Mỹ kêu gọi ASEAN phát huy vùng Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và mở

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien (màn hình trái) và thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đồng chủ trì Thượng Đỉnh Mỹ-ASEAN trực tuyến trong khuôn khổ Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN tại Hà Nội ngày 14/11/2020.

Trong khuôn khổ Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN lần thứ 37, vào hôm nay 14/11/2020 đã diễn ra Thượng Đỉnh Mỹ-ASEAN lần thứ 8, cũng theo hình thức trực tuyến, với trưởng đoàn phía Mỹ là cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien, thay mặt cho tổng thống Donald Trump, và thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, đại diện ASEAN. Tại hội nghị, ông O’Brien đã lên tiếng thúc đẩy các nước Đông Nam Á tích cực phát huy một vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở, một khu vực đang phải chịu các hành vi bành trướng của Trung Quốc.

Trong phát biểu tại hội nghi, ông O'Brien đã nhấn mạnh đến lợi ích to lớn mà quan hệ đối tác giữa hai bên mang lại cho sự thịnh vượng, an ninh và hạnh phúc của hơn một tỷ người ở Hoa Kỳ và các quốc gia ASEAN, đồng thời tái khẳng định cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với một vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở.

Ý tưởng về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở đã được Mỹ thúc đẩy trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tăng cường các hành vi gây hấn ở Biển Đông, chèn ép các nước ASEAN đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Bắc Kinh đã cản trở các hoạt động đánh bắt cá và thăm dò khoáng sản của các quốc gia láng giềng trong những năm gần đây, lấy cớ là hầu như toàn bộ Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Đại diện Mỹ đã nhấn mạnh trên quan hệ hợp tác ASEAN – Mỹ trong các lĩnh vực, và khẳng định sự giúp đỡ của Hoa Kỳ để giúp đối phó với dịch Covid-19 thông qua các hỗ trợ tài chính và trang thiết bị với tổng trị giá 87 triệu USD.

Trump không tham dự, uy thế của Mỹ suy giảm

Theo các nhà quan sát, do việc trưởng phái đoàn Mỹ chỉ là cố vấn an ninh chứ không phải là tổng thống, tiếng nói của Hoa Kỳ tại Hội Nghi ASEAN lần này sẽ bớt đi tầm quan trọng, một điều đáng tiếc vào lúc Hoa Kỳ và ASEAN kỷ niệm 5 năm Quan Hệ Đối Tác Chiến Lược

Ông Trump đã tham dự Thượng Đỉnh ASEAN vào năm 2017 ở Philippines, nhưng sau đó đã không dự bất kỳ hội nghị nào.

Lần này, tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á EAS sắp mở ra, trưởng đoàn Mỹ tiếp tục là ông O'Brien, trong lúc các nước khác đều có đại diện cấp nguyên thủ quốc gia hay thủ tướng chính phủ.

Thượng Đỉnh Đông Á được cho là diễn đàn hàng đầu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh và quốc phòng. Kể từ khi thành lập vào năm 2005, hội nghị đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển chiến lược, địa chính trị và kinh tế của Đông Á.

Ngoài 10 nước thành viên ASEAN, Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á còn bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Mỹ và Nga.

