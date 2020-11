CUBA - TỰ DO NGÔN LUẬN

Tự do ngôn luận: Cuba phản đối can thiệp « thô bạo » của đại diện ngoại giao Mỹ

Các nghệ sĩ Cuba biểu tình đòi tự do ngôn luận trước Bộ Văn Hóa, La Habana ngày 27/11/2020. AP - Ismael Francisco

Trọng Thành 4 phút

Hôm qua, 28/11/2020, bộ Ngoại Giao Cuba đã triệu đại diện ngoại giao Mỹ tại đảo quốc, để phản đối các can thiệp « thô bạo và có tính khiêu khích », trong vụ phong trào San Isidro, của các nghệ sĩ đòi tự do ngôn luận, tự do sáng tác. Một mặt lên án can thiệp Mỹ, mặt khác, chính quyền Cuba khẳng định tiếp tục đối thoại với giới nghệ sĩ đòi tự do.