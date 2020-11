Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Achentina : Điều tra về cái chết của Maradona. Hôm qua, 27/11/2020, ngành tư pháp Achentina đã mở điều tra để xác định xem đã có sự sơ suất trong cái chết của ngôi sao bóng đá Maradona, cũng như ông có đã được chăm sóc sức khỏe đàng hoàng hay không. Ngay từ hôm thứ năm, luật sư và cũng là bạn thân của Maradona, Matias Morla, đã chỉ trích việc xe cứu thương phải mất hơn nữa tiếng mới chạy tới nhà danh thủ mang áo số 10 của đội tuyển Achentina. Nhưng theo một nguồn tin tư pháp, hiện giờ gia đình của Maradona chưa đệ đơn kiện. Nhà vô địch bóng đá thế giới 1986 đã qua đời ở tuổi 60 hôm thứ tư, 25/11 sau một cơn đau tim.

(France Bleu) - Nhiều toa tầu điện ngầm Alstom rời nhà máy ở Pháp đến Hà Nội. Ngày 27/11/2020, một đoàn tầu gồm bốn toa đã được chở trên một đoàn xe đặc biệt, rời nhà máy của Alstom Valenciennes Petite-Forêt đến cảng Dunkerque (bắc Pháp) để đến Hà Nội. Tổng cộng, 10 đoàn tầu sẽ được chuyển đến Việt Nam từ giờ đến cuối năm 2021. Alstom cung cấp tầu điện ngầm cho tuyến số 3 ở Hà Nội, dài 12,5 km, dự kiến mỗi giờ chuyên chở được 24.000 hành khách.

(Janes.com) - Tập đoàn đóng tầu ngầm Naval Group của Pháp mở văn phòng tại Manila. Ngày 26/11/2020, tập đoàn Pháp cho biết đây là « bước đầu trong quá trình cam kết lâu dài về hợp tác và đối tác phát triển khả năng hàng hải » của Philippines. Theo thỏa thuận, Manila mua hai tầu ngầm chạy dầu diesel và điện cho giai đoạn 2023-2027 Horizon Three, nhưng đã được đẩy sớm lên vào năm 2018, để Philippines bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông.

(AFP) - Trung Quốc khởi động lò hạt nhân nội địa đầu tiên. Ngày 27/11/2020, Hoa Long 1 (Hualong One) chính thức hòa vào lưới điện quốc gia và có khả năng sản xuất 10 tỉ KWH điện mỗi năm và giúp giảm 8,16 triệu tấn khí thải CO2. Trong thông cáo cùng ngày, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) khẳng định, với Hoa Long 1, Trung Quốc phá vỡ « thế độc quyền công nghệ nước ngoài về lĩnh vực hạt nhân ». Hoa Long 1 được khởi công từ vào năm 2015. Trung Quốc có 47 nhà máy điện hạt nhân có tổng sản lượng là 48,75 triệu KW, đứng thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Pháp.

(AFP) - Lãnh đạo Hồng Kông phải xài toàn tiền mặt, do bị Mỹ phong tỏa tài khoản. Trả lời kênh truyền hình Anh HKIBC, tối hôm qua, 27/11/2020, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết phải « sử dụng tiền mặt hàng ngày, trong mọi chi tiêu ». Bà Lâm nhận lương cũng bằng tiền mặt. Lãnh đạo Hồng Kông cùng 14 quan chức Hồng Kông khác hiện bị Washington trừng phạt do đàn áp những người đòi dân chủ tại đặc khu. Trừng phạt được ban hành sau khi chính quyền Bắc Kinh áp đặt luật An ninh quốc gia tại Hồng Kông.

(Anadolu Agency) - Tàu Trung Quốc cản trở Malaysia khai thác dầu khí. Theo báo cáo của cơ quan Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI), ngày 25/11/2020, tàu hải cảnh Trung Quốc đã « quấy rối » một giàn khoan và tàu tiếp tế ngoài khơi bờ biển Malaysia vào tuần trước, tại một địa cách bờ biển Malaysia chỉ 44 hải lý, ngày 19/11. Malaysia đã triển khai một tàu hải quân để đối phó.

(NHK) - Nhật Bản xuất khẩu xe hơi chạy điện sang Đông Nam Á. Theo NHK hôm nay, 28/11/2020, xe thể thao đa dụng của Nhật, nhãn hiệu Lexus, dự kiến sẽ được bán tại Thái Lan và Indonesia. Xe có thể chạy được 360 km liên tục mới phải xạc điện một lần. Giá xe là 120.000 đô la.

