Bầu cử Mỹ : Bộ trưởng Tư Pháp tuyên bố không có gian lận

Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ William Barr bác bỏ các cáo buộc của Donald Trump về gian lận phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Nhân vật trung thành với tổng thống mãn nhiệm xác quyết là « không có đủ bằng chứng » để phủ nhận kết quả, theo như yêu cầu của phe chủ nhân Nhà Trắng.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ AP ngày 02/12/2020, bộ trưởng Tư Pháp William Barr cho biết « vào giai đoạn này, không thấy có gian lận đến mức độ có thể làm thay đổi kết quả bầu cử ».

Bộ trưởng William Barr như vậy đã xác nhận kết luận của bộ An Ninh Nội Địa, các cơ quan đặc trách an ninh bầu cử và các định chế quan sát độc lập, trong một tuyên bố chung hồi trung tuần tháng 11, khẳng định « cuộc bầu cử vừa qua là an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ ».

Ông nói rõ thêm : Cuộc điều tra của Tư pháp và An ninh nội địa đều không thấy có gian lận như cáo buộc của những người bất bình. Không hề có phần mềm được cài đặt để gian lận chuyển phiếu của Donald Trump cho Joe Biden.

Bài phỏng vấn của Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ được công bố vào lúc tổng thống Donald Trump, không biết là lần thứ mấy, cáo buộc mà không đưa chứng cớ là ông bị « cướp » chiến thắng ở các bang Pennsylvania, Georgia và Michigan.

Thái độ cương trực của nhân vật bảo thủ trung thành với tổng thống Donald Trump có thể làm ông mất chức bộ trưởng. Trưa thứ Ba, người ta thấy ông còn xuất hiện ở Nhà Trắng.

Trong khi đó, hai bang Wisconsin và Arizona vừa chính thức xác nhận chiến thắng của Joe Biden.

Joe Biden không bỏ áp thuế hàng Trung Quốc

Về phần tổng thống tân cử Joe Biden, ông vừa có tuyên bố đáng chú ý. Trong quan hệ với Trung Quốc, ông cho biết sẽ duy trì các biện pháp áp thuế trừng phạt của Donald Trump và « tập trung » đối phó với các thủ đoạn của Trung Quốc như « đánh cắp sở hữu trí tuệ và hỗ trợ bất hợp pháp các công ty Nhà nước để cạnh tranh bất chính ».

