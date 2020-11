Quảng cáo Đọc tiếp

(VnExpress) - Việt Nam dự kiến sơ tán 460.000 người dân ở sáu tỉnh để tránh bão. Bão Vàm Cỏ (bão số 13) là « cơn bão rất mạnh », dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 14 đến 15/11/2020, theo công điện của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tất cả các sân bay và bãi biển ở những khu vực bão có thể đi qua đã bị đóng cửa từ ngày 14/11. Chỉ trong vòng hai tháng 10 và 11, Việt Nam đã đón 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

(NHK) - Trung Quốc chỉ trích Anh và Úc can thiệp vào vấn đề Hồng Kông. Tại buổi họp báo ngày 13/11/2020, ông Uông Văn Bân (Wang Wenbin), phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nêu đích danh Anh và Úc đã can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ của Trung Quốc và vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật lệ và quan hệ quốc tế. Luân Đôn và Canberra đều lên tiếng về việc bốn dân biểu ủng hộ dân chủ Hồng Kông bị Bắc Kinh bãi nhiệm ngày 11/11, sau đó toàn bộ các nghị sĩ dân chủ từ chức.

(Bloomberg) - 400 thủy thủ bị mắc kẹt vì bất đồng Trung-Úc. Ít nhất 21 tầu hàng chở than Úc với tổng trị giá khoảng 200 triệu đô la, đang neo đậu ở ngoài khơi cảng Kinh đường (Jingtang), đã không thể bốc dỡ. Trong số này có 15 tầu đã đợi từ tháng 06, số còn lại bị trì hoãn ít nhất 4 tuần, thủy thủ không được lên bờ. Một trong những lý do được phía cảng nêu ra là phòng chống virus cororna. Bloomberg ngày 13/11 lo ngại một cuộc khủng hoảng nhân đạo nếu tình hình tiếp tục kéo dài do căng thẳng ngoại giao Úc và Trung Quốc.

(AFP) - Ngoại trưởng Mỹ Pompeo công du các nước đồng minh đã "công nhận" Joe Biden. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Pháp ngày hôm nay 14/11/2020 và sau đó ghé các nước đồng minh khác, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia, Israel, cho đến Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út, vốn đã coi Joe Biden là tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ. Vấn đề đối với ngoại trưởng Mỹ là bản thân ông đã cho thấy là ông từ chối công nhận chiến thắng của ứng viên đảng Dân Chủ. ÔngMike Pompeo cũng chỉ trích các nhà lãnh đạo quốc tế, chẳng hạn như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã vội vàng gọi điện cho Joe Biden để chúc mừng và cam kết hợp tác.

(AFP) - Belarus : Biểu tình tưởng niệm nhà đối lập chết khi bị cảnh sát câu lưu. Tại Hàng nghìn người biểu tình hôm qua, 13/11/2020, để tưởng niệm nhà đối Roman Bondarenko, 31 tuổi, qua đời tại bệnh viện, với nhiều tổn thương ở đầu. Nhiều nghi vấn là nhà đối lập đã bị cảnh sát đánh đập trong thời gian ông bị bắt. Tính từ đầu phong trào phản kháng chống gian lận bầu cử và đòi dân chủ, tháng 8/2020 đến nay, đã có ít nhất 4 người Belarus thiệt mạng trong các cuộc biểu tình hoặc sau khi bị cảnh sát bắt. Tuy nhiên, số người chết do bạo lực cảnh sát có thể nhiều hơn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký