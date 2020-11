Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Belarus : Biểu tình đòi dân chủ thay đổi chiến thuật. Hôm nay, 29/11/2020, biểu tình đòi dân chủ, yêu cầu tổng thống Loukachenko từ chức tiếp tục diễn ra trong trời rét gần 0°C. Những người tranh đấu thay vì tập hợp trong cuộc tuần hành lớn ở trung tâm, đã chia thành nhiều nhóm nhỏ. Mạng Telegram NEXTA Live, điều phối các hoạt động của phong trào, cho biết : « không khu vực nào không có biểu tình. Cảnh sát của Loukachenko phải chạy hết từ quận này sang quận khác, trong vô vọng ». Trên thực tế, việc cảnh sát đàn áp dữ dội các cuộc tập hợp tại trung tâm, khiến đối lập Belarus, từ vài tuần nay, khó tổ chức các cuộc biểu tình lớn.

(AFP) – Cuộc đua marathon Thượng Hải: 9.000 vận động viên tham gia, bất chấp Covid-19. Nhiều cuộc thi marathon quốc tế, như ở New York, Berlin, Boston hay Chicago bị hủy. Luân Đôn và Tokyo giới hạn cuộc thi cho các vận động viên đỉnh cao. Thượng Hải vẫn duy trì cuộc chạy việt dã hôm nay, 29/11. Con số vận động viên tham dự chỉ bằng gần một phần năm so với năm ngoái (38.000 người). Giải bán marathon nam diễn ra hôm nay tại New Delhi chỉ có 47 vận động viên chuyên nghiệp.

(AFP) – Trung Quốc sẽ cấm hoàn toàn việc nhập khẩu rác từ năm 2021. Hiện giờ vẫn có một số rác thải thể rắn vẫn còn được nhập khẩu vào Trung Quốc, nhưng kể từ ngày 01/01/2021, tất cả đều bị cấm. Không muốn trở thành bãi rác của cả hành tinh, Trung Quốc bắt đầu cấm nhập khẩu rác phục vụ ngành công nghiệp tái chế từ tháng 01/2018. Biện pháp này được dự báo sẽ gây khó khăn cho ngành tái chế rác thải của Mỹ và nhiều nước châu Âu vốn từ nhiều năm qua xuất khẩu rất nhiều rác sang Trung Quốc.

(Yonhap) – Bắc Triều Tiên tăng cường kiểm soát biên giới để phòng Covid-19. Hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên sáng hôm nay 29/11/2020 cho biết Bình Nhưỡng đã quyết định thắt chặt kiểm soát biên giới liên Triều, cả trên bộ và trên biển, và nhất là khu vực đường giới tuyến quân sự, để ngăn chặn virus corona xâm nhập. Bình Nhưỡng hết sức lưu ý đến khả năng các loại rác thải trôi nổi trên biển mang theo virus corona rồi dạt vào bờ biển Bắc Triều Tiên.

(AFP) – Covid-19 : Hoãn 1 năm Thế Vận Hội Olympic Tokyo 2020, chi phí sẽ tăng thêm 15%. Theo nhật báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, việc đẩy lui Thế Vận Hội sang năm sau sẽ khiến chi phí tổ chức phát sinh thêm 1,6 tỉ đô la, trong khi chi phí dự trù ban đầu là 10,7 tỉ đô la. Các nhà tổ chức sẽ chính thức quyết định chi phí sau khi thảo luận với chính phủ Nhật vào giữa tháng 12. Theo dự kiến, Thế Vận Hội Tokyo 2020 có thể sẽ khai mạc ngày 23/07/2020.

(RFI) – Ấn Độ : Hàng trăm nghìn nông dân đổ về New Delhi phản đối luật nông nghiệp mới. Hôm thứ Sáu 27/11, giới chủ nông trại dồn về thủ đô New Delhi. Các nhà nông lo ngại việc tự do hóa lĩnh vực nông nghiệp làm giá hàng nông nghiệp sụt giảm, trong lúc chính phủ khẳng định luật đưa ra là để giúp đỡ nông dân. Cảnh sát New Delhi đã phong tỏa các lối vào thủ đô, và dùng vòi rồng giải tán các cuộc biểu tình.

(L’Express) – Bầu cử hội đồng địa phương ở vùng Cachemire Ấn Độ diễn ra dưới sự giám sát an ninh nghiệm ngặt. Hôm qua 28/11/2020 là lần đầu tiên người dân Cachemire Ấn Độ đi bỏ phiếu kể từ khi vùng này bị chính quyền New Delhi bãi bỏ quy chế tự trị. Lo ngại các cuộc tấn công của các chiến binh ly khai nổ ra ở khu vực đang có tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan, chính quyền đã triển khai hàng trăm cảnh sát và lực lượng bán quân sự được trang bị súng máy bên ngoài mỗi điểm bỏ phiếu, trong khi quân đội tuần tra trên đường phố. Do lo sợ dịch bệnh và các vụ tấn công, hôm qua chỉ có ít cử tri đi bầu cử.

