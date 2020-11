Tổ Chức Y Tế Thế Giới bị hối thúc mời Đài Loan làm quan sát viên

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đang bị đặt trước áp lực ngày càng lớn trước lựa chọn có nên mời Đài Loan với tư cách quan sát viên tham dự cuộc họp toàn thể vào tuần tới bàn về đại dịch Covid 19.

Hôm qua 05/11, Hiệp Hội Y Học Thế Giới (AMM) đã nhắc lại lời kêu gọi hãy dành cho Đài Loan quy chế quan sát viên tại WHO.

Theo AFP, trong bức thư ngỏ gửi tổng giám đốc WHO, chủ tịch hiệp hội AMM, bác sĩ Frank Montgomery cho rằng việc từ chối quy chế quan sát viên cho Đài Loan là « trơ trẽn và phản tác dụng ».

Dưới sức ép của Trung Quốc, Đài Loan đã bị loại khỏi WHO cũng như nhiều tổ chức quốc tế khác. Áp lực của Bắc Kinh càng mạnh từ giữa thập niên 1990. Gần đây Hoa Kỳ và một số nước khác hối thúc Tổ Chức Y Tế Thế Giới ít nhất phải dành cho Đài Loan quy chế quan sát viên tại tổ chức. Lời kêu gọi càng trở nên cấp bách khi đại dịch virus corona nổ ra và Đài Loan đã làm rất tốt trong xử lý khủng hoảng dịch, dù nằm sát cạnh Trung Quốc. Từ đầu đại dịch, hòn đảo này chỉ ghi nhận 6.000 ca nhiễm và 7 ca tử vong.

Hiệp Hội Y Học Thế Giới khẳng định, đại dịch Covid-19 là bằng chứng cho thấy sự cần thiết phải hợp tác với tất cả hệ thống y tế vì lợi ích chung.

WHO sẽ họp Đại Hội Đồng vào ngày thứ Hai 09/11 để bàn về đại dịch. Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết việc Đài Loan gia nhập WHO chỉ có thể do các nước thành viên, được sự đồng ý của chính phủ của mình, quyết định. Tuy nhiên lãnh đạo WHO vẫn có quyền mời Đài Loan tham dự với tư cách quan sát viên.

