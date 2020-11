Covid-19 lan rộng khắp nước, Mỹ không phong tỏa

Covid-19 đã khiến gần 1,3 triệu người chết trên khắp thế giới, tính đến trưa 13/11/2020 theo thống kê của AFP, trong đó có 244.200 ca tại Mỹ. Những ngày gần đây, số ca nhiễm mới tăng vọt tại Hoa Kỳ, dao động từ 180.000 đến 200.000 ca mới mỗi ngày, buộc nhiều bang tính đến thắt chặt các biện pháp phòng dịch.

Quảng cáo Đọc tiếp

Thành phố New York dự tính đóng cửa trường học từ thứ Hai 16/11. Lệnh đóng cửa các nhà hàng, quán bar từ 22 giờ, do thống đốc bang New York Andrew Cuomo ban hành, đã có hiệu lực từ thứ Sáu 13/11.

Theo Covid Tracking Project, số bệnh nhân Covid-19 nhập viện tại Mỹ đã lên đến hơn 67.000 ca, mức cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Nhà dịch tễ học Michael Mina cho rằng « phải đóng cửa tất cả », nếu không thì « Lễ Tạ ơn - Thanksgiving sẽ dẫn đến bùng nổ số ca nhiễm mới ».

Tuy nhiên, tổng thống Donald Trump loại trừ giải pháp phong tỏa. Ngày 13/11, trong buổi họp báo đầu tiên sau kỳ bầu cử Mỹ, chủ nhân Nhà Trắng ca ngợi cách xử lý dịch của chính quyền đương nhiệm, tin vào vac-xin do công ty Pfitzer và BioNTech phát triển và hứa nhanh chóng phân phối.

Thông tín viên RFI Anne Corpet tường trình từ Washington :

« Giả sử nếu đó là một chính quyền khác, chứ không phải chính quyền của tôi, thì việc này có lẽ phải mất đến 3, 4 đến 5 năm ». Phát biểu trước báo giới, ông Donald Trump muốn nói đến việc cấp phép đang được tiến hành cho vac-xin, rồi thêm từ ngữ quen thuộc : « Tuyệt vời (Incredible) ».

Không thừa nhận thất bại, tổng thống Trump hướng đến tương lai, nêu việc chính quyền của ông sẽ tổ chức phân phối đại trà vac-xin, trước khi lần đầu tiên, lỡ nhận ra rằng chính quyền của ông sẽ không ở lại lâu.

Ông nói tiếp : « Lý tưởng là chúng tôi sẽ không áp dụng phong tỏa, tôi sẽ không làm thế. Chính quyền đương nhiệm sẽ không áp dụng biện pháp này. Dù có thế nào trong tương lai, ai biết được là chính quyền nào sẽ lên nắm quyền, tôi tin là tương lai sẽ nói cho chúng ta biết ».

Thứ Sáu 13/11, các cơ quan truyền thông Mỹ đã chính thức tổng kết kỳ bầu cử tổng thống. Ông Joe Biden đã nhận được 306 đại cử tri, ông Donald Trump được 232 đại cử tri. Số chênh lệch này giống như từng xảy ra giữa hai ứng viên như cách đây bốn năm. Lúc đó, tổng thống Trump từng nói đến chiến thắng ồ ạt ».

Đội ngũ phụ trách an ninh của tổng thống Mỹ cũng không tránh được Covid-19. Theo báo chí Mỹ được Reuters trích dẫn ngày 13/11, khoảng 10% nhân viên của lực lượng này từng phải nghỉ việc do bị nhiễm hoặc tiếp xúc với trường hợp nhiễm virus corona, cụ thể ít nhất 30 nhân viên bị nhiễm và khoảng 60 người khác phải cách ly.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký