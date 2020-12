Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Ba hiến binh Pháp bị bắn chết và một người bị khi thì hành công vụ. Can thiệp vì một vụ bạo hành trong gia đình tại thị trấn Saint –Juste vùng Puy-de-Dôme trong đêm 22 rạng sáng 23/12/2020, ba hiến binh Pháp đã bị người chồng vũ phu nổ súng bắn tử thương. Bộ trưởng Nội Vụ Pháp trên Twitter cho biết đã tìm thấy xác hung thủ và loại trừ đây là một vụ tấn công mang tính « khủng bố ».

(AFP) - 10 triệu đô la Hồng Kông để nhà tỷ phú bảo vệ dân chủ Lê Trí Anh (Jimmy Lai) được tự do tạm. Bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia Hồng Kông do Bắc Kinh ban hành, « cấu kết với ngoại bang », ngày 23/12/2020 ông vừa tạm thời được trả tự do với những « điều kiện rất nghiêm ngặt » và phải nộp 1 triệu euro (10 triệu đô la Hồng Kông ) tiền thế chân. Chủ nhân mạng truyền thông Apple Daily bị quản thúc tại gia, bị tịch thu hộ chiếu, bị cấm phát biểu trên các mạng xã hội và không được tiếp xúc với bất kỳ một ai.

(AFP) - TT Pháp Macron điện đàm với đồng nhiệm Putin và Zelensky về xung đột Nga - Ukraina. Điện Elysée cho biết tổng thống Macron hôm qua 22/12/2020 lần lượt điện đàm với nguyên thủ Nga và đồng nhiệm Ukraina, một năm sau thượng đỉnh tại Paris. Còn theo thông cáo của điện Kremlin, cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ Nga - Pháp liên quan đến tình hình vùng Donbass, vùng Thượng Karabakh, thỏa thuận hạt nhân Iran, hồ sơ Syria và Libya. Thế nhưng, phủ tổng thống Nga không đề cập đến vụ Alexei Navalny.

(AFP) – Armenia: 25.000 người biểu tình ở thủ đô Erevan đòi thủ tướng Nikol Pachinian từ chức. Cuộc biểu tình diễn ra hôm 22/12/2020, nhân ngày đình công đầu tiên theo lời kêu gọi của phe đối lập. Vị thủ tướng 45 tuổi bị phe đối lập và nhiều người dân xem là « kẻ phản bội » vì ông Pachinian đã ký thỏa thuận bị coi là « đáng xấu hổ » trao cho Azerbaijan nhiều vùng đất sau thất bại ở vùng Thượng Karabakh. Theo những số liệu thống kê chính thức gần đây, cuộc chiến 6 tuần đã khiến ít nhất 6.000 người thiệt mạng, trong đó có hàng trăm dân thường.

(RFI) - Trang mạng của RFI được coi là 1 trong những trang tin tức Pháp ngữ đáng tin cậy nhất. Theo đánh giá của NewsGuard, trang mạng chuyên phân tích tính đáng tin cậy của các trang thông tin, RFI đứng thứ 5 trong 10 trang đầu bảng. Bảng xếp hạng của NewsGuard dựa trên 9 tiêu chí. NewsGuard đánh giá tổng cộng 6.000 trang tin tức ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Ý.

(RFI) - Nhà nước Cuba sẽ ngừng trợ cấp một số loại dược phẩm kể từ ngày 01/01/2021. Quyết định này đánh dấu bước ngoặt thay đổi chính sách y tế miễn phí được áp dụng từ nhiều thập niên qua ở Cuba và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người dân. Người dân Cuba sẽ phải trả rất nhiều tiền cho một số loại thuốc thông dụng, chẳng hạn có loại thuốc giảm đau sẽ tăng giá 13 lần. Đối với những người trên 60 tuổi, chiếm gần 20% dân số, lương hưu của họ sẽ không đủ để mua thuốc.

(Yonhap) - Gần 72% người Hàn Quốc tẩy chay hàng hóa Nhật Bản trong hai năm qua. Đây là kết quả một cuộc khảo sát được công bố ngày 22/12/2020 tại Hàn Quốc. Tỉ lệ phụ nữ Hàn Quốc tẩy chay hàng Nhật là 76,4%, cao hơn so với nam giới (67,2%). Về lứa tuổi, tỉ lệ người tẩy chay ở độ tuổi 30 là cao nhất (76,4%). Phong trào tẩy chay hàng Nhật ở Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 07/2019 để phản đối việc Tokyo hạn chế xuất khẩu một số nguyên liệu công nghiệp sang Hàn Quốc. Tokyo đưa ra quyết định trên sau khi tòa án cấp cao nhất của Hàn Quốc vào năm 2018 yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho nạn nhân Hàn Quốc bị Nhật Bản cưỡng bức lao động trong Đệ Nhị Thế Chiến.

(Reuters) - Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc tiếp tục xấu đi. Bắc Kinh báo bỏ cáo buộc của Canberra tố cáo Trung Quốc bắt giữ và tra tấn một nhà văn Úc gốc Trung Quốc. Ông Dương Hằng Quân (Yang Hengjun) bị bắt từ tháng 1/2019 khi vừa đến sân bay Quảng Châu. Nhà văn và cũng là một blogger bảo vệ các giá trị nhân quyền, dân chủ này đã bị tống giam với tội danh « làm gián điệp ». Trong thông điệp gửi đi từ nhà tù hôm 23/12/2020 nhà trí thức này khẳng định ông đã bị tra tấn và trải qua hơn 300 đợt hỏi cung trong gần hai năm qua nhưng sẽ tiếp tục nói lên tiếng nói vì dân chủ.

(AFP) - Các đời tổng thống Nga không lo bị đưa ra trước vành móng ngựa. Ngày 22/12/2020 Vladimir Putin ký sắc lệnh « miễn trừ truy tố cả về mặt hình sự lẫn hành chính » cho các cựu tổng thống của Liên Bang Nga. Đáng chú ý là văn bản này quy định quyền miễn trừ truy tố đó được áp dụng cho « toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp » của một vị cựu tổng thống Nga chứ không giới hạn trong thời gian ông cầm quyền. Như vậy, một khi đã bước vào điện Kremlin, các nguyên thủ Nga sẽ không bao giờ lo bị cảnh sát bắt giữ, bị hỏi cung hay bị khám nhà.

(Reuters) - Malaysia đàm phán để mua 6,4 triệu liều vac-xin Sputnik 5 của Nga. Bộ trưởng Y Tế Khairy Jamaluddin cho biết như trên hôm 22/12/2020. Cùng lúc Kuala Lumpur đang trong quá trình đàm phán với hai tập đoàn Trung Quốc Sinovac Biotech Ltd và với liên doanh Canada –Trung Quốc CanSino Biologics. Tới nay Malaysia đã đặt mua thuốc của các tập đoàn phương Tây như Pfizer và AstraZeneca. Kuala Lumpur chi ra khoảng 500 triệu đô la để bảo đảm công tác tiêm chủng cho hơn 80% dân số.

(AFP) - Mêhicô bắt đầu chiến dịch tiêm chủng chống Covid-19. Thứ trưởng Y Tế Hugo Lopez-Gatell loan báo ngay sau khi được Pfizer-BioNTech giao những lô thuốc đầu tiên, nhân viên y tế bắt tay ngay vào việc kể từ ngày 23/12/2020. Mêhicô là quốc gia có số ca tử vong cao thứ 4 trên toàn cầu, sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

