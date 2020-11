Quảng cáo Đọc tiếp

(Kyodo) - Trung Quốc cho phép hải cảnh sử dụng vũ khí ở những vùng biển tranh chấp. Theo một đạo luật được Quốc Hội công bố hôm qua, 04/11/2020, Trung Quốc sẽ cho phép hải cảnh của nước này sử dụng vũ khí đối với các tàu ngoại quốc có những hoạt động "trái phép" tại những vùng biển mà Bắc Kinh kiểm soát, nếu không tuân lệnh của hải cảnh. Luật mới này có thể là nhắm vào các tàu của Nhật hoạt động chung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, mà hai nước đang tranh chấp.

(AFP) - Cảnh sát Hồng Kông khuyến khích người dân tố giác vi phạm luật An ninh quốc gia. Hôm nay, 05/11/2020, cảnh sát Hồng Kông thông báo khởi động một đường dây chuyên biệt để người dân đặc khu này có thể tố giác những vi phạm luật An ninh quốc gia, mà Trung Quốc đã áp đặt từ cuối tháng Sáu vừa qua. Người dân có thể gởi các hình ảnh, âm thanh và video qua SMS, email hay qua mạng WeChat. Các tổ chức nhân quyền xem đây là một hành động mới của chính quyền nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận ở Hồng Kông.

(AP) - Thủ tướng Cam Bốt bị cách ly sau cuộc họp với đoàn Hungary. Thủ tướng Hun Sen và bốn bộ trưởng đã bị cách ly kể từ hôm nay 5/11/2020, sau khi gặp ngoại trưởng Hungary cùng ngày, người dương tính với virus corona. Trên Facebook, Hun Sen cho biết ông xét nghiệm âm tính, nhưng chấp nhận cách ly trong 14 ngày. Ông cho biết thêm là vợ và 16 nhân viên của ông - vệ sĩ và tài xế - cũng cho kết quả âm tính.

(AFP) - Kinh tế Indonesia lần đầu tiên suy thoái kể từ năm 1999. Theo cơ quan thống kê quốc gia Indonesia hôm nay, 5/11/2020, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia đã giảm 3,49% trong quý III so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 5,3% trong quý II. Tức là suy thoái, sau hai quý suy giảm liên tiếp. Indonesia trải qua cuộc suy thoái cuối cùng vào cuối thập niên 1990, sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, khiến nước này khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Do khủng hoảng, chế độ độc tài Suharto sụp đổ năm 1998.

(AFP) - Mỹ chính thức ra khỏi Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris. Đã được thông báo từ lâu nhưng quyết định này của Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực từ ngày 04/11/2020. Ứng viên tổng thống của bên đảng Dân Chủ, Joe Biden báo trước ở cương vị chủ nhân Nhà Trắng ông sẽ quay trở lại với thỏa thuận lịch sử này, và Hoa Kỳ sẽ chung tay với thế giới chống biến đổi khi hậu. Kế hoạch của ứng viên Biden dự trù 1.700 tỷ đô la để giảm lượng khí thải carbon từ nay đến năm 2050.

(Reuters) - Nhật tiếc việc Mỹ rời Hiệp định Khí Hậu Paris. Người phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản Katsunobu Kato phát biểu hôm nay 05/11/2020 trước báo giới, cho rằng việc Hoa Kỳ rút là vô cùng đáng tiếc: "Vấn đề biến đổi khí hậu không phải là chuyện của riêng một quốc gia nào, mà nó phải được toàn bộ cộng đồng quốc tế giải quyết."

(AFP) - Hậu Brexit : Vẫn còn nhiều "bất đồng rất nghiêm trọng". Trên mạng Twitter hôm qua, 04/11/2020, nhà thương thuyết của Liên Hiệp Châu Âu Michel Barnier cho biết là vẫn còn "những bất đồng rất nghiêm trọng" trong các cuộc đàm phán với Anh Quốc về quan hệ giữa hai bên thời hậu Brexit. Các bất đồng này vẫn liên quan đến các điều kiện cạnh tranh công bằng, cách thức điều hành thỏa thuận tương lai và đánh cá. Các nhà thương thuyết đã đề ra hạn chót là giữa tháng 11 phải đạt được thỏa thuận giữa Bruxelles với Luân Đôn.

(AFP) - Pháp tăng gấp đôi lực lượng kiểm soát biên giới. Phát biểu tại biên giới Pháp -Tây Ban Nha hôm nay, 05/11/2020, tổng thống Emmanuel Macron thông báo tăng gấp đôi lực lượng an ninh kiểm soát các đường biên giới của Pháp, để ngăn chận nguy cơ khủng bố, buôn lậu và nhập cư trái phép. Lực lượng này sẽ tăng từ 2.400 lên 4.800 người. Quyết định được đưa ra sau loạt tấn công khủng bố gần đây, trong đó có vụ xảy ra tại thành phố Nice.

(AFP) - Covid-19 : Trung Quốc chận kiều dân Anh và Bỉ để ngăn ngừa dịch. Thông cáo của tòa đại sứ Trung Quốc tại Luân Đôn và Bruxelles ngày 05/11/2020 cho biết tạm ngừng cấp visa cho các công dân Anh và Bỉ, vì lý do y tế. Tới nay virus corona đã cướp đi sinh mạng của 48.000 người Anh, còn Bỉ là nơi có tỷ lệ tử vong so với dân số cao nhất thế giới.

(AFP) - 45 tỉnh của Pháp bị đặt trong tình trạng có "mức độ rủi ro cao" nhiễm cúm gia cầm. Thông cáo được đưa ra hôm nay 05/11/2020.Trong số này có tỉnh Gers và Landes ở miền tây nam. Đây là hai nơi chủ yếu cung cấp gan ngỗng béo trong mùa lễ Giáng Sinh.

