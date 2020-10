Khủng hoảng biếm họa: Thủ tướng Canada kêu gọi sử dụng thận trọng quyền tự do ngôn luận

Trong những ngày qua, khủng hoảng tranh biếm họa làm bùng lên tình cảm chống Pháp tại một số quốc gia có đông đảo dân cư theo đạo Hồi. Hôm qua, 30/10/2020, thủ tướng Canada lên tiếng kêu gọi sử dụng thận trọng quyền tự do ngôn luận, tránh để « làm tổn thương một cách tùy tiện và vô ích ».

Trả lời báo giới, thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tuy nhiên ông nhấn mạnh là "quyền tự do ngôn luận không phải là không có giới hạn ", « cần hành động với sự tôn trọng người khác, và đừng làm tổn thương một cách tùy tiện và vô ích những người mà chúng ta đang chia sẻ một xã hội chung, một hành tinh chung ».

Theo lãnh đạo Canada, « cần ý thức được về các tác động của những lời lẽ, cử chỉ, hành động chúng ta đến những người khác, đặc biệt là đối với một số cộng đồng, một số nhóm dân cư, hiện đang là nạn nhân của những kỳ thị nặng nề ».

Một mặt thể hiện quan điểm khác biệt với tổng thống Pháp về vấn đề tranh biếm họa, mặt khác thủ tướng Canada cũng khẳng định ông cực lực lên án các hành động khủng bố chống lại nước Pháp, và Canada luôn sát cánh với những người bạn Pháp « trong thời điểm hết sức khó khăn » hiện nay.

Lập trường của thủ tướng Canada bị đảng chính trị Canada « Bloc québécois », có lập trường độc lập cho bang Québec, lên án mạnh mẽ. Lãnh đạo đảng, ông Yves-François Blanchet, ra thông cáo chỉ trích thủ tướng Canada đã coi nhẹ quyền tự do ngôn luận, tự do giảng dạy, và an toàn của các công dân, chấp nhận thỏa hiệp với khủng bố, hơn là đối đầu không khoan nhượng, để bảo vệ các giá trị, cũng như các thành viên của một xã hội dân chủ.

