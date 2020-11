Bầu cử tổng thống Mỹ : Làm trái ý Trump, giám đốc an ninh mạng bị sa thải

Ông Chris Krebs trong một lần báo cáo tại Cơ quan An ninh mạng (NCCIC), Arlington, Virginia, Hoa Kỳ hôm 06/11/2018.

Hai tuần sau bầu cử tổng thống, giám đốc an ninh mạng của chính phủ Mỹ bị sa thải. Ngày 17/11/2020, tổng thống Donald Trump qua mạng Twitter cho biết cách chức Chris Krebs vì những « tuyên bố rất sai lệch » liên quan đến bầu cử Mỹ 2020. Quyết định có hiệu lực « ngay tức khắc ».

Lãnh đạo Cơ Quan An Ninh Mạng thuộc bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ CISA, Chris Krebs vào tuần trước khẳng định cuộc bầu cử hôm « 03 tháng 11 an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ » và « không có bất kỳ bằng chứng nào » về những cáo buộc làm « mất phiếu của cử tri », phiếu bị « tráo đổi », hay việc kiểm phiếu « bị phá hoại ».

Với tuyên bố nói trên, giám đốc an ninh mạng của Hoa Kỳ biết trước ông sẽ bị cách chức, bởi điều này hoàn toàn trái ngược với những cáo buộc không có chứng cớ của tổng thống Donald Trump. Chủ nhân Nhà Trắng liên tục tố cáo « gian lận » và trong dòng Twitt sa thải ông Krebs. Donald Trump một lần nữa khẳng định đã có « gian lận ở quy mô lớn ». Đến nay tổng thống Trump vẫn chưa nhìn nhận thất cử, thậm chí còn đổ lỗi cho máy đã tráo phiếu bất lợi cho ông.

Theo hãng tin Anh Reuters, cơ quan CISA dưới sự điều hành của Chris Krebs đã ngăn chận và làm rõ những thông tin sai lệch về bầu cử. Phần lớn trong số những thông tin này được chính tổng thống Trump khai thác.

Việc tổng thống Mỹ sa thải lãnh đạo cơ quan an ninh mạng của bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ khiến cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cùng phản ứng. Thượng nghị sĩ Dân Chủ, Elizabeth Warren chỉ trích Donald Trump « lạm dụng quyền lực » khi đã bị đẩy vào thế yếu và điều đó cho thấy ông đang trong thế « tuyệt vọng ».

Thượng nghị sĩ Richard Burr của bên đảng Cộng Hòa khẳng định Krebs và CISA đã « làm việc không ngơi nghỉ để củng cố cơ sở hạ tầng của hệ thống bầu cử Mỹ ». Thượng nghị sĩ Angus King tại bang Maine không khoan nhượng cho rằng « Krebs bị mất chức vì thi hành nhiệm vụ ».

Ngoài ra theo nhiều nguồn tin từ thủ đô Washington, tổng thống Trump có thể sẽ tiếp tục sa thải nhiều lãnh đạo trong ngành an ninh, tình báo Mỹ trong những ngày sắp tới. Trong số này có giám đốc cơ quan tình báo CIA, bà Gina Haspel và giám đốc Cục Điều Tra Liên Bang FBI, Christopher A.Wray.

