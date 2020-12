Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Trung Quốc sẽ nhập khẩu vac-xin của BioNTech. Công ty FosunPharma của Trung Quốc sang năm sẽ nhập ít nhất 100 triệu liều vac-xin chống virus corona chủng mới của hãng Đức BioNTech. Trong thông cáo hôm nay 16/12/2020 gởi đến thị trường chứng khoán Hồng Kông, FosunPharma cho biết sẽ trả trước 250 triệu euro cho 50 triệu liều. Hiện đang có 4 loại vac-xin Trung Quốc đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối tại nhiều nước như Brazil, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Pêru, thử nghiệm đã bị ngưng sau khi phát hiện các vấn đề về thần kinh nơi một người tình nguyện, và hôm thứ Hai, cơ quan kiểm soát dịch tễ Brazil (Anvisa) tố cáo Trung Quốc « thiếu minh bạch » khi cho đưa ra thị trường vac-xin của Sinovac. Trong quá khứ, kỹ nghệ dược phẩm Trung Quốc từng xảy ra các xì-căng-đan vac-xin giả.

(RFI) - Hoa Kỳ : Cộng Hòa và Dân Chủ thỏa thuận về kế hoạch tái thúc đẩy để tránh « shutdown ». Từ thứ Hai 14/12, đôi bên đã có những nhượng bộ lẫn nhau về kế hoạch tái thúc đẩy 908 tỉ đô la, và hiện đang chờ tổng thống Donald Trump thông qua. Nếu không đạt được thỏa thuận về ngân sách liên bang từ nay cho đến nửa đêm thứ Sáu 18/12/2020, Hoa Kỳ sẽ có nguy cơ tê liệt hoạt động và tệ hơn nữa là 12 triệu người Mỹ có nguy cơ bị đuổi nhà, nhiều doanh nghiệp nhỏ phá sản.

(AFP) - Các bang Hoa Kỳ bắt đầu kiện Google. Một số bang đã khởi động các vụ kiện chống độc quyền, cáo buộc Google là đã lạm dụng vị trí thống trị. Theo trang mạng Politico ngày 15/12/2020, một đơn kiện có thể được đệ trình vào thứ Năm, 17/12/2020 do tổng chưởng lý hai bang Colorado và Nebraska đề trình.

(RFI) - Pháp: Giới văn hóa xuống đường phản đối phong tỏa. Kể từ hôm 15/12/2020, lệnh phong tỏa nước Pháp trên nguyên tắc kết thúc, tuy nhiên, các địa điểm văn hóa: bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim vẫn bị đóng cửa, ít nhất là cho đến ngày 07/01/2021. Giới hoạt động văn hóa đã xuống đường hôm qua 15/12/2020, theo lời kêu gọi các công đoàn. Tại Paris, khoảng 200 người đã có mặt dưới chân nhà hát opéra Bastille, nhiều người đeo khẩu trang bên trên vẽ một gạch chéo đỏ và giơ cao những khẩu hiệu "Văn hóa đang gặp nguy hiểm".

(TTVN) - Việt Nam : Ông Tất Thành Cang bị bắt và khởi tố. Chiều nay 16/12/2020, công an đã khám xét nhà, bắt giam và khởi tố ông Tất Thành Cang, 49 tuổi, cựu ủy viên trung ương, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra vì « vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ». Theo Tuổi Trẻ, ông Cang được cho là có sai phạm trong vụ bán 9 triệu cổ phiếu SADECO, giúp công ty tư nhân Nguyễn Kim thâu tóm doanh nghiệp nhà nước, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, vụ này đã có 20 bị can bị khởi tố. Được biết, dư luận rất bất bình khi ông Tất Thành Cang chỉ bị phê bình trong vụ Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cùng ngày, công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Diệp Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Coop với cáo buộc lạm quyền khi thi hành công vụ, giúp các tổ chức, cá nhân bên ngoài thâu tóm doanh nghiệp quan trọng này. Hai vụ bắt giữ trên gây rúng động dư luận ở Sài Gòn vì được cho là có liên quan đến « mafia » quyền lực.

(Tổng hợp) - Việt Nam : Nhà hoạt động Trần Đức Thạch bị 12 năm tù. Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra chớp nhoáng tại Nghệ An hôm 15/12/2020, nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch, 69 tuổi, đã bị tuyên án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế vì cáo buộc « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân » theo điều 109 Luật Hình sự 2015. Theo luật sư Hà Huy Sơn, bản chất của vụ này chỉ là ngăn cấm tư tưởng đa nguyên, đa đảng. Human Rights Watch cuối tháng 11 cũng nhấn mạnh ông Thạch bị trừng phạt chỉ vì sử dụng quyền tự do ngôn luận. Ông Trần Đức Thạch nổi tiếng với hồi ký « Hố chôn người ám ảnh », kể lại vụ bộ đội Bắc Việt thảm sát thường dân ấp Tân Lập, xã Bàu Sen ở Long Khánh (nay là Xuân Lộc, Đồng Nai) hồi tháng Tư 1975.

(JapanTimes) - Bộ trưởng Quốc Phòng Nhật ủng hộ mạnh mẽ dự án điều tàu chiến của Đức đến vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuyên bố trên được đưa ra hôm qua 15/12/2020 trong cuộc họp trực tuyến giữa bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Nubuo Kishi với đồng nhiệm Đức Annegret Kramp-Kerrenbauer. Ông Kishi hy vọng tàu chiến của Đức có thể đến vùng biển Hoa Đông của Nhật mà Trung Quốc đang đòi chủ quyền, đồng thời mong muốn Đức-Nhật tăng cường hợp tác quân sự, tổ chức thao dợt chung.

(AFP) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan khẳng định muốn « mở một trang mới » với Liên Âu. Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel tối 15/12/2020. Đây là lần đầu tiên hai bên trao đổi ở cấp cao kể từ khi Liên Âu quyết định trừng phạt Ankara hồi tuần trước. Ông Erdogan muốn Ankara và Bruxelles bắt đầu đối thoại lại từ đầu và xem xét tình hình tổng thể dựa trên nền tảng lợi ích chung.

