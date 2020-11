Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Hồng Kông: Bảy dân biểu ủng hộ dân chủ bị bắt. Bảy dân biểu của phe đối lập ủng hộ dân chủ Hồng Kông bị cảnh sát bắt hôm nay 01/11/2020 vì liên quan đến các cuộc xô xát hôm 08/05 tại Hội Đồng Lập Pháp Legco, tức Nghị Viện của thành phố. Họ bị cáo buộc “khinh thường" và "cản trở" công việc của các thành viên LegCo. Các vụ bắt giữ sáng hôm nay dường như không liên quan đến luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt cho Hồng Kông. Cảnh sát hiện chưa bình luận về vụ việc.

(AFP) - Bão Goni quét qua Philippines, ít nhất 4 người chết. Trận bão Goni đã đổ bộ vào đảo Catanduanes phía đông nam đảo lớn Luzon của Philippines vào khoảng 5 giờ sáng nay 01/11/2020 với sức gió 225 km/giờ. Trận bão được đánh giá là mạnh nhất trong năm đã gây nên thiệt hại vật chất đáng kể và kèm theo lũ quét. Ít nhất bốn người thiệt mạng, cho dù trước đó chính quyền đã cho sơ tán hơn 300.000 cư dân khỏi khu vực.

(Reuters)- Armenia và Azerbaijan cáo buộc nhau về vụ pháo kích ở Thượng Karabakh. Hai nước một lần nữa đã đổ lỗi cho nhau về vụ pháo kích hôm 31/10/2020 vào các khu dân cư, bất chấp thỏa thuận nhằm tránh các vụ tấn công có chủ ý nhắm vào dân thường bên trong và xung quanh vùng núi Nagorny-Karabakh. Các cuộc pháo kích đã được cả hai bên nêu lên vài giờ sau thỏa thuận mới nhất nhằm giảm xung đột, đạt được sau cuộc hội đàm tại Geneva giữa các ngoại trưởng hai nước và các đại diện từ Pháp, Nga và Mỹ.

(AFP) - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đến Azerbaijan. Chuyến công du diễn ra ngày hôm nay 01/11/2020, một hôm sau khi chính quyền Armenia kêu gọi Nga hỗ trợ. Trên Twitter, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglo khẳng định Ankara ủng hộ mạnh mẽ Azerbaijan trong cuộc xung đột vùng Thượng Karabakh. Động thái của Erevan khiến quốc tế lo ngại căng thẳng sẽ leo thang, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ can dự sâu vào cuộc xung đột.

(AFP) - Québec : 2 người chết, 5 người bị thương trong một vụ tấn công. Vụ tấn công bằng kiếm xảy ra trong đêm hôm qua rạng sang hôm nay 01/11/2020 ở khu phố cổ của Québec, Canada. Hung thủ mặc một bộ trang phục thời Trung Cổ, bị bắt lúc 4 giờ sáng và sau đó bị đưa đến một trung tâm y tế kiểm tra sức khỏe. Cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc. Một số nguồn tin cho biết dường như hung thủ đã lên kế hoạch hành động từ 1 năm rưỡi nay.

(AFP) - Đông Địa Trung Hải : Thổ Nhĩ Kỳ lại cho tàu khảo sát địa chấn đến vùng biển có tranh chấp với Hy Lạp. Ngày 01/11/2020, Hải Quân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tàu Oruç Reis sẽ tiếp tục hoạt động thăm dò đến ngày 14/11. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Thổ và Hy Lạp trong vài ngày qua bày tỏ tình đoàn kết để khắc phục hậu quả vụ động đất gây nhiều thiệt hại nhân mạng ở cả hai nước.

(AFP) - Động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp: Hơn 50 người chết. Vào sáng nay 01/11/2020, hầu như không còn hy vọng tìm thấy những người sống sót sau trận động đất dữ dội với cường độ 7 trên thang bậc Richter cách nay hai ngày trên biển Egée gần Izmir, thành phố lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ, và gần đảo Samos của Hy Lạp. Theo cơ quan phòng chống thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ, đã có ít nhất 49 người chết và 896 người bị thương. Còn Hy Lạp cũng ghi nhận 2 thiếu niên thiệt mạng.

(AFP) – Nam diễn viên Sean Connery người đầu tiên thủ vai điệp viên 007 - James Bond, qua đời, thọ 90 tuổi. Gia đình ngôi sao điện ảnh xứ Sclotland này hôm 31/10/2020 cho biết, ông đã từ trần tại Bahamas. Sean Connery bảy lần nhập vai James Bond. Lần đầu tiên là vào năm 1962 trong bộ phim « Dr No ». Đến nay giới trong ngành và người hâm mộ đều cho rằng Sean Connery là người thể hiện vai diễn này xuất sắc nhất. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh với bề dầy hơn nửa thế kỷ Sean Connery còn là một nghệ sĩ dấn thân, đấu tranh đòi độc lập cho xứ Scotland.

(AFP)- Nhạc sĩ Mỹ Bruce Springsteen ủng hộ Biden. Tác giả ca khúc để đời Born in The USA tích cực tham gia vào chương trình vận động của ứng cử viên đảng Dân Chủ. Trong đoạn phim quảng cáo cho Biden được công chiếu lần đầu ngày 31/10/2020 Bruce nhấn mạnh « Biden chưa bao giờ rời xa bang Pennsylvania », nơi ông sinh ra từ thành phố Scranton. « Pennsylvania là động lực đấu tranh » của Biden. Nhạc phẩm My Hometown của Springsteen nổi lên trong trận đấu bóng giao hữu hôm qua.

