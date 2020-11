Bầu cử tổng thống Mỹ: Biden tự tin, Trump tố cáo bị ‘cướp đoạt’ chiến thắng

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vẫn chưa có kết quả chính thức, hiện tại còn 7 bang chưa kiểm phiếu xong. Tính đến 11 giờ, (giờ Paris) hôm nay, 04/11/2020, ,ứng cử viên Joe Biden giành được 238 đại cử tri, ông Donald Trump được 213, nhưng chưa ai đạt được con số 270 đại cử tri để có thể trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.

Quảng cáo Đọc tiếp

Không có ngạc nhiên sau đợt kiểm phiếu đầu tiên : Donald Trump thắng tại 18 bang có truyền thống bầu cho đảng Cộng Hòa và Joe Biden tại 16 bang Dân Chủ, như hồi năm 2016. Ông Biden giành được 55 đại cử tri của bang quan trọng California và các bang bờ Tây và bờ Đông, còn tổng thống mãn nhiệm thắng ở miền Nam và Trung Tây.

Đáng chú ý là ông Trump giành được bang Florida (29 đại cử tri), còn Biden thắng ở Arizona (11), là « swing state » không bầu cho Dân Chủ kể từ 1996. Kết quả chung cuộc còn tùy thuộc vào Pennsylvania (20 đại cử tri), Michigan (16) và Wisconsin (10), là ba bang kỹ nghệ được mệnh danh là « Rust Belt » đã bầu cho Donald Trump năm 2016.

Ông Joe Biden tuyên bố : « Chúng ta biết rằng cần phải kiên nhẫn, phải chờ đợi trước khi biết được kết quả. Phải đợi từng lá phiếu được kiểm đếm. Nhưng chúng ta tin tưởng, mọi việc diễn ra như dự kiến. Phải duy trì niềm tin, phải tin tưởng rằng chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Xin cám ơn, cám ơn một lần nữa, và hoan nghênh sự kiên nhẫn của các bạn ».

Về phía ông Donald Trump khẳng định : « Chúng ta đã chiến thắng. Đó là một buổi tối tuyệt vời. Kết quả chưa được xác định, chúng ta nghe được nhiều thông báo khác nhau. Chuyện gì đã diễn ra ? Ông ta biết rằng không thể thắng, nên ông ta làm gì ? Ông nói rằng sẽ ra tòa. Tôi đã nói rồi có phải không ? Tôi đã dự đoán trước, ngay từ khi nghe họ nói phải gởi mấy chục triệu lá phiếu để bầu qua đường bưu điện. Chính xác như tôi đã nghĩ, những gì đang diễn ra là sự gian lận đối với công chúng Mỹ, là nỗi xấu hổ cho đất nước chúng ta. Chúng ta đang chiến thắng, và có thể nói rằng chúng ta đã chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Thế nên chúng ta sẽ nhờ đến Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Chúng ta muốn rằng mọi việc kiểm phiếu phải hoàn tất. Chúng ta sẽ thắng, và tôi có thể nói với các bạn rằng, chúng ta đã thắng ! »

Như vậy một lần nữa kết quả thăm dò lại sai : ứng cử viên Biden không vượt xa Donald Trump như dự báo mà cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay gây hồi hộp cho đến phút chót, so với năm 2016 kết quả chung cuộc có rất sớm.

Cụ thể, Joe Biden thắng tại California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaï, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, New Mexico, Oregon, Rhode Island, lVermont, Virginia, Washington, Columbia.

Còn ông Donald Trump giành được Arkansas, South Carolina, Bắc Dakota, Nam Dakota, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, West Virginia, Wyoming, Nebraska.

Nhiều bang cho phép tính đến những lá phiếu gởi đến sau ngày bầu cử, nếu thư được gởi vào ngày 03/11, chẳng hạn Pennsylvania chấp nhận cả những lá phiếu nhận được ba ngày sau. Ông Trump đòi hỏi không tính đến những lá phiếu này, nhưng thống đốc Pennsylvania nói rằng đã hứa với người dân, và hiện còn 1 triệu phiếu chưa được kiểm đếm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký