Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Covid-19: Diễn Đàn Hòa Bình tại Paris huy động 500 triệu đô la cho xét nghiệm và vac-xin. Diễn Đàn Hòa Bình lần thứ ba được tổ chức tại Paris trong 2 ngày 12 và 13/11/2020, với trọng tâm là thế giới hậu đại dịch Covid và những cách thoát khỏi dịch bệnh. Theo ban tổ chức diễn đàn, hơn 500 triệu đô la tài trợ sẽ được cam kết để rót vào một cơ chế đảm bảo quyền của mọi quốc gia được hưởng các xét nghiệm, thuốc điều trị và vac- xin chống Covid-19 một cách công bằng.

(AFP) - Bão Vàm Cỏ đổ vào Philippines gây lũ lụt nghiêm trọng ở vùng thủ đô Manila. Hôm nay, 12/11/2020 thủ đô Philippines đã bị lụt nặng nề, nhiều người dân đã bị mắc kẹt trên các mái nhà. Chính quyền cảnh báo là đất lở và triều cường có thể gây chết người dọc theo bờ biển. Mưa lớn đã khiến Manila, thủ đô rộng lớn gồm 12 triệu dân, và các khu vực lân cận phải đóng cửa hoàn toàn. Trận lụt do Bão Vàm Cỏ khiến người ta nhớ lại cơn bão Ketsana tàn khốc vào năm 2009, đã làm hàng trăm người thiệt mạng ở Philippines.

(TTO) - Lại sạt lở núi ở Quảng Nam. Hôm nay 12/11/2020 trong lúc lực lượng cứu hộ đang đào bới để tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở hôm qua ở xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam, một ngọn đồi lại đổ ập xuống, may mắn là không có thêm nạn nhân mới nào. Vụ núi lở hôm 11/11 đã làm một người mất tích, hai người bị thương nặng. Thiên tai liên tục đe dọa miền Trung Việt Nam với nhiều vụ lũ lụt, sạt lở và hiện nay bão Vàm Cỏ (bão số 13) giật cấp 15 đang di chuyển nhanh về Biển Đông, tạo sóng cao 9 mét khiến tàu thuyền được yêu cầu di chuyển về nơi an toàn để tránh bão. Trận bão này có thể ập vào Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, rồi sang Quảng Trị, Quảng Bình, gây mưa lớn tại những vùng đã bị lũ lụt mới đây.

(AFP) - Netflix cho biết sẵn sàng đóng thuế ở Việt Nam. Dịch vụ truyền dữ liệu video theo yêu cầu Netflix hôm 11/11/2020 khẳng định sẵn sàng đóng thuế, sau khi bị bộ trưởng Thông tin Việt Nam cáo buộc. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng hôm thứ Ba 10/11 nói trước Quốc hội rằng một số dịch truyền dữ liệu video xuyên biên giới không làm nghĩa vụ thuế, vi phạm pháp luật và cạnh tranh bất chính, chẳng hạn Netflix và Apple TV. Riêng Netflix còn bị xem là phản ánh sai lịch sử, xuyên tạc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, có nội dung bạo lực, sử dụng ma túy, khiêu dâm… Netflix cho rằng họ vẫn tôn trọng luật pháp Việt Nam và vẫn đang thương lượng về cách thức đóng thuế mà hiện giờ chưa có. Netflix cũng đã rút khỏi chương trình bộ phim « Full Metal Jacket » (Áo Giáp Sắt) theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam.

(AFP) - Pháp : Cựu tổng thống Nicolas Sarkozy được nhân chứng minh oan. Tuy cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vào đầu tháng 10 đã bị thẩm vấn suốt 40 tiếng đồng hồ về nghi vấn nhận tài trợ của Kadhafi trong chiến dịch tranh cử năm 2007, một trong những nhân chứng quan trọng là Ziad Takieddine hôm 11/11/2020 đã phản cung trong một video trên BFMTV và Paris Match. Nhân vật này cho biết đã cáo buộc ông Sarkozy chỉ vì « các thẩm phán muốn nghe như vậy ». Về phía cựu tổng thống Pháp, ông nói: « Rốt cuộc sự thật đã hiển hiện. Từ bảy năm rưỡi qua, tư pháp không tìm được bất kỳ bằng chứng nào, cuộc điều tra được mở ra chỉ dựa trên lời tố cáo sai lạc của Ziad Takieddine nay hoàn toàn rơi vào ngõ cụt ».

(Reuters) - Tổng thống Ukraina nhập viện vì nhiễm virus corona. Phát ngôn viên Ukraina xác nhận tổng thống Volodomyr Zelensky đã vào bệnh viện và được cách ly, sau khi nhiễm virus corona vài ngày trước đó. Hiện thời sức khỏe của ông không có vấn đề nghiêm trọng. Ba quan chức khác gồm bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng tài chính và một trợ lý tổng thống cũng bị nhiễm bệnh. Cho đến hôm nay 12/11/2020 đã có trên 500.000 người dương tính và trên 9.100 người tử vong vì Covid ở Ukraina.

(Reuters) - Iran vượt ngưỡng 40.000 nạn nhân thiệt mạng vì virus corona. Bộ Y Tế nước này ngày 12/11/2020 công bố thống kê được cập nhật cho thấy dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 40.121 công dân Iran. Trong 24 giờ qua, đã có thêm hơn 11.500 ca lây nhiễm.

(AFP) - 250 đề xuất chống nạn tin giả . Diễn Đàn Vì Thông Tin Và Dân Chủ ngày 12/11/2020 trình bày 250 biện pháp chống nạn thông tin thất thiệt lan truyền trên các mạng xã hội và trên các trang web. Diễn đàn là một sáng kiến của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới - RSF được thành lập vào năm 2019 quy tụ 11 tổ chức xã hội dân sự. Hiện có khoảng 30 quốc gia trên thế giới ủng hộ Diễn Đàn Vì Thông Tin và Dân Chủ.

(AFP) - Một chục nhà đối lập Armenia bị bắt giữ vì phản đối Erevan « đầu hàng » tại Thượng Karabakh. Sau khi lệnh ngưng bắn được thông báo, khép lại hơn 6 tuần giao tranh giữa Armenia và Azerbaijan tại Thượng Karabakh, ngày 12/11/2020 khoảng một chục nhà đối lập Armenia đã bị bắt giữ vì đã huy động quần chúng xuống đường chống đối thủ tướng Pachinian ký thỏa thuận ngừng bắn, bị xem là bất lợi cho Armenia. Matxcơva điều gần 2.000 lính đến hiện trường để bảo đảm cho lệnh ngừng bắn tại Thượng Karrabakh được tôn trọng.

(AFP) - Bóng đá : Pháp bị Phần Lan hạ 2-0 trong trận đấu giao hữu. Đội truyển quốc gia Pháp của huấn luyện viên Didier Deschamps đã thất bại ê chề tối 11/11/2020 trên sân vận động Stade de France, thua 2-0 trước đội Phần Lan, đội đứng hạng 55 trong bảng xếp hạng bóng đá của FIFA. Trong vỏn vẹn 3 phút các cầu thủ Áo Lam lãnh hai quả bóng ở phút thứ 28 và 31. Ông Deschamps xem thất bại hôm qua là một cú tát tai thức tỉnh các cầu thủ Pháp, vài ngày trước khi xuất trận đấu với đội Bồ Đào Nha.

(AFP) - Bóng đá : Maradona xuất viện sau đợt mổ não. Thần tượng trên sân cỏ người Achentina Diego Maradona ra viện hôm 11/11/2020. Năm nay 60 tuổi, Maradona đã nhiều lần xuýt chết vì tật nghiện rượu và dùng thuốc ngủ quá liều. Các bác sĩ điều trị cho ông cho biết cầu thủ số 10 Achentina này sẽ về nghỉ dưỡng tại căn biệt thự ở ngoại ô phía bắc Buenos Aires.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký