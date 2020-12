Covid-19 : Số ca tử vong tại Nga tăng gấp ba

Chỉ trong một ngày, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Nga được điều chỉnh tăng gấp 3 lần, lên thành 186.000 người. Đây là số liệu của Rosstat, Cơ quan Thống Kê Nga, công bố hôm qua 28/12/2020. Với con số này, Nga trở thành một trong những quốc gia có nhiều người chết vì virus corona nhất thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ và Brazil.

Tại sao số liệu mới được công bố lại tăng vọt bất thường như vậy ? Từ Matxcơva, thông tín viên RFI Jean-Didier Revoin giải thích :

« Tại Nga, từ tháng Giêng đến tháng 11/2020, số người chết đã tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019. Đối với phó thủ tướng chuyên trách y tế, 81% số ca tử vong vượt trội nói trên có liên quan đến Covid-19. Tỉ lệ đó tương đương với 186.000 người, tức là nhiều gấp 3 so với số 55.000 ca tử vong chính thức được ghi nhận cho đến nay. Chính vì dựa vào những số liệu chính thức đó mà tổng thống Vladimir Putin đã nói rằng Nga xử lý đại dịch tốt hơn một số nước châu Âu.

Nhưng sự khác biệt số liệu nói trên là do đâu ? Rất đơn giản, đó là do phương pháp tính toán. Chính phủ Nga chỉ thống kê các trường hợp tử vong đã được khẳng định là do Covid-19 qua khám nghiệm tử thi. Khi thống kê thêm những người chết bị cho là do nhiễm Covid-19 và những người mà virus corona đã khiến các bệnh lý khác nghiêm trọng hơn và dẫn đến tử vong, người ta có được một con số thể hiện đúng hơn tình hình dịch bệnh.

Tình hình là đáng lo ngại vì số ca nhiễm mới thường nhật đã đạt đỉnh trên 25.000 người mỗi ngày từ nhiều tuần qua. Trong khi chính phủ Nga đang trông đợi vào chiến dịch chủng ngừa để hạn chế đà lây lan của dịch bệnh, một cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy chỉ có 38% người Nga có ý định tiêm phòng. »

Tình hình ở các nước châu Âu khác cũng nghiêm trọng không kém Nga. Reuters cho biết Tây Ban Nha hôm qua ghi nhận số ca tử vong vượt ngưỡng 50.000 người, mặc dù số ca nhiễm mới trên 100.000 dân lần đầu tiên giảm, kể từ 3 tuần nay. Tại Ý, số ca tử vong trong vòng 24 giờ vẫn ở múc rất cao : 445 người. Còn Anh Quốc hôm qua cũng ghi nhận kỷ lục đáng buồn về số va nhiễm mới thường nhật : 41.385 trường hợp. Số bệnh nhân nhập viện cũng vượt đỉnh dịch đợt 1 hồi tháng Tư. Một trong những lãnh đạo Cơ quan y tế Anh nhận định nhân viên y tế đang bị cuốn vào « tâm bão ».

Nhìn sang châu Á, Hàn Quốc ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất từ đầu dịch : 40 trường hợp. Diễn biến dịch bệnh phức tạp khiến Tổ Chức Y Tế hôm qua « rung chuông báo động » thế giới chuẩn bị tinh thần đón nhận kịch bản còn tồi tệ hơn nữa.

