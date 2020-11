Bầu tổng thống Mỹ : Cử tri của Donald Trump kiên định phủ nhận kết quả

Người biểu tình mang quốc kỳ in hình Donald Trump phản đối kết quả bầu cử tổng thống, tại Washington ngày 14/11/2020.

Thứ Bảy, 14/11/2020, hàng chục ngàn người Mỹ kéo về thủ đô Washington ủng hộ tổng thống Mỹ mãn nhiệm và phản đối kết quả bầu cử mà họ cho là « gian lận ». Nỗ lực để lật ngược thế cờ của Donald Trump gần như vô vọng vì không cung cấp được chứng cớ cho tòa án, thế nhưng không ít người ủng hộ tổng thống vẫn tin tưởng.

Phe kiên định hy vọng huy động được một triệu người nhưng theo AFP và Reuters, chỉ chừng hơn một chục ngàn tham gia tuần hành. Lực lượng giảm nhưng khí thế không giảm.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet gửi về bài phóng sự :

Đoàn tuần hành hát vang quốc ca Mỹ để đánh dấu ngày phản kháng chống kết quả bầu cử mà họ gọi là bị gian lận.

Christopher, một thanh niên đến từ Ohio than phiền: « Người ta muốn lật đổ nhà lãnh đạo của thế giới tự do ! » « Đây là một cuộc bầu cử gian lận. Có nhiều phiếu giả mạo. Phải bỏ hết các lá phiếu bầu qua thư tín, chỉ đếm những lá phiếu do đích thân cử tri bỏ vào thùng ».

Cho rằng chiến thắng của Donald Trump bị đánh tráo, đám đông hô to khẩu hiệu « Ngừng đánh cắp ». Một người khác, đi máy bay đến từ Texas, tin tưởng phát biểu : « Đây là cuộc chiến giữa thiện và ác. Chúng tôi sẽ thắng ».

Tất cả đều tin chắc rằng qua giải pháp đếm lại phiếu hay qua phán quyết của Tối Cao Pháp Viện thì cuối cùng Donald Trump sẽ thắng.

Kelly, một phụ nữ đến từ Ohio tỏ ra sung sướng khi thấy có hàng chục ngàn người cùng tuần hành. Bà nói : « Bang nào cũng có người đến biểu tình, chúng tôi đã gặp những người từ 50 tiểu bang hay gần như vậy. Thật là tuyệt vời ».

Cũng đến tận nơi để nhìn tận mắt thủy triều mũ lưỡi trai đỏ (màu của Cộng Hòa), bà Mary, cư ngụ tại Washington không khỏi hoang mang : Chúa ơi ! Nhìn kìa, lá quốc kỳ có chân dung của Donald Trump.Chúa ơi ! Tôi không hiểu được. Như là một loại giáo phái. Tôi không thể nào hiểu được cái thành phần (công dân) này của Hoa Kỳ.

