉ việc tổ chức một cuộc bầu cử lập pháp mới kể từ sau khi ủy ban bầu cử hủy bỏ kết quả bầu chọn gây tranh cãi hồi tháng 10/2020, đẩy đất nước rơi vào cảnh khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.

(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài nhiệm vụ thăm dò dầu khí ở Đông Địa Trung Hải. Thông báo được hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong một tin nhắn muộn gởi đến cơ quan báo động hàng hải NAVTEX chiều tối ngày hôm qua 24/10/2020. Theo đó, tầu khảo sát địa chấn Oruc Reis tiếp tục ở lại trong vùng biển có tranh chấp với Hy Lạp đến tận ngày 04/11/2020. Hiện chiếc tầu này đang tiến hành các hoạt động khảo sát tại vùng biển nằm giữa các đảo Rhodes và Kastellorizo của Hy Lạp.

(Reuters) – Thượng Karabakh : Nhiều vụ giao tranh mới lại nổ ra. Armenia hôm nay, 25/10/2020, cáo buộc các lực lượng Azerbaijan đã dội bom các cơ sở dân sự. Chính quyền Baku lên tiếng phủ nhận đã giết hại thường dân và tuyên bố sẵn sàng thiết lập lệnh ngừng bắn với điều kiện các lực lượng Armenia ngưng gây chiến.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký