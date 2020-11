Covid-19 : Các hãng phim Anh lấn sân Hollywood

Vào lúc nước Anh vẫn chưa ra khỏi đợt phong tỏa thứ nhì, các phim trường tại Luân Đôn cũng như trong các vùng phụ cận vẫn tiếp tục hoạt động. Chính phủ Anh đã cho phép các đoàn quay phim làm việc trở lại kể từ mùa hè năm 2020. Ngành sản xuất phim tại Anh khai thác ưu thế này để cạnh tranh với guồng máy Hollywood, còn đang bị dịch Covid-19 làm tê liệt.

Nếu như nhiều lãnh vực kinh tế như hàng không, du lịch đang lâm vào tình thế nguy kịch khi dịch bệnh đang kéo dài, thì ngành thiết kế trò chơi điện tử (game video) cũng như ngành sản xuất phim truyện lại trên đà bội thu. Trong cả hai thời kỳ phong tỏa, nhu cầu xem phim truyền hình nhiều tập và thể loại phim lẻ phát hành qua các dịch vụ trực tuyến lại tăng mạnh tại các quốc gia Âu Mỹ.

Bất kể là phim dành cho màn ảnh lớn, màn ảnh nhỏ hay là phổ biến trên mạng, ngành sản xuất phim truyện của Anh, vốn là một trong những nền công nghiệp hùng mạnh nhất thế giới, đang tận dụng thời cơ để phát triển thêm các nội dung trực tuyến, đồng thời xúc tiến lại các kế hoạch quay phim, kể cả việc hoàn tất tập 7 của phim Mission Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) với ngôi sao điện ảnh Tom Cruise trong vai chính.

Giới sản xuất Anh "lấn sân" Hollywood ?

Với những phong cảnh kỳ vĩ ngoạn mục, những lâu đài nguy nga tráng lệ, những phim trường tối tân với công nghệ hiện đại không kém gì Hollywood, ngành công nghiệp điện ảnh Anh quốc nuôi tham vọng ngày càng thu hút được thêm nhiều đoàn làm phim quốc tế. Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất là phim trường thuộc tập đoàn Pinewood Studios. Trên bảng thành tích, Pinewood chính là nơi đã dựng nhiều cảnh để quay 8 mùa phim Game of Thrones (Trò chơi Vương quyền) cho đến các thương hiệu phim chiếu rạp cực kỳ ăn khách như Star Wars (Chiến tranh các vì sao) hay là loạt phim James Bond. Không phải ngẫu nhiên mà công ty Eon chuyên sản xuất phim điệp viên 007 lại đặt trụ sở tại phim trường Pinewood.

Theo ông Gary Davey, giám đốc điều hành của công ty Sky Studios, ngành sản xuất phim tại Anh qua việc thu hút nhiều dự án đầu tư khắp thế giới, trong đó có nhiều phim hành động hay phim blockbuster của Mỹ với kinh phí cao, một mặt cạnh tranh trực tiếp với Hollywood và như vậy giành thêm sân chơi của ngành điện ảnh Mỹ, mặt khác thông qua các dự án đồng sản xuất nước Anh trở thành một đầu tàu kinh tế, lôi kéo nền điện ảnh châu Âu đi lên.

Ngành sản xuất phim tại Anh (kể cả điện ảnh và truyền hình) hiện đang tuyển dụng khoảng 140.000 nhân viên. Mức đầu tư trong năm 2019 lên tới 3,7 tỷ bảng Anh (tức gần 5 tỷ dô la), trong đó có hơn một nửa là 2,66 tỷ đô la dành cho ngành điện ảnh. Theo ông David McGraynor, giám đốc điều hành công ty ITV Studios, ngành này đã phục hồi nhanh chóng sau đợt phong tỏa đầu tiên, việc mở lại các phim trường cho các dự án quay phim đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Các đoàn làm phim được phép hoạt động trở lại với điều kiện phải tuân thủ nhiều quy định phòng dịch chặt chẽ, ngoài giãn cách xã hội, đoàn quay phim buộc phải giới hạn số lượng nhân viên làm việc trong cùng một ngày trên phim trường và không có cảnh quay mặt đối mặt giữa các diễn viên với nhau hầu bảo đảm những khoảng cách cần thiết trong phim đoàn.

Mức thuế hấp dẫn : "đất lành chim đậu"

Để có thể tuân thủ các quy định nghiêm ngặt, các nhà sản xuất buộc phải vặn óc sáng tạo, đề ra những kịch bản mà ngay từ đầu hạn chế càng nhiều càng tốt các mối quan hệ tương tác, công nghệ hiện đại được tận dụng tối đa đặc biệt trong các khâu kỹ xảo, dựng phim, lồng âm thanh, chỉnh sửa hậu kỳ. Các khâu này đều có thể thực hiện từ xa nhằm hoàn tất đúng thời hạn các chương trình (phim lẻ, phim bộ, tài liệu .....) và như vậy không bị lố ngân sách.

Nếu như đại đa số các rạp chiếu phim tại Anh buộc phải đóng cửa do dịch Covid-19, những bộ phim đình đám hấp dẫn như tập 25 của James Bond (No Time to Die) nhiều lần bị trì hoãn, thì chính phủ Anh đã nhanh chóng tùy cơ ứng biến, qua việc khuyến khích nhiều đoàn làm phim ở nước ngoài đến Luân Đôn thay vì phải đình chỉ các dự án. Về điểm này, nước Anh có một đối tác lý tưởng là các công ty Ấn Độ. Theo ông Vikram Malhotra, giám đốc điều hành tập đoàn giải trí Ấn Độ Abundantia Entertainment, với thời gian, nước Anh đã trở thành địa điểm quay phim yêu chuộng nhất của Bollywood khi có kế hoạch quay phim ở nước ngoài. Ngoài lợi thế ngôn ngữ, nước Anh còn có một dàn chuyên viên kỹ thuật lành nghề trong tất cả các khâu làm phim (tiền kỳ cũng như hậu kỳ). Nhưng lợi thế áp đảo nhất vẫn là chính sách áp dụng mức thuế ưu đãi đối với các đoàn làm phim quốc tế kể từ năm 2007, khiến cho Vương quốc Anh càng thêm hấp dẫn, trở thành một vùng "đất lành chim đậu".

Ngành sản xuất phim ảnh tại Anh dường như đã biết nắm bắt thời cơ. Cuộc khủng hoảng liên quan tới dịch Covid-19 gây thiệt hại cho nhiều ngành nghề, nhưng đồng thời tạo ra một động lực mới. Các giai đoạn phong tỏa đã thay đổi ít nhiều cung cách giải trí của các hộ gia đình, nhịp độ xem phim trên màn ảnh nhỏ hay xem qua điện thoại di động, đột ngột tăng tốc và thúc đẩy các công ty đầu tư thêm vào khâu sản xuất và các dịch vụ phát hành trực tuyến.

Xây dựng một Hollywood mới tại Luân Đôn

Tập đoàn Sky đã tiến hành việc xây dựng phim trường Sky Studios dự trù mở cửa trong 18 tháng tới. "Sky Studios" nằm ngay bên cạnh phim trường Elstree nổi tiếng, nơi quay phim Star Wars hay là anh hùng Indiana Jones. Còn ở khu vực ngoại ô phía đông Luân Đôn, chính phủ Anh đã bật đèn xanh cho dự án thành lập một phim trường khổng lồ, có khả năng tiếp đón cùng lúc nhiều đoàn làm phim khác nhau. Chi phí dự án này lên tới 400 triệu đô la. Một khi được hoàn tất vào năm 2022, phim trường này nuôi tham vọng trở thành một Hollywood mới tại Luân Đôn.

Sở dĩ Luân Đôn tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng hơn cho các đoàn quay phim bởi vì trước hết đó là nguồn tạo thêm nhiều việc làm. Trong năm 2019, chính quyền đã bật đèn xanh cho phép biến một nhà máy bỏ hoang thành địa điểm quay phim "bom tấn" dưới sự điều khiển của Joss Whedon, đạo diễn của loạt phim "Avengers" của Marvel. Tập đoàn Mỹ Netflix cũng đã ký thỏa thuận với phim trường Shepperton Studios ở phía tây Luân Đôn để thục hiện các mùa kế tiếp của loạt phim truyền hình "The Crown" (Vương quyền) nói về nữ hoàng Elizabeth II và hoàng tộc Anh, trong khi Disney muốn hợp tác với tập đoàn nổi tiếng Pinewood thông qua các dự án thành lập công viên giải trí.

Trong năm qua, mức đầu tư của các tập đoàn điện ảnh và truyền hình Anh lên tới gần 5 tỷ đô la, tức cao hơn gấp ba lần so với đầu tư của nước Pháp (1,35 tỷ đô la), nhưng vẫn còn kém so với mức 7,6 tỷ đô la hàng năm của ngành điện ảnh Mỹ. Giới chuyên ngành hy vọng là trong 4 năm nữa, Anh quốc sẽ đạt tới mức 7 tỷ rưỡi đô la đầu tư và như vậy sẽ đuổi kịp, đứng ngang hàng với Hollywood.

