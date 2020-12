Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Covid : Peru đình chỉ thử nghiệm lâm sàng một vac-xin Trung Quốc. Hôm qua, 11/12/2020, Viện Y tế Quốc gia Peru ra quyết định sau khi một người tình nguyện tham gia thực nghiệm có dấu hiệu bị « nhược cơ chân », sau khi tiêm chủng. Theo người phụ trách các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến vac-xin của công ty Trung Quốc Sinopharm, đây là triệu chứng của hội chứng thần kinh Guillain-Barré. Hội chứng này hiếm khi xảy ra và không lây nhiễm. Cơ chế của hội chứng này là do hệ thống miễn dịch tấn công vào hệ thống thần kinh ngoại biên của người được tiêm chủng.

(RFI) - Trung Quốc ban hành lệnh cách ly 200.000 dân cư thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang ở miền bắc. Chính quyền địa phương đưa ra quyết định này sau khi phát hiện một ca nhiễm Covid-19. Toàn bộ các phương tiện giao thông bị phong tỏa. Tất cả những ai muốn ra khỏi Đông Ninh đều phải có giấy chứng nhận là không bị nhiễm virus corona. Trong khi đó, Nhật Bản thông báo có thêm 621 bệnh nhân nhiễm virus corona.

(Reuters) - Nga báo động có thêm 28.137 bệnh nhân Covid-19 và 560 người tử vong trong 24 giờ qua. Các con số nói trên được bộ Y Tế cung cấp trong ngày 12/12/2020. Một tuần lễ sau khi phát động chiến dịch tiêm chủng, tình hình không khả quan hơn.

(Yonhap) - Seoul tiếp nhận tên lửa Mỹ Patriot đời mới. Cơ quan quản lý vũ khí Hàn Quốc trong thông cáo ngày 12/12/2020 cho biết hồi tháng 11, Không Quân Hàn Quốc đã tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot đời mới của Hoa Kỳ. Như vậy Seoul được giao hàng sớm hơn đến 10 tháng so với dự kiến.

(Reuters) - Việt Nam và Anh ký thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Hôm 11/12/2020, lễ ký với sự tham dự của bộ trưởng Thương Mại hai nước diễn ra tại Hà Nội. Thỏa thuận này mở đường cho một hiệp định tự do thương mại giữa Hà Nội và Luân Đôn, sau khi Anh rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu ngày 01/01/2021. Nhờ thỏa thuận này, Anh không mất quyền hưởng các ưu đãi thuế quan tại Việt Nam. Với 7,58 tỉ đô la như hiện nay, tổng trao đổi thương mại Anh - Việt đã tăng gấp 3 lần từ năm 2010 đến 2019. Sau khi rời Liên Âu, Luân Đôn phải đàm phán thỏa thuận mới, riêng rẽ với các nước đối tác, để thay thế cho Hiệp định của Liên Âu, mà Anh được hưởng khi còn là thành viên.

(AFP) - Mỹ tiến hành vụ hành quyết cuối cùng trong năm 2020. Ngày 11/12/2020 Alfred Bourgeois, là tội phạm cuối cùng trong năm bị hành quyết. Là một người Mỹ gốc Phi, 55 tuổi, Alfred Bourgeois bị kết án vì đã sát hại một bé gái hai tuổi. Từ năm 2004, ông đã bị kết án tử hình và bị giam trong nhà tù ở bang Indiana. Tính từ đầu năm tới nay, đây là vụ hành quyết thứ 10 do chính quyền liên bang quyết định, con số cao kỷ lục từ một thế kỷ qua.

(AFP) - Tòa án Hình sự Quốc tế yêu cầu điều tra đầy đủ về « các tội ác chiến tranh và chống nhân loại » tại Ukraina. Hôm 11/12/2020, người phụ trách công tố Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI), bà Fatou Bensouda, khẳng định, hiện tại đã có đủ yếu tố cho thấy các tội ác tại Ukraina, do các bên phạm phải, đã « đủ nghiêm trọng » để tòa án quốc tế này tiến hành điều tra. Các công tố viên của Tòa CPI đã mở điều tra về tình hình tại Ukraina vào năm 2015, một năm sau khi xung đột bùng nổ tại miền đông nước này, giữa phe ly khai thân Nga và quân chính phủ.

(RFI) - Pháp : Biểu tình tại nhiều thành phố lớn chống dự luật an ninh toàn diện. Cac cuộc tuần hành chiều nay 12/12/2020 dự trù diễn ra tại nhiều thành phố như Lille ở miền bắc, Nantes miền Tây hay Lyon miền đông nước Pháp... Riêng tại thủ đô Paris, ban tổ chức không kêu gọi xuống đường như hai ngày Thứ Bảy vừa qua, vì lý do « không thể bảo đảm an toàn » cho đoàn tuần hành.

