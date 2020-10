Quảng cáo Đọc tiếp

(Hoàn Cầu Thời Báo) – Báo Trung Quốc chê bai vòng công du châu Á của ngoại trưởng Mỹ, cảnh báo Hà Nội không đứng về phía Washington. Hôm nay, 31/10/2020, Hoàn Cầu Thời Báo, tờ báo dân tộc chủ nghĩa, cứng rắn gọi chuyến công du của ông Mike Pompeo là « chuyến đi chào tạm biệt, không có tác dụng gì » trong việc kéo thêm một số quốc gia châu Á vào khối chống Trung Quốc. « Tạm biệt » vì diễn ra chỉ ít ngày trước bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. « Không có tác dụng », vì, theo báo Trung Quốc, Indonesia không có ý định lập liên minh về an ninh với Mỹ, và « có thể đây cũng là thái độ ngầm của Việt Nam ». Tựa đề của bài viết trên ấn bản Anh ngữ của Hoàn Cầu Thời Báo là « Việt Nam không có lợi gì khi theo Mỹ chống Trung : Ý kiến chuyên gia ».

(Reuters) – Philippines sơ tán gần 1 triệu dân trước cơn bão lớn nhất năm. Bão Goni dự kiến ập vào Philippines ngày mai, 01/11. Cơn bão, với vận tốc 215 km / giờ, với sức gió có thể lên tới 265 km/ giờ, có nguy cơ gây tổn thất ghê gớm về nhân mạng. Năm 2013, bão Haiyan từng khiến hơn 6.300 người thiệt mạng. Bão Haiyan gây chấn động lớn trong công luận quốc tế vào thời điểm đó, khiến nhiều người hiểu rằng việc khí hậu bị hâm nóng khiến thiên tai bất thường xảy ra ngày càng nhiều hơn, với quy mô ngày một lớn hơn.

(VNExpress) - Trung Quốc chia sẽ dữ liệu nước với vùng Mêkông từ 01/11. Theo thông báo của đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam ngày 31/10, Trung Quốc sẽ cung cấp thông tin cho 5 nước hạ nguồn sông Mêkông về mực nước và lượng mưa tại hai trạm thủy văn Doãn Cảnh Hồng và Mãn An, mỗi ngày hai lần váo sáng và tối. Đây là bước tiếp theo sau tuyên bố của thủ tướng Lý Khắc Cường tại hội nghị trực tuyến lãnh đạo cấp cao hợp tác Lan Thương - Mêkông ngày 24/08.

(AFP) - Irak : Nổ một đường ống dẫn dầu. Đường ống bị tấn công nằm ở tỉnh Mouthanna, miền nam Irak, do người Kurdistan xây dựng và có năng suất 600.000 thùng mỗi ngày. Vụ nổ ngày 31/10/2020 đã làm hai người thiệt mạng và 28 người bị thương. Đây là vụ nổ thứ hai, sau một vụ tấn công vào đầu tuần, cũng nhằm vào một đường ống dẫn dầu để buộc vùng tự trị Kurdistan ngừng xuất khẩu dầu lửa.

(Reuters) - Tin tặc Nga tấn công đảng Dân Chủ ở bang California và Indiana. Reuters ngày 31/10/2020 trích nhiều nguồn tin cho biết nhóm tin tặc Fancy Bear đã tấn công nhiều tài khoản email của đảng Dân Chủ ở hai bang California và Indiana, cũng như nhiều tổ chức tư nhân có ảnh hưởng ở Washington và New York (Trung tâm vì Tiến bộ Mỹ (Center for American Progress), Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Council on Foreign Relations) và Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế (Carnegie Endowment for International Peace)…). Fancy Bear là nhóm tin tặc Nga từng bị cáo buộc can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ 2016 và vào đầu năm 2020.

(AFP) – Hội Đồng Bảo An không thông qua dự thảo nghị quyết của Nga về phụ nữ. Hôm qua, 30/10, dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất chỉ được 5 trên 15 thành viên Hội Đồng Bảo An ủng hộ. Theo đa số các thành viên Hội Đồng Bảo An, các đề xuất của Nga không cho phép cải thiện đáng kể vị trí của phụ nữ, mà ngược lại, có nguy cơ kéo lùi nỗ lực cải thiện vị trí của phụ nữ, so với các văn bản của Liên Hiệp Quốc từ 20 năm nay. Nga hiện đang là chủ tịch luân phiên Hội Đồng Bảo An trong tháng 10. Cổ vũ cho việc tăng cường vị trí của phụ nữ trong các định chế quyền lực là nội dung chính của dự thảo nghị quyết.

