Covid-19: Tổ Chức Y Tế Thế Giới phê duyệt khẩn cấp vac-xin Pfizer/BioNTech

Đúng vào ngày cuối của năm 2020, năm mà đại dịch Covid-19 làm đảo lộn thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cấp chứng nhận khẩn cấp đầu tiên cho vacxin Pfizer- BioNTech. Loại vac-xin, vừa bắt đầu được sử dụng tại Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu, mang lại hy vọng chặn đứng dịch bệnh.

Nhiều quốc gia nghèo không có đủ phương tiện để tự xác nhận chất lượng và hiệu quả của vac-xin. Thông cáo của WHO nhấn mạnh việc cấp phép này mở đường cho các quốc gia nào mong muốn, cấp phép cho vac-xin Pfizer-BioNTech vào sử dụng nhanh chóng, do vac-xin đã được WHO bảo đảm về độ an toàn và về hiệu quả. Theo AFP, thủ tục khẩn cấp này cũng tạo điều kiện để UNICEF và Tổ chức Y tế toàn Châu Mỹ mua loại vac-xin nói trên để chuyển đến các quốc gia nghèo. UNICEF là cơ quan phụ trách một phần quan trọng của mạng lưới phân phối vac-xin Covid-19 trên thế giới.

Hiện tại, vac-xin do Pfizer-BioNTech chế tạo đã được sử dụng an toàn từ nhiều tuần nay ở Anh, cũng như tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu. Hàng triệu người đã được miễn dịch với Covid-19, với hiệu quả ước tính lên đến 95%. Thông cáo của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh là việc cấp giấy chứng nhận khẩn cấp nói trên không đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn : việc cấp chứng nhận dựa trên các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II và III, giai đoạn III là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng với hàng chục nghìn người tham gia. WHO nhấn mạnh là chuyên gia của nhiều tổ chức y tế khác nhau trên thế giới được mời tham gia vào quá trình thẩm định chất lượng này.

Theo bác sĩ Mariangela Simao, giám đốc phụ trách phân phối dược phẩm của WHO, được bản thông cáo của WHO trích dẫn, « đây là một bước tiến rất đáng kể để bảo đảm tất cả mọi người đều có điều kiện tiếp cận với vac-xin chống Covid-19 ». Tuy nhiên, bác sĩ Simao cũng lưu ý là « còn phải có một nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể có được đủ số lượng vac-xin nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm cư dân ưu tiên tại nhiều khu vực trên thế giới ».

