(Chinhphu.vn) – Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ hội đàm với lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng Việt Nam. Trong các cuộc trao đổi ngày 21/11/2020 tại Hà Nội giữa Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ, Robert O’ Brien, với phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh và bộ trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch, các bên đánh giá quan hệ song phương chưa bao giờ « mạnh mẽ như hiện này », từ an ninh đến thương mại, và cả trên những nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh từ hai phía.

(Reuters) – Một thẩm phán liên bang bác đơn kiện của Trump về kết quả bầu cử TT Mỹ tại Pennsylvania. Thẩm phán liên bang, Matthew Brann, hôm 21/11/2020, tuyên bố ban vận động bầu cử của Donald Trump không chứng minh được có gian lận lá phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 03/11 với những « lập luận vô căn cứ và các cáo buộc chỉ mang tính suy đoán ». Thẩm phán tại Williamsport còn nhấn mạnh ông « không có quyền tước quyền bỏ phiếu của chỉ một người, chứ đừng nói đến hàng triệu công dân ».

(AFP) – Phim Đài Loan My missing Valentine đăng quang trong lễ trao giảo Kim Mã lần thứ 57. Tối 21/11/2020, đạo diễn Trần Ngọc Huân (Chen Yu Hsun) ra về với 5 giải thưởng cao quý của làng điện ảnh Đài Loan, trong đó có giải dành cho bộ phim hay nhất và nhà làm phim tài hoa nhất, nhờ bộ phim thuộc thể loại hài My missing Valentine. Đạo diễn Lý An trong cương vị chủ tịch ban giám khảo chắc đã khiến Bắc Kinh tức giận khi trao tặng giải thưởng dành cho bộ phim tài liệu Lost Course của nữ đạo diễn Jill Li nói về thôn Ô Khảm (Wukan) tỉnh Quảng Đông, biểu tượng của phong trào đấu tranh chống tham nhũng tại Trung Quốc. Giải thưởng Kim Mã dành cho thể loại phim ngắn năm nay về tay Kwok Zune, nhờ tác phẩm Night is Young, phim ngắn về câu chuyện của một tài xế taxi Hồng Kông hồi năm 2019, trước các cuộc biểu tình của phe bảo vệ dân chủ.

(AFP) – Cuba : Phong trào phản kháng của các nghệ sĩ trẻ nhận được sự ủng hộ từ các phong trào đối lập lưu vong ở Hoa Kỳ và châu Âu. Các nghệ sĩ trẻ, thành viên của tổ chức Phong Trào San Isidro bắt đầu biểu tình từ thứ Hai 16/11/2020 để tố cáo việc một thành viên, rapper Denis Solis, bị bắt vào ngày 09/11 và bị kết án 8 tháng tù về tội "xúc phạm" chính quyền. Trên các mạng xã hội, đại diện nhiều nhóm đối lập, ly khai từ nước ngoài đã đăng tải tin nhắn ủng hộ, thể hiện tình đoàn kết với Phong Trào San Isidro. Chế độ cộng sản Cuba không công nhận tính hợp pháp của bất kỳ phong trào đối lập nào, coi đó là “lính đánh thuê” phục vụ Washington.

(AFP) – Tại Minsk, hàng chục ngàn người lại xuống đường đòi tổng thống Belarus từ chức. Như mỗi ngày Chủ Nhật từ tháng 8 đến nay, hôm 22/11/2020 đoàn người biểu tình lại giương cao những lá cờ với hai màu trắng, đỏ, màu của phe đối lập Belarus đòi ông Loukachenko ra đi. Trên các mạng xã hội rộ lên những đoạn video với hình ảnh người biểu tình bị cảnh sát chống bạo động thẳng tay đàn áp.

(AFP) – Đề phòng dịch cúm gia cầm, Hà Lan tiêu diệt 190.000 con gà. Bộ Nông Nghiệp Hà Lan ngày 22/11/2020 loan báo phát hiện nguy cơ lây nhiễm « cao » tại hai khu vực chăn nuôi ở Hekendorp và Witmarsum, phía bắc Hà Lan. Do vậy, các giới chức liên quan đã quyết định tiêu hủy hai ổ dịch tiềm tàng nói trên. Năm nay, những ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên được phát hiện từ đầu tháng 10/2020.

(Reuters) – Anh Quốc - Canada đạt một thỏa thuận thương mại tạm thời. Chính quyền hai nước ngày 21/11/2020 thông báo thỏa thuận liên quan đến khối lượng trao đổi mậu dịch song phương lên tới 20 tỷ bảng Anh một năm. Văn bản này cho phép Luân Đôn và Ottawa tiếp tục đàm phán về một hiệp định tự do mậu dịch lâu dài cho giai đoạn hậu Brexit. Bộ Thương Mai Anh cho biết đến nay, Luân Đôn đã ký 53 thỏa thuận mậu dịch với các nền kinh tế khác trên thế giới.

(AFP) – Guatemala : Dân chúng đốt tòa nhà Quốc Hội, phản đối việc chính phủ cắt giảm ngân sách. Ngày 21/11/2020, hàng trăm người biểu tình phóng hỏa trụ sở Quốc Hội, tố cáo tổng thống Alejandro Giammattei tham nhũng và đòi ông từ chức. Điều khiến công luận bất mãn hơn cả là kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc gia cho năm 2021. Theo tin từ hội Chữ Thập Đỏ, cảnh sát dùng lựu đạn cay giải tán đám đông, câu lưu hàng chục người, khoảng 50 người bị thương phải nhập viện.

(AFP) – Hàng trăm người biểu tình tại thủ đô Kirghizstan chống đối tổng thống tập trung quyền lực. Bishkek chuẩn bị điều chỉnh Hiến Pháp, tăng quyền cho tổng thống. Trên nguyên tắc, Kirghizstan tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 10/01/2020 về kế hoạch cải tổ Hiến Pháp, cùng ngày với cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Trung Á này. Thủ tướng Sadyr Japarov ủng hộ dự án nói trên, trong khi bản thân ông là một trong số các ứng cử viên tổng thống Kirghizstan.

(AFP) – Chính phủ Afghanistan và Taliban sắp phá được bế tắc trong các cuộc đàm phán hòa bình. Abdullah Abdullah, chủ tịch Hội đồng cấp cao về hòa giải dân tộc của Afghanistan, ngày 21/11/2020 cho biết như trên nhưng nhấn mạnh sự hiện diện của quân đội Mỹ vẫn là rất cần thiết. Trước đó một ngày, một thủ lĩnh cấp cao của Taliban có trụ sở tại Pakistan nói với AFP rằng hai bên đã đạt đủ “tiến bộ" về những điểm mấu chốt. Trong khi đó, bạo lực lại bùng phát ở Afghanistan với một loạt vụ tấn công bằng tên lửa trong ngày hôm qua khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

