Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Thượng Karabakh : Erevan muốn tăng cường hợp tác quân sự với Matxcơva. Thông cáo phủ thủ tướng Armenia, ngày 21/11/2020 cho biết trong cuộc gặp với bộ trưởng Quốc Phòng Serguei Choigou, thủ tướng Armenia Nikol Pachinian, bày tỏ mong muốn « tăng cường hợp tác với Nga không chỉ trong lãnh vực an ninh mà cả về quân sự và kỹ thuật ». Tuyên bố này được đưa ra sau thất bại nặng nề của quân đội Armenia tại vùng Thượng Karabakh. Nhiều vùng lãnh thổ đã bị quân đội Azerbaijan chiếm lại, nhờ vào sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ.

(AFP) – Afghanistan : Thủ đô Kabul chấn động sau một loạt vụ nổ. Sự việc xảy ra ngày 21/11/2020 tại khu vực mầu xanh, nơi trú đóng của nhiều tòa đại sứ và các công ty quốc tế. Theo bộ trưởng Nội Vụ Tariq Arian, ít nhất có 8 người chết và 31 người bị thương sau một chuỗi 23 quả pháo rốc-kết nhắm vào thành phố Kabul. Loạt vụ nổ này xảy ra đúng vào lúc ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Qatar để theo dõi tiến triển các cuộc đàm phán giữa chính phủ Afghanistan với phe nổi dậy Taliban, và nhất là thông báo của Nhà Trắng sẽ cho rút lính Mỹ về nước từ đây đến trước khi ông Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.

(AFP) – Nga triển hạn lệnh cấm vận nông nghiệp đối với phương Tây. Sắc lệnh do tổng thống Vladimir Putin ký ngày 21/11/2020 cho biết lệnh cấm vận này, được ban hành vào tháng 8/2014, sẽ kéo dài thêm đến cuối năm 2021. Theo đó, các mặt hàng nông phẩm, chủ yếu xuất xứ từ Liên Hiệp Châu Âu sẽ tiếp tục bị cấm nhập vào Nga. Hồi cuối tháng 6/2020, Liên Hiệp Châu Âu quyết định triển hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga thêm 6 tháng do sự can dự của Matxcơva vào cuộc xung đột ở Đông Ukraina.

(AFP) – Học sinh trung học Thái Lan xuống đường. Hôm nay, 21/11/2020, hàng ngàn học sinh trung học Thái Lan đã biểu tình tại thủ đô Bangkok đòi cải cách hệ thống giáo dục trung học nhưng đồng thời cũng để bày tỏ sự ủng hộ với cuộc đấu tranh của phong trào sinh viên đòi thủ tướng từ chức và cải cách chế độ quân chủ. Các học sinh Trung học đòi cải cách chương trình dạy học, giảm nhẹ các quy định kỷ luật khắt khe trong trường học và quyền bình đẳng giới tính. Từ đầu tuần này, tại Bangkok liên tiếp đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ và hoàng gia do các phong trào dân chủ tổ chức.

(AFP) – Con trai cả của tổng thống Trump dính virus corona. Hôm qua 20/11/2020, phát ngôn viên của ông Donald Trump Jr, thông báo ông có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 hồi đầu tuần này và hiện đang tự cách ly trong khu nhà riêng ở nông thôn. Tại Mỹ, virus corona vẫn tiếp tục lây lan mạnh, mỗi ngày có thêm hơn 200 nghìn người nhiễm và 2000 ca tử vong. Người dân Mỹ được kêu gọi không đi lại trong dịp nghỉ lễ Tạ Ơn vào ngày 26/11 tới đây. Chính quyền địa phương ở khắp nước Mỹ đang phải tìm các biện pháp hạn chế để ngăn chặn đà lây lan của virus. Tại California, khoảng 94% dân số của bang từ hôm nay sẽ đạt trong tình trạng giới nghiêm, trong vòng 1 tháng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký