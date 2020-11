Quảng cáo Đọc tiếp

(Aljazeera) - Trung Quốc chỉ trích việc giáo hoàng Phanxicô lên tiếng về người Duy Ngô Nhĩ. Trong cuốn sách mới Let us dream, dự kiến phát hành ngày 01/12/2020, giáo hoàng Phanxicô nhắc đến « những người Duy Ngô Nhĩ đáng thương » trong ví dụ về những tộc người bị trấn áp vì đức tin. Trả lời họp báo ngày 24/11, ông Triệu Lập Kiên, một phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Trung Quốc, khẳng định những nhận định của giáo hoàng Phanxicô « không có cơ sở », đồng thời khẳng định « tất cả các dân tộc (tại Trung Quốc) đều được quyền sống, phát triển và tự do tín ngưỡng ».

(Reuters) - Afghanistan sẽ nhận được 12 tỉ đô la hỗ trợ từ nước ngoài. Số tiền này được dành trợ giúp dân sự trong vòng 4 năm kèm với nhiều điều kiện, như bảo vệ nhân quyền, đạt được tiến triển trong đàm phán hòa bình… Tại hội thảo ngày 24/11/2020 do Phần Lan đồng tổ chức, bộ trưởng bộ Hợp tác vì Phát triển và Ngoại thương Phần Lan cho biết các nhà quyên góp hứa chi 3 tỉ đô la cho năm 2021 và duy trì khoản tiền này cho đến năm 2024.

(AFP) - Nga khẳng định vac-xin Spoutnik V ngừa Covid-19 hiệu quả đến 95%. Vac-xin do trung tâm nghiên cứu Gamaleia Matxcơva phát triển và đang được thử nghiệm ở giai đoạn 3. Trong thông cáo chung ngày 24/11/2020, trung tâm nghiên cứu, bộ Y Tế Nga và Quỹ Đầu tư Quốc gia cho biết đây là kết quả sơ bộ thu được từ những người tình nguyện sau 42 ngày kể từ lần tiêm đầu tiên. Vac-xin Spoutnik V được dự kiến bán với giá khoảng 10 đô la/liều, thấp hơn bốn lần so với vac-xin của Pfizer/BioNTech.

(RFI) - Trung Quốc : Sân bay Thượng Hải hủy hơn 500 chuyến bay vì phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19. Theo báo cáo được công bố ngày 24/11/2020, có 7 ca nhiễm là nhân viên làm việc tải cảng hàng không quốc tế Phố Đông-Thượng Hải (Pudong), sau khi ca nhiễm đầu tiên tại được thông báo vào ngày 09/11. Gần 18.000 xét nghiệm đã được tiến hành vào thứ Hai 23/11. Hiện có 181 người đang được cách ly.

(AFP/Yonhap) - Giải thưởng Âm Nhạc Grammy : Beyoncé được đề cử 9 hạng mục. Về số đề cử, nữ ca sĩ Beyoncé vượt qua hai nữ ca sĩ nổi tiếng khác là Dua Lipa và Taylor Swift, cũng như ca sĩ nhạc rap Roddy Ricch, tác giả bản hit The Box. Ban nhạc BTS của Hàn Quốc được đề cử hạng mục « Trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc nhất » với đĩa đơn Dynamite được phát hành vào ngày 21/08. Với đề cử này, BTS trở thành nhóm nhạc K-Pop đầu tiên được lọt vào danh sách đề cử của giải thưởng âm nhạc danh giá. Grammy Awards sẽ diễn ra vào cuối tháng 01/2021.

(REUTERS) - Mỹ dự tính hủy lệnh cấm nhập cảnh áp dụng cho nhiều nước. Năm quan chức chính quyền và ngành hàng không Mỹ hôm nay, 25/11 /2020, cho Reuters biết, Nhà Trắng dự định hủy lệnh cấm nhập cảnh với những người không phải công dân Mỹ đến từ Brazil, Anh, Ailen và 26 quốc gia Liên Hiệp Châu Âu. Lệnh cấm trên đã được chính quyền Donald Trump ban hành hồi giữa năm 2020 nhằm đối phó với đại dịch Covid-19. Đối với những người không có quốc tịch Mỹ và đến từ Trung Quốc hay Iran, chính quyền chưa có ý định dỡ lệnh cấm. Đây là kế hoạch được nhóm công tác về virus corona của Nhà Trắng cùng các cơ quan y tế soạn thảo. Tổng thống Donald Trump chưa có ý kiến gì.

(RFI) - Các chủ tập đoàn lớn của Mỹ bắt đầu quay lưng với Donald Trump. Trong khi chính quyền liên bang bắt đầu tiến hành việc chuyển giao quyền lực cho nhóm của Joe Biden, nhiều ông chủ tập đoàn lớn đang lần lượt xa lánh tổng thống mãn nhiệm. Mary Barra, bà chủ của General Motors là ví dụ điển hình. Bà cam kết ủng hộ các mục tiêu của Joe Biden trong lĩnh vực sản xuất xe điện. Nhiều chủ nhân các đại tập đoàn khác như United Airlines, Scott Kirby hay chủ tịch Phòng Thương Mại Mỹ đều đã lên tiếng chúc mừng Joe Biden ngay từ khi truyền thông thông báo ông thắng cử. Họ đều ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ chính quyền mới vượt qua các thách thức kinh tế.

(Yonhap) - Bắc Triều Tiên phát hành album ảnh vũ khí dưới sự chỉ đạo của Kim Jong Un. Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba, 24/11/2020, đã phát hành một album ảnh cho thấy một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các vũ khí khác. Album dày 120 trang, có tựa đề « Tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia » do nhà xuất bản Ngoại Ngữ ấn hành, trình bày lịch sử phát triển tên lửa và vũ khí của đất nước kể từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền vào năm 2011.

(Al Jazeera ) - Ấn Độ cấm 43 ứng dụng Trung Quốc. Hôm qua, 24/11/2020, Ấn Độ đã ra lệnh cấm 43 ứng dụng trên điện thoại di động, bao gồm cả ứng dụng thương mại điện tử Aliexpress của Alibaba, trong một làn sóng trừng phạt mới nhắm vào Trung Quốc. Bộ Công Nghệ Liên Bang Ấn cho biết 43 ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, bao gồm một số ứng dụng hẹn hò, đe dọa “chủ quyền và tính toàn vẹn của Ấn Độ”. Ấn Độ trước đây đã cấm hơn 170 ứng dụng bị cho là đã thu thập và chia sẻ dữ liệu của người dùng, điều có thể gây ra mối đe dọa cho nhà nước.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký