(Nikkei Asia) – Nhờ có chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Việt Nam có triển vọng đạt tỷ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm 2020. Báo tài chính Nhật Bản ngày 11/11/2020 nêu lên khả năng này do đầu tư của các tập đoàn công nghiệp nước ngoài vào Việt Nam trong năm nay tăng mạnh. Đứng đầu trong số này có các dự án của nhiều tập đoàn Hàn Quốc. Chỉ số đầu tư công nghiệp vào Việt Nam hồi tháng 2/2020, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đã tăng 21 % tính theo tỷ lệ cả năm.

(Reuters) – Nga thông báo vac-xin chống Covid-19 hiệu quả 92 %. Nếu như tập đoàn Mỹ Pfizer cho biết hiệu quả thuốc tiêm chống virus corona là 90 % thì Sputnik V của Nga công hiệu đến 92 %. Ít ra đây là điều được Matxcơva thông báo vào hôm 11/11/2020 căn cứ trên kết quả thử nghiệm trên 16.000 người tình nguyện.

(Yonhap) – Seoul dự báo Bình Nhưỡng nắm giữ 60 đầu đạn hạt nhân có nguy cơ đe dọa an ninh khu vực. Trong báo cáo ngày 11/11/2020 của Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Gia, thuộc Đại Học Quốc Phòng Mỹ, Bắc Triều Tiên hiện đang có từ 15 đến 60 đầu đạn hạt nhân và khoảng 650 tên lửa đạn đạo có khả năng bắn tới lãnh thổ của Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

(AFP) - Cam Bốt phá một cơ sở quân sự thứ hai do Mỹ tài trợ, Washington thất vọng. Trả lời AFP ngày 10/11/2020, một phát ngôn viên của đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh cho biết phía Cam Bốt « không có bất kỳ thông báo hay giải thích nào ». Cùng ngày, bộ trưởng Quốc Phòng Cam Bốt Tea Banh xác nhận thông tin phá hủy cơ sở quân sự thứ hai tại Ream do Mỹ tài trợ. Công việc này nằm trong dự án mở rộng căn cứ hải quân Ream, được cho là hợp tác với Trung Quốc nhưng Phnom Penh luôn bác bỏ. Vào tháng 9, Cam Bốt đã phá cơ sở quân sự đầu tiên được Mỹ tài trợ với lý do « cơ sở được di dời sang một địa điểm khác » do « không thể giữ tòa nhà đó vì quá cũ ».

(The Sydney Morning Herald) - Úc-Nhật chuẩn bị ký thỏa thuận quốc phòng, nhắm đến Trung Quốc. Thỏa thuận có thể được ký nhân chuyến công du Tokyo của thủ tướng Úc Scott Morrison, dự kiến vào khoảng giữa tháng 11/2020, nhằm « tái khẳng định nỗ lực chống lại việc Trung Quốc ngày càng mở rộng hoạt động trên các vùng biển trong khu vực ». Thỏa thuận này có thể sẽ cho phép hai bên triển khai quân trên lãnh thổ của nhau, cũng như nhiều thỏa thuận về đơn giản hóa các thủ tục để đưa vũ khí và khí tài vào quốc gia khác nhằm tham gia các cuộc thao dượt chung.

(Atlasinfo) - Pháp yêu cầu Miến Điện bảo đảm quyền lợi chính trị cho người Rohingya. Trong thông cáo ngày 10/11/2020, bộ Ngoại Giao Pháp đánh giá cuộc bầu cử lập pháp tại Miến Điện « là bước quan trọng mới trong việc xây dựng nền dân chủ ở nước này ». Tuy nhiên, Pháp cũng yêu cầu Miến Điện « bảo đảm các quyền chính trị và kinh tế cho tất cả mọi người, kể cả người Rohingya », theo Hồi Giáo và bị truy bức từ nhiều năm nay.

(AFP) - Tổng giám mục Luigi Ventura bị kết án 10 tháng tù treo vì sách nhiểu tình dục đối với 5 người đàn ông trong thời gian tại Pháp (2009-2019). Bản án được đưa ra sau phiên xét xử tại Paris ngày 10/11/2020. Cựu sứ thần Tòa Thánh tại Pháp, hiện 75 tuổi, vắng mặt trong phiên xử, ở lại Roma vì lý do dịch Covid-19. Ngày 17/12/2019, giáo hoàng Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức của tổng giám mục Luigi Ventura với tư cách là sứ thần Tòa Thánh tại Pháp.

(AFP) - Peru : Chủ tịch Quốc Hội trở thành tổng thống lâm thời. Ngày 10/11/2020, ông Manuel Merino đã thay thế tổng thống Martin Vizcarra, bị phế truất trước đó một ngày vì bị cáo buộc nhận hối lộ năm 2014. Tại lễ nhậm chức, tổng thống lâm thời Manuel Merino đã kêu gọi « đoàn kết » dân tộc và hứa sẽ rời chức vụ vào ngày 28/07/2021, đúng hạn nhiệm kỳ của tổng thống tiền nhiệm.

