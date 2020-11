Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Bão Vamco làm ít nhất 67 người Philippines chết. Cơ quan phòng chống thiên tai ngày 15/11/2020 thông báo thiệt hại nhân mạng và vật chất càng lúc càng tăng cao. Tổng thống Duterte thị sát tỉnh Cagayan, miền bắc Philippines. Đây là nơi 1,2 triệu dân sinh sống và là một trong những vựa lúa của Philippines. Thiệt hại vật chất tối thiểu lên tới 1,2 tỷ pesos tương đương với 22 triệu đô la.

(VnExpress) - Việt Nam đón bão Vamco. Ngày 15/11/2020, bão Vamco đã đi vào Quảng Bình, miền trung Việt Nam, với sức gió mạnh nhất khi đổ bộ là cấp 8 (60-75 km/giờ), giảm 6 cấp so với lúc mạnh nhất trên Biển Đông. Trước khi vào đất liền, bão đã gây mưa lớn, gió mạnh ở khu vực ven biển miền Trung trong suốt đêm 14, rạng sáng 15/11. Tại Đà Nẵng, một số tuyến đường bị ngập, nhiều công trình ven sông Hàn bị sóng đánh hư hỏng. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại do bão số 13 gây ra.

(Reuters) - Quốc vương Thái Lan kêu gọi đoàn kết trong bối cảnh hàng ngàn người biểu tỉnh tại Bangkok đòi thủ tướng từ chức và cải tổ chế độ quân chủ. Lời kêu gọi đoàn kết được đưa ra vào hôm 14/01/2020 trong lúc nhà vua Vajiralongkorn và hoàng hậu chủ trì lễ khánh thành một tuyến đường xe lửa mới vừa đi vào hoạt động. Cùng lúc hơn 2.000 người tập hợp trước tượng đài Dân Chủ ở Bangkok đòi thủ tướng Chan O Cha từ chức, sửa đổi Hiến Pháp và cải tổ chế độ quân chủ. Khoảng 8.000 nhân viên cảnh sát được huy động để bảo đảm trật tự an ninh tại thủ đô Bangkok.

(Reuters) - Đài Loan hy vọng duy trì quan hệ mật thiết với chính quyền Biden. Hai cộng tác viên thân cận của tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và tổng thống Mỹ tân cử Joe Biden đã trao đổi qua điện thoại trong ngày 14/11/2020. Trên Twitter đại diện của Đài Loan tại Washington, bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi Khim) nhấn mạnh Đài Bắc « trân trọng chủ trương hỗ trợ Đài Loan của lưỡng đảng chính trị Mỹ và hy vọng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ trong những năm sắp tới ».

(AFP) - Chypre tố cáo tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có hành động khiêu khích. Ngày 14/11/2020, tổng thống Chypre Nicos Anastasiades mạnh mẽ lên án đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan đổ thêm dầu vào lửa sau chuyến viếng thăm thành phố Varoshia, ở phía đông đảo Chrypre. Thành phố này là biểu tượng của sự chia rẽ trên đảo Chypre. Varosha là thành phố biển do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Đảo Chypre bị chia cắt từ năm 1974 khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đổ bộ và chiếm đóng và kiểm soát 1/3 hòn đảo.

(AFP) - Moldavia bầu tổng thống vòng 2. Ngày 15/11/2020, cử tri Moldavia liệu sẽ chọn ứng cử viên đối lập bà Maia Sandu có lập trường thân châu Âu hay tổng thống mãn nhiệm thân Nga, Igor Dodon cho một nhiệm kỳ tổng thống 4 năm sắp tới. Vòng 1 bà Sandu đã bất ngờ dẫn đầu cuộc đua, được 36 % cử tri ủng hộ. Đối thủ của bà ông Dodon chỉ được 33 % số phiếu. Moldavia nằm giữa Ukraina và Roumani là một trong những nước nghèo nhất châu Âu.

(AFP) - Mỹ : Tư pháp bác các biện pháp hạn chế của Nhà Trắng đối với chương trình Dreamers. Lý do được một thẩm phán liên bang ở New York đưa ra ngày 14/11/2020 là ông Chad Wolf chỉ giữ chức quyền bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ vào thời điểm ra sắc lệnh về những biện pháp hạn chế mới. Tháng 07/2020, chính quyền của tổng thống Trump thông báo không chấp nhận những đơn xin mới trong khuôn khổ chương trình DACA, bảo vệ những thanh niên nước ngoài nhập cư bất hợp pháp khi còn nhỏ, đồng thời chỉ triển hạn 1 năm đối với những người đã có quy chế, thay vì 2 năm như trước đây.

(AFP) - Ai Cập trưng bày kho tàng quan tài xác ướp 2700 năm. Một năm sau khi phát hiện trong khu cổ mộ Saqara, phía nam Cairo, hơn một trăm quan tài xác ướp trong tình trạng gần như hoàn hảo được trưng bày cho công chúng qua một buổi lễ trang nghiêm vào ngày 14/11/2020. Bộ trưởng du lịch Ai Cập gọi đây là một « kho tàng » theo nghĩa « khảo cổ » và « thu hút du khách ». Saqara được Unesco xếp vào di sản thế giới, là nơi có kim tự tháp nổi tiếng của Pharaon Djésier, 2700 năm trước công nguyên. Công cuộc khai quật vẫn tiếp diễn từng centimètre.

(AFP) - Rao báo tổ ấm của đôi tình nhân Rimbaud và Verlaine tại Anh Quốc. Quỹ mang tên hai nhà thơ nổi tiếng của Pháp, Arthur Rimbaud và Paul Verlaine, ngày 14/11/2020 thông báo ngôi nhà tại Camden, phía bắc thủ đô Luân Đôn của Verlaine và Rimbaud được rao bán với giá 1,75 triệu bảng Anh. Đây là nơi năm 1873 hai nhà thơ Pháp đã chung sống trong nhiều tháng. Chính tại căn nhà ở số 8 Royal College Street, Verlaine đã tát tai người tình bằng một con cá và sau đó đôi tình nhân này đã chia tay nhau. Tin tổ ấm của Rimbaud và Verlaine bị rao bán làm tiêu tan mọi hy vọng biến ngôi nhà ở Camden thành một mái ấm của thi ca Pháp trên vương quốc Anh.

