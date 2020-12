Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Hoa Vi đàm phán với Mỹ thỏa thuận để bà Mạnh Vãn Châu được về Trung Quốc. Theo báo Wall Street Journal ngày 03/12/2020, các luật sư của bà Mạnh đang đàm phán với bộ Tư Pháp Mỹ với điều kiện giám đốc Tài Chính của tập đoàn Hoa Vi phải thừa nhận một số cáo buộc nhắm vào bà. Trả lời họp báo ngày 04/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định bà Mạnh « vô tội ». Vẫn theo nhật báo Mỹ, bà Mạnh vẫn từ chối một thỏa thuận như vậy vì cho rằng bà không làm sai.

(AFP) - Na Uy: Phó thống đốc Ngân hàng trung ương từ chức vì cưới vợ Trung Quốc. Đơn từ chức có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 04/12/2020 do ông Nicolaisen không đáp ứng đủ tiêu chí về an ninh. Vợ của ông là người Trung Quốc và sống ở Hoa Lục và được ông hỗ trợ về tài chính. Ông Nicolaisen từng phụ trách quỹ chủ quyền của Na Uy, một trong những quỹ lớn nhất thế giới, với hơn 1.000 tỉ euro cổ phiếu. Mối quan hệ giữa Na Uy và Trung Quốc xấu đi từ khi nhà ly khai Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 2010.

(AFP) – Liên Hiệp Quốc chỉ trích Bangladesh về kế hoạch đưa hơn 1.000 dân tị nạn Rohingya đến một hòn đảo « nguy hiểm ». Hơn 1.640 người tị nạn được đưa đến đảo Bhasan Char, ở vịnh Bengale. Theo văn phòng LHQ ở Bangladesh, nước này không cung cấp đủ thông tin cho LHQ về hòn đảo, mà giới bảo vệ nhân quyền đánh giá là « nguy hiểm ». Việc chuyển dân này là giai đoạn một của kế hoạch tái định cư khoảng 100.000 người sắc tộc Rohingya theo đạo Hồi, chạy trốn đàn áp tại Miến Điện.

(AFP) – Khí hậu : Anh tăng tốc cắt giảm khí thải. Hôm nay 04/12/2020, thủ tướng Anh khẳng định Luân Đôn « nêu gương », khi nâng mức cắt giảm trước 2030, từ 53% so với năm 1990, lên mức 68%. Mục tiêu nằm trong lộ trình trung hòa về khí thải vào 2050. Quyết định được đưa ra ít ngày trước một hội nghị về khí hậu do LHQ tổ chức tại Anh, ngày 12/12, nhân 5 năm Hiệp định Khí hậu Paris. Theo thủ tướng Anh, mục tiêu này « cao hơn nhiều so với nhiều nền kinh tế lớn khác ». Một nghị sĩ đối lập phụ trách vấn đề năng lượng của Công Đảng, hoan nghênh thông báo này, cho đây chỉ « ở mức tối thiểu » và có một « khoảng cách khổng lồ » giữa tuyên bố của chính phủ và hành động cụ thể.

(AFP) - Brexit : Liên Hiệp Châu Âu nhân nhượng Anh gần hết mức có thể. Các cuộc đàm phán song phương nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại hậu Brexit vẫn bế tắc. Ngày 03/12/2020, một nhà ngoại giao châu Âu cho biết « vẫn còn khá nhiều điểm phải hoàn tất ». Anh Quốc sẽ chính thức rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu vào ngày 31/12 và sẽ ngừng áp dụng các chuẩn mực châu Âu. Nếu không có thỏa thuận, hai bên sẽ áp dụng luật của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, với các điều khoản về thuế quan và hạn ngạch.

(La Tribune) – Indonesia có thể mua Rafale của Pháp ? Bộ Trưởng Quân Lực Pháp, Florence Parly ngày 03/12/2020 tỏ ra lạc quan cho rằng dù hợp đồng chưa được ký kết chính thức nhưng các cuộc thương lượng với Indonesia đặt mua 36 chiếc Rafale đã có những « tiến triển tốt ». Ngoài ra, Jakarta và Paris còn có ý định ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Indonesia bày tỏ mong muốn thỏa thuận này sẽ sớm đượ đúc kết trước cuối năm nay.

(AFP) – TT Erdogan lại khiêu khích nước Pháp. Quan hệ Pháp – Thổ phải chăng đến hồi rạn nứt không thể cứu vãn ? Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm nay, 04/12/2020, lại có những tuyên bố khiêu khích, mong muốn nước Pháp « tống cổ » Macron « càng sớm càng tốt ».

