(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ muốn sang “trang mới” với châu Âu. Sau buổi họp trực tuyến ngày 18/12/2020 với thủ tướng Đức, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng cảm ơn bà Angela Merkel vì những nỗ lực và đóng góp mang tính xây dựng cho mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Âu. Theo thủ tướng Đức, Ankara và Bruxelles có “một cơ hội mới” để tăng cường quan hệ song phương, nhưng một số nước tìm cách “gây khủng hoảng”, dù bà Merkel không nêu đích danh. Tại thượng đỉnh ở Bruxelles vào tuần trước, các nhà lãnh đạo Liên Âu đã quyết định trừng phạt Ankara vì “những hành động gây hấn đơn phương” của Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Địa Trung Hải, khu vực có nguồn dầu khí dồi dào. Quan hệ ngoại giao hiện cũng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Pháp, Hy Lạp và Cộng Hòa Chypre.

(RFI/Yonhap) - Người tị nạn Bắc Triều Tiên phản đối luật mới về việc phạt tù người rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Ngày 14/12/2020, Quốc Hội Hàn Quốc đã thông qua một đạo luật trừng phạt 3 năm tù đối với người gửi truyền đơn và đồ vật chống chế độ Bắc Triều Tiên. Luật mới được cho là nhắm đến hiệp hội No Chain For North Korea. Đối với Seoul, thả truyền đơn chỉ gây ra những khiêu khích vô ích, gây hại cho sự cân bằng trên bán đảo. Tuy nhiên, nhiều hiệp hội người đào tẩu Bắc Triều Tiên phản đổi biện pháp bị đánh giá là hạn chế quyền tự do ngôn luận. Một số nghị sĩ Mỹ cũng lên tiếng phản đối nhưng 17 tổ chức dân sự Hàn Quốc đã ra một công bố chung ngày 18/12 để phản đối việc Mỹ “can thiệp vào công việc nội bộ” của nước này.

(AFP) - Hoa Kỳ : Quốc Hội tạm tránh được tình trạng "đóng cửa" chính phủ. Quốc Hội Mỹ vào hôm qua 18/12/2020 đã thông qua dự luật gia hạn ngân sách liên bang cho đến ngày 20/12, để có thời gian tiếp tục các cuộc thảo luận về ngân sách năm 2021, hiện vẫn còn bế tắc. Dự luật được thông qua cho phép tránh được tình trạng "đóng cửa - shutdown" của chính quyền liên bang, vài giờ trước khi tình trạng này xẩy ra.

(AFP) - Canada sẽ vi phạm luật quốc tế khi cho dẫn độ giám đốc tài chính Hoa Vi sang Hoa Kỳ. Các luật sư của bà Mạnh Vãn Châu đã đưa ra lập luận trên trong những văn kiện mới trình lên tòa án Vancouver, Canada, vào ngày 18/12/2020. Hoa Kỳ muốn xét xử giám đốc tài chính Hoa Vi về tội gian lận ngân hàng. Các luật sư bào chữa cho bà Mạnh Vãn Châu khẳng định là các cáo buộc nhắm thân chủ của họ không có "mối liên hệ thực sự" nào với Hoa Kỳ.

