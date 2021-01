Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Bất chấp cam kết về khí hậu mới được chính phủ Nhật tái khẳng định, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) cấp vốn cho một dự án nhiệt điện than lớn ở Việt Nam. JBIC ngày 29/12/2020 thông báo đã ký thỏa thuận cho phía Việt Nam vay 636 triệu đô la cho dự án nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng II ở miền Trung Việt Nam, dự án vốn bị các tổ chức môi trường thế giới chỉ trích mạnh. Số tiền nói trên nằm trong khoản vay 1,8 tỷ đô la cho dự án do các công ty tư nhân thực hiện, đứng đầu là Mitsubishi Nhật Bản và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (Kepco). Tổ chức 350.org Japan gọi đây là điều "đáng thất vọng" và nó cho thấy chính phủ Nhật không thực sự tôn trọng cam kết trong hiệp định khí hậu Paris.

(AFP) – Các tin tặc đứng sau vụ tấn công lớn nhắm vào hệ thống tin học của chính phủ Mỹ và các công ty tư nhân đã xâm nhập vào mạng Microsoft sâu hơn so với những gì hãng đã tiết lộ. Microsoft hôm qua 31/12/2020 thừa nhận như trên. Các tin tặc đã tấn công tài khoản một nhân viên của hãng, sử dụng tài khoản đó để tiếp cận được mã nguồn của Microsoft. Do tài khoản đó không cho có quyền thay đổi, làm tổn hại mã nguồn hay hệ thống phầm mềm của Microsoft, nên dịch vụ của Microsoft vẫn an toàn, dữ liệu khách hàng cũng không bị đánh cắp. Tập đoàn Mỹ cho rằng thủ phạm phải là một cơ quan nhà nước rất tinh vi.

(AFP) – Úc sửa đổi quốc ca để nhìn nhận vai trò thổ dân. Chính phủ Úc hôm 31/12/2020 đã sửa đổi một từ ngữ trong bản quốc ca để nhìn nhận vai trò của thổ dân trong văn hóa và lịch sử đất nước. Câu thứ hai trong bài Advance Australia Fair (Nước Úc công chính tiến lên), « Chúng ta trẻ trung và tự do » được thay bằng « Chúng ta đoàn kết và tự do ». Theo thủ tướng Scott Morrison, tuy « Úc là một quốc gia trẻ, nhưng có lịch sử lâu đời ». Thổ dân đã sinh sống trên lãnh thổ Úc từ vài chục ngàn năm trước, nhưng quá khứ đô hộ vẫn còn đậm nét tại một đất nước mà tỉ lệ tử vong của trẻ em thổ dân dưới 5 tuổi cao gấp đôi mức trung bình.

